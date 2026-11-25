En NBA, les entraîneurs sont de mieux en mieux rémunérés et Steve Kerr conserve une longueur d’avance sur ses pairs. D’après Sportico, il est, comme la saison dernière, le coach le mieux payé de la ligue, avec un salaire annuel moyen de 17,5 millions de dollars dans le cadre de sa prolongation signée cet été chez les Warriors.

Un montant qui lui permet de devancer Erik Spoelstra et Tyronn Lue, deuxièmes ex æquo du classement avec 15 millions de dollars par saison. Les techniciens du Heat et des Clippers forment d’ailleurs avec Steve Kerr le trio des entraîneurs en poste depuis le plus longtemps en NBA : 2008 pour Erik Spoelstra à Miami, 2014 pour Steve Kerr à Golden State et 2020 pour Tyronn Lue à Los Angeles.

Derrière ce trio, trois entraîneurs émargent à 11 millions de dollars par an : Rick Carlisle (Pacers), Ime Udoka (Rockets) et Joe Mazzulla (Celtics).

Dix entraîneurs à 10 millions de dollars ou plus

Quatre autres techniciens complètent le Top 10 avec un salaire annuel moyen de 10 millions de dollars : Mike Brown (Knicks), Quin Snyder (Hawks), Taylor Jenkins (Bucks) et Dusty May (Mavericks).

Signe de l’inflation sur le marché des entraîneurs, ils sont donc désormais dix à atteindre le seuil des 10 millions de dollars par an, alors qu’ils n’étaient que huit la saison dernière.

L’écart reste toutefois conséquent avec les entraîneurs débutants, dont le salaire avoisine généralement les 4 millions de dollars par an, toujours selon Sportico. Doug Christie (Kings) perçoit ainsi un peu moins, tout comme Micah Nori (Blazers), dont le contrat avait suscité une certaine inquiétude au sein du syndicat des entraîneurs à sa signature, avec une seule année garantie pour un montant inférieur à 2 millions de dollars.