« Mon objectif, c’est d’être de retour avant le début du mois de décembre. » Interrogé sur sa reprise de la compétition, Tyrese Haliburton s’était montré plutôt optimiste ce week-end sur Instagram.

Un calendrier a priori difficile à tenir, puisqu’au même moment, ESPN annonçait que le meneur serait absent deux semaines supplémentaires. Toujours à cause de son élongation à l’ischio-jambier, survenue le mois dernier après seulement quatre petits matchs.

Qu’en pense toutefois Rick Carlisle ? « Eh bien, comme on avait l’habitude de dire à l’époque où je travaillais à la télévision… Restez branché », a-t-il répondu, interrogé sur un éventuel retour de son All-Star dès cette semaine.

Énigmatique, l’entraîneur des Pacers ne ferme donc pas la porte, alors que Tyrese Haliburton vient tout juste d’être envoyé dans leur équipe de G-League, le Noblesville Boom, pour poursuivre sa rééducation sur le terrain.

La reprise de l’entraînement en G-League

Il y a quelques jours, Rick Carlisle expliquait néanmoins qu’aucune date n’était encore fixée pour son retour. Les joueurs d’Indianapolis accueilleront Philadelphie vendredi, avant d’aller à Chicago samedi.

« Il n’y a pas de calendrier précis pour lui. Il va bien. Il est sur la bonne voie. À un moment donné, quelqu’un va demander : ‘Y a-t-il une chance qu’il joue en novembre ?’ Je ne pense pas que ce soit encore hors de question, mais nous ne sommes pas en mesure de fixer une date précise », déclarait alors le technicien.

Indiana ne souhaite évidemment prendre aucun risque avec Tyrese Haliburton, qui avait déjà manqué l’intégralité de la saison dernière à cause d’une rupture du tendon d’Achille.

Difficile, pour le meneur, de devoir à nouveau prendre son mal en patience. « C’est très décevant et frustrant pour moi, car j’aime profondément le basket et j’adore y jouer », reconnaissait-il récemment. « J’adore la NBA, j’adore arriver tôt à l’entraînement, j’adore déconner avec mes coéquipiers. J’aime tout cet univers, donc en être privé, c’est vraiment naze. Je crois que ça me fait un peu mal au moral. Je veux juste être en bonne santé. »

Les Pacers espèrent évidemment la même chose, eux qui ne pointent qu’à la 11e place de la conférence Est (6 victoires et 12 défaites), avec quatre victoires en quatorze rencontres sans leur meneur.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30.1 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 SAC/IND 77 35.0 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2022-23 IND 56 33.6 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 IND 69 32.2 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 33.6 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6 2026-27 IND 4 33.0 51.6 37.0 86.7 0.5 4.0 4.5 9.5 0.3 1.3 2.3 0.8 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.