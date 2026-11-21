Le retour de Tyrese Haliburton n’est pas pour tout de suite. Touché aux ischio-jambiers après seulement quatre matchs de saison régulière, alors qu’il sortait d’une année blanche consécutive à une rupture du tendon d’Achille, le meneur de 26 ans devait initialement manquer plusieurs semaines de compétition.

Alors qu’il approche désormais d’un mois d’absence, Shams Charania a précisé hier qu’il lui faudrait encore au moins deux semaines de convalescence. Son retour est donc repoussé au mois de décembre, au plus tôt.

Même si les résultats sont en chute libre depuis son absence (trois victoires sur les onze derniers matchs avant cette nuit), et alors que TJ McConnell et Andrew Nembhard ont également dû composer avec des pépins physiques, la franchise d’Indianapolis ne veut prendre aucun risque avec son meneur.

Des antécédents qui incitent à la prudence

D’autant que Tyrese Haliburton avait déjà été touché aux ischio-jambiers par le passé. Mardi, son entraîneur Rick Carlisle s’était d’ailleurs montré prudent au sujet de l’évolution de sa blessure et de son éventuel retour au jeu.

« Il n’y a pas de calendrier précis pour lui. Il va bien. Il est sur la bonne voie. À un moment donné, quelqu’un va demander : «Y a-t-il une chance qu’il joue en novembre ?» Je ne pense pas que ce soit encore hors de question, mais nous ne sommes pas en mesure de fixer une date précise », avait-il déclaré.

Quelques jours plus tard, l’hypothèse d’un retour en novembre est définitivement écartée. Et compte tenu de ses antécédents, les Pacers semblent bien décidés à privilégier la patience, quitte à devoir attendre encore davantage.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30.1 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 SAC/IND 77 35.0 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2022-23 IND 56 33.6 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 IND 69 32.2 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 33.6 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6 2026-27 IND 4 33.0 51.6 37.0 86.7 0.5 4.0 4.5 9.5 0.3 1.3 2.3 0.8 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.