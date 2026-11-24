Paris sportifs – Ce pronostic NBA Oklahoma City – Minnesota concerne une rencontre de NBA Cup, dans le groupe B de l’Ouest. Dixième de la conférence, le Thunder reçoit les Timberwolves, troisièmes, au Paycom Center, dans la nuit de mercredi à jeudi, à 1h30 heure française.

Notre pronostic NBA met aux prises des Timberwolves remaniés cet été, renforcés par l’arrivée de LaMelo Ball en provenance de Charlotte, et un Thunder qui n’a concédé qu’une seule défaite en sept matchs à domicile cette saison mais qui doit composer avec infirmerie bien remplie.

Forme et perspectives : Oklahoma City Thunder et Minnesota Timberwolves sur des trajectoires opposées

Forme : 5 derniers matchs Oklahoma City Thunder 10-8 · 10e à l’Ouest · à domicile V D V D D 119,2 Pts/match 117,6 Pts encaissés +1,6 Différentiel 1j Repos Minnesota Timberwolves 13-5 · 3e à l’Ouest · à l’extérieur V V D V V 111,4 Pts/match 103,2 Pts encaissés +8,2 Différentiel 1j Repos

Les Timberwolves présentent un bilan de 13 victoires pour cinq défaites, avec quatre succès sur leurs cinq dernières rencontres. Sur cette période, ils affichent un différentiel de +8,2 points par match, grâce à 111,4 points inscrits et 103,2 encaissés.

Seuls les Knicks sont parvenus à les battre (99-102) durant cette série, avant des victoires face aux Grizzlies puis aux Nets, conclues par un 142-116 lors de la dernière sortie.

Le Thunder, lui, vient d’encaisser deux défaites en deux matchs, chez le Heat (113-123) puis chez les Pacers (120-125). Il n’a remporté que deux de ses cinq derniers matchs, en laissant 117,6 points par rencontre.

Ces revers ne remettent toutefois pas en cause un bilan de six victoires pour une défaite à domicile, la seule défaite ayant été concédée face aux Hawks d’Atlanta.

Comparatif des équipes : saison Oklahoma City Thunder Minnesota Timberwolves Timberwolves +0,9 114,0



114,9 Efficacité offensive Timberwolves -6,6 111,0



104,4 Efficacité défensive Timberwolves +1,4 45,6



47,0 Rebonds par match Thunder -3,5 12,8



16,3 Ballons perdus Timberwolves +1,6 % 46,4 %



48,0 % Réussite aux tirs

Sur l’ensemble de la saison, la différence se manifeste surtout défensivement : les Timberwolves encaissent 104,4 points pour 100 possessions, contre 111,0 pour le Thunder, tout en limitant leurs adversaires à 46,2 % de réussite aux tirs, le deuxième meilleur total de la ligue.

Oklahoma City conserve toutefois l’avantage dans la protection du ballon, avec 12,8 pertes de balle par rencontre contre 16,3 pour Minnesota.

Les statistiques à domicile et à l’extérieur rapprochent néanmoins les deux équipes. Minnesota inscrit 119,0 points par match en déplacement, tandis que le Thunder n’en concède que 103,9 sur son parquet.

Avec 229,5 points de moyenne cumulée dans les matchs des Timberwolves à l’extérieur et 218,9 dans ceux du Thunder à domicile, le point d’équilibre se situe autour de 224 points. Minnesota démarre également plus vite, avec 60,2 points inscrits en première période contre 54,0 pour Oklahoma City.

Quelles absences pour Oklahoma City Thunder et Minnesota Timberwolves ?

Absences Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander, statut non communiqué A disputé quatre des cinq derniers matchs du Thunder Statut à confirmer Jalen Williams, cheville Absent Chet Holmgren, tendon rotulien Au moins huit à dix semaines depuis le 30 octobre Absent Cason Wallace, épaule gauche (chirurgie) Absent Thomas Sorber, genou droit Absent Aday Mara, tibia Écarté face aux Pacers, statut pour ce match non communiqué Décision de dernière minute Alex Caruso, hanche Écarté face aux Pacers, statut pour ce match non communiqué Décision de dernière minute Jaylin Williams, dos Écarté face aux Pacers, statut pour ce match non communiqué Décision de dernière minute Nikola Topic, hanche Écarté face aux Pacers, statut pour ce match non communiqué Décision de dernière minute Minnesota Timberwolves Anthony Edwards, genou droit Intervention arthroscopique annoncée le 29 octobre Absent Jaylen Clark, ischio-jambiers Absent Donte DiVincenzo, tendon d’Achille Absent

Anthony Edwards, qui ne veut pas précipiter son retour, n’a pris part qu’à quatre des 18 matchs de Minnesota cette saison. Il reste indisponible après l’arthroscopie du genou droit annoncée le 29 octobre, sans qu’une date de retour ait été fixée.

Jaylen Clark (ischio-jambiers) et Donte DiVincenzo (tendon d’Achille) complètent l’infirmerie des Timberwolves, qui peuvent néanmoins compter sur le reste de leur effectif.

Oklahoma City compte quatre absences confirmées, dont Jalen Williams et Chet Holmgren, deux des cinq meilleurs marqueurs de l’équipe.

Aday Mara, Alex Caruso, Jaylin Williams et Nikola Topic figuraient en décision de dernière minute et ont été écartés face aux Pacers. Shai Gilgeous-Alexander, présent dans quatre des cinq dernières rencontres du Thunder, n’a pas encore de statut confirmé pour cette rencontre.

Les duels qui peuvent décider d’Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves

Isaiah Hartenstein face à Rudy Gobert Isaiah Hartenstein OKC VS Rudy Gobert MIN 8,4 Pts/match 3,8 Passes/match 7,6 Pts/match 1,7 Passes/match Même volume au rebond sur la saison, avec un avantage à la passe pour le pivot du Thunder. Shai Gilgeous-Alexander face à LaMelo Ball Shai Gilgeous-Alexander OKC VS LaMelo Ball MIN 32,1 Pts/match 4,6 Passes/match 17,2 Pts/match 5,6 Passes/match Le meneur de Minnesota distribue davantage mais se montre moins adroit, un déséquilibre à surveiller lors de cette confrontation.

Au rebond, Isaiah Hartenstein et Rudy Gobert affichent des moyennes identiques sur la saison. Le pivot des Timberwolves a toutefois baissé à 8,6 rebonds sur ses cinq dernières rencontres, tandis qu’il délivre 1,7 passe par match, contre 3,8 pour son vis-à-vis.

Si Shai Gilgeous-Alexander est bien présent, ses 37,3 points de moyenne sur derniers cinq matchs mettront LaMelo Ball à l’épreuve. Ce dernier tire à 40,8 % depuis le début de saison, mais distribue davantage de passes décisives, avec 5,6 contre 4,6.

Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves : nos paris joueurs

Pour comparer les opérateurs avant de parier, notre classement du meilleur site de paris en ligne sert de repère, et les trois paris sur les performances individuelles ci-dessous s’appuient sur la moyenne de saison, la forme récente et les absences.

Paris sur les performances individuelles Jaden McDaniels MIN Points marqués Plus de 17,5 18,4 Saison 22,2 5 derniers 5/5 Matchs joués Il tire à 55,6 % depuis le début de saison et reste sur son record personnel contre les Nets avec 34 points. Isaiah Hartenstein OKC Rebonds Plus de 9,5 10,6 Saison 10,6 5 derniers 5/5 Matchs joués Son volume de rebonds reste toujours très régulier, signe d’un rôle stable en 25,3 minutes. Jared McCain OKC Points marqués Plus de 13,5 14,2 Saison 16,2 5 derniers 5/5 Matchs joués Il a dépassé ce pari en moyenne sur cinq derniers matchs, alors que Jalen Williams et Chet Holmgren manquent à l’appel.

Deux des trois cibles concernent des joueurs du Thunder, ce qui tient à la liste des absents d’Oklahoma City, tandis que Jaden McDaniels est le seul joueur des Timberwolves retenu, grâce à une série de cinq matchs à 22,2 points de moyenne.

Historique des confrontations entre Oklahoma City Thunder et Minnesota Timberwolves

Confrontations directes Oklahoma City Thunder VS Minnesota Timberwolves OKC 124-94 MIN Oklahoma City OKC 116-103 MIN Oklahoma City MIN 123-111 OKC Minneapolis MIN 112-107 OKC Minneapolis OKC 113-105 MIN Oklahoma City

Les quatre dernières confrontations entre les deux équipes, disputées la saison passée, se sont soldées par deux victoires de chaque côté, chacune obtenue à domicile : 116-103 et 113-105 pour le Thunder, 123-111 et 112-107 pour les Timberwolves.

Au printemps 2025, Oklahoma City avait éliminé Minnesota en finale de la conférence Ouest, quatre victoires à une, dont un succès 128-126 chez les Timberwolves lors du quatrième match.

Aucune rencontre ne les a encore opposés en 2026-27. Les affrontements de la saison précédente ne reposent plus sur les mêmes effectifs, ce qui limite leur portée pour ce pronostic.

Notre pronostic pour Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves

Pronostics Écart Minnesota Timberwolves avec +2,5 points Minnesota possède la défense la plus efficace des deux équipes et le Thunder sort de deux défaites en deux soirs. Total Plus de 223,5 points Cinq des six matchs des Timberwolves à l’extérieur ont dépassé 220 points au total, un rythme qui soutient un total élevé malgré la défense du Thunder à domicile. Perf. joueur Jaden McDaniels plus de 17,5 points Sa forme récente dépasse nettement sa moyenne de saison, une dynamique qu’il voudra conserver lors de cette rencontre. Perf. joueur Isaiah Hartenstein plus de 9,5 rebonds Avec Chet Holmgren absent et Aday Mara incertain, la raquette d’Oklahoma City repose sur lui. Perf. joueur Jared McCain plus de 13,5 points Oklahoma City devra trouver de nouvelles sources offensives, tandis que son arrière maintient un rendement supérieur à ce pari depuis cinq rencontres.

Pronostic sur le score du match Oklahoma City Thunder 112-115 Minnesota Timberwolves Écart de points : 3 · Total de points : 227

Malgré l’avantage de jouer à domicile, le Thunder devra composer avec une défense adverse qui n’encaisse que 103,2 points par match cette saison, un facteur qui favorise une victoire étriquée de Minnesota.

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