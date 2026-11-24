Paris sportifs – Ce pronostic NBA Oklahoma City – Minnesota concerne une rencontre de NBA Cup, dans le groupe B de l’Ouest. Dixième de la conférence, le Thunder reçoit les Timberwolves, troisièmes, au Paycom Center, dans la nuit de mercredi à jeudi, à 1h30 heure française.
Notre pronostic NBA met aux prises des Timberwolves remaniés cet été, renforcés par l’arrivée de LaMelo Ball en provenance de Charlotte, et un Thunder qui n’a concédé qu’une seule défaite en sept matchs à domicile cette saison mais qui doit composer avec infirmerie bien remplie.
Forme et perspectives : Oklahoma City Thunder et Minnesota Timberwolves sur des trajectoires opposées
Les Timberwolves présentent un bilan de 13 victoires pour cinq défaites, avec quatre succès sur leurs cinq dernières rencontres. Sur cette période, ils affichent un différentiel de +8,2 points par match, grâce à 111,4 points inscrits et 103,2 encaissés.
Seuls les Knicks sont parvenus à les battre (99-102) durant cette série, avant des victoires face aux Grizzlies puis aux Nets, conclues par un 142-116 lors de la dernière sortie.
Le Thunder, lui, vient d’encaisser deux défaites en deux matchs, chez le Heat (113-123) puis chez les Pacers (120-125). Il n’a remporté que deux de ses cinq derniers matchs, en laissant 117,6 points par rencontre.
Ces revers ne remettent toutefois pas en cause un bilan de six victoires pour une défaite à domicile, la seule défaite ayant été concédée face aux Hawks d’Atlanta.
114,9
104,4
47,0
16,3
48,0 %
Sur l’ensemble de la saison, la différence se manifeste surtout défensivement : les Timberwolves encaissent 104,4 points pour 100 possessions, contre 111,0 pour le Thunder, tout en limitant leurs adversaires à 46,2 % de réussite aux tirs, le deuxième meilleur total de la ligue.
Oklahoma City conserve toutefois l’avantage dans la protection du ballon, avec 12,8 pertes de balle par rencontre contre 16,3 pour Minnesota.
Les statistiques à domicile et à l’extérieur rapprochent néanmoins les deux équipes. Minnesota inscrit 119,0 points par match en déplacement, tandis que le Thunder n’en concède que 103,9 sur son parquet.
Avec 229,5 points de moyenne cumulée dans les matchs des Timberwolves à l’extérieur et 218,9 dans ceux du Thunder à domicile, le point d’équilibre se situe autour de 224 points. Minnesota démarre également plus vite, avec 60,2 points inscrits en première période contre 54,0 pour Oklahoma City.
Quelles absences pour Oklahoma City Thunder et Minnesota Timberwolves ?
Anthony Edwards, qui ne veut pas précipiter son retour, n’a pris part qu’à quatre des 18 matchs de Minnesota cette saison. Il reste indisponible après l’arthroscopie du genou droit annoncée le 29 octobre, sans qu’une date de retour ait été fixée.
Jaylen Clark (ischio-jambiers) et Donte DiVincenzo (tendon d’Achille) complètent l’infirmerie des Timberwolves, qui peuvent néanmoins compter sur le reste de leur effectif.
Oklahoma City compte quatre absences confirmées, dont Jalen Williams et Chet Holmgren, deux des cinq meilleurs marqueurs de l’équipe.
Aday Mara, Alex Caruso, Jaylin Williams et Nikola Topic figuraient en décision de dernière minute et ont été écartés face aux Pacers. Shai Gilgeous-Alexander, présent dans quatre des cinq dernières rencontres du Thunder, n’a pas encore de statut confirmé pour cette rencontre.
Les duels qui peuvent décider d’Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves
Même volume au rebond sur la saison, avec un avantage à la passe pour le pivot du Thunder.
Le meneur de Minnesota distribue davantage mais se montre moins adroit, un déséquilibre à surveiller lors de cette confrontation.
Au rebond, Isaiah Hartenstein et Rudy Gobert affichent des moyennes identiques sur la saison. Le pivot des Timberwolves a toutefois baissé à 8,6 rebonds sur ses cinq dernières rencontres, tandis qu’il délivre 1,7 passe par match, contre 3,8 pour son vis-à-vis.
Si Shai Gilgeous-Alexander est bien présent, ses 37,3 points de moyenne sur derniers cinq matchs mettront LaMelo Ball à l’épreuve. Ce dernier tire à 40,8 % depuis le début de saison, mais distribue davantage de passes décisives, avec 5,6 contre 4,6.
Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves : nos paris joueurs
Pour comparer les opérateurs avant de parier, notre classement du meilleur site de paris en ligne sert de repère, et les trois paris sur les performances individuelles ci-dessous s’appuient sur la moyenne de saison, la forme récente et les absences.
Il tire à 55,6 % depuis le début de saison et reste sur son record personnel contre les Nets avec 34 points.
Son volume de rebonds reste toujours très régulier, signe d’un rôle stable en 25,3 minutes.
Il a dépassé ce pari en moyenne sur cinq derniers matchs, alors que Jalen Williams et Chet Holmgren manquent à l’appel.
Deux des trois cibles concernent des joueurs du Thunder, ce qui tient à la liste des absents d’Oklahoma City, tandis que Jaden McDaniels est le seul joueur des Timberwolves retenu, grâce à une série de cinq matchs à 22,2 points de moyenne.
Historique des confrontations entre Oklahoma City Thunder et Minnesota Timberwolves
VS
Les quatre dernières confrontations entre les deux équipes, disputées la saison passée, se sont soldées par deux victoires de chaque côté, chacune obtenue à domicile : 116-103 et 113-105 pour le Thunder, 123-111 et 112-107 pour les Timberwolves.
Au printemps 2025, Oklahoma City avait éliminé Minnesota en finale de la conférence Ouest, quatre victoires à une, dont un succès 128-126 chez les Timberwolves lors du quatrième match.
Aucune rencontre ne les a encore opposés en 2026-27. Les affrontements de la saison précédente ne reposent plus sur les mêmes effectifs, ce qui limite leur portée pour ce pronostic.
Notre pronostic pour Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves
Malgré l’avantage de jouer à domicile, le Thunder devra composer avec une défense adverse qui n’encaisse que 103,2 points par match cette saison, un facteur qui favorise une victoire étriquée de Minnesota.
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