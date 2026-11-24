Paris sportifs – Pour ce pronostic NBA Knicks – Cavaliers, les champions en titre accueillent Cleveland au Madison Square Garden, à 1h30 heure française dans la nuit de mercredi à jeudi 26 novembre, à l’occasion d’une rencontre du groupe B Est de la NBA Cup. Un remake des dernières finales de Conférence remportées 4-0 par les New Yorkais en mai dernier.

Les deux formations se sont déjà croisées à deux reprises cette saison : les Knicks ont gagné 109-97 le 7 novembre, avant que les Cavs ne prennent leur revanche 115-107 au Garden le 11. Notre pronostic NBA doit donc trancher entre deux équipes très ambitieuses à nouveau cette saison.

Forme et perspectives : Cleveland Cavaliers et New York Knicks

Forme : 5 derniers matchs Cleveland Cavaliers 9-9 · 7e à l’Est · à l’extérieur V V D V D 122,0 Pts/match 119,4 Pts encaissés +2,6 Différentiel 1j Repos New York Knicks 11-6 · 4e à l’Est · à domicile V V V V V 107,0 Pts/match 102,2 Pts encaissés +4,8 Différentiel 2j Repos

Les Knicks restent sur une série de cinq succès, mais trois de ces victoires ont été obtenues avec quatre points d’écart ou moins, dont un 97-96 face à Portland et un 102-99 à Minnesota.

Cleveland enchaîne les résultats contrastés : trois succès sur cinq et au moins 121 points inscrits à quatre reprises, mais les Cavaliers ont toujours laissé 115 points ou plus à leurs adversaires, y compris lors de leur revers 108-122 à Chicago.

L’enjeu est bien réel en NBA Cup : New York est dernier du groupe B Est avec un bilan de 0-2, tandis que Cleveland occupe la deuxième place derrière Miami, avec deux victoires et une défaite.

Cleveland a perdu six de ses huit déplacements, en encaissant 118,6 points de moyenne, tandis que New York s’est imposé dans six de ses neuf rencontres au Garden, en ne concédant que 101,2 points par match.

Comparatif des équipes : saison Cleveland Cavaliers New York Knicks Cavaliers +3,5 117,2



113,7 Efficacité offensive Knicks -7,5 115,8



108,3 Efficacité défensive Knicks +1,4 45,5



46,9 Rebonds par match Cavaliers -0,9 13,9



14,8 Ballons perdus Cavaliers +3,3 % 47,4 %



44,1 % Réussite aux tirs

Les indices d’efficacité soulignent cet écart : la défense des Knicks concède 7,5 points de moins par 100 possessions que celle des Cavaliers, soit un avantage supérieur au double de celui dont bénéficie Cleveland en attaque.

Les Cavaliers compensent en partie grâce à leur adresse et à leur maîtrise du ballon, avec 47,4 % de réussite aux tirs contre 44,1 % pour New York, ainsi que 13,9 pertes de balle par rencontre contre 14,8 pour les Knicks.

Le rythme constitue également un point de divergence : Cleveland évolue à 100,3 possessions par match, contre 95,0 pour New York. Cette différence se reflète au score, puisque sept des huit matchs des Cavaliers à l’extérieur ont dépassé les 220 points, contre seulement deux des neuf rencontres des Knicks à domicile.

New York détient aussi un léger avantage au rebond sur la saison, qu’il a mis à profit le 7 novembre en récupérant 16 rebonds offensifs, convertis en 26 points sur seconde chance. Cleveland avait toutefois remporté cette bataille 40-34 lors du match retour.

Absences et rotations chez les Cavaliers et les Knicks

Absences Cleveland Cavaliers Evan Mobley, entorse du gros orteil droit 16,9 points et 7,3 rebonds de moyenne Absent Nae’Qwan Tomlin, réaction de stress lombaire Absent New York Knicks OG Anunoby, mollet gauche Incertain Miles McBride, abdomen Incertain

Cleveland devra composer sans Evan Mobley, victime d’une entorse du gros orteil droit. L’intérieur, qui compile 16,9 points et 7,3 rebonds de moyenne cette saison, manquera un deuxième déplacement consécutif après une seule journée de repos.

Jarrett Allen devient donc le principal repère intérieur des Cavaliers, aux côtés des titulaires probables Donovan Mitchell, James Harden et Peyton Watson. La dernière place du cinq devrait se jouer entre Jaylon Tyson et Tyrese Proctor, selon les compositions annoncées.

À New York, OG Anunoby (mollet gauche) et Miles McBride restent incertains, après avoir tous deux manqué la précédente sortie face à Indiana. Landry Shamet, lui, affiche 16,4 points sur ses cinq dernières rencontres, contre 11,4 de moyenne sur la saison.

Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges devraient être associés dans le cinq de départ des Knicks. Les deux places restantes se disputent entre Josh Hart, Landry Shamet et OG Anunoby, s’il est de retour.

Les duels qui peuvent décider Cavaliers – Knicks

Donovan Mitchell face à Jalen Brunson Donovan Mitchell CLE VS Jalen Brunson NYK 24,7 Pts/match 30,3 Pts, 5 derniers 26,5 Pts/match 26,4 Pts, 5 derniers Jalen Brunson est une valeur sûre à domicile face à une défense de Cleveland qui encaisse beaucoup de points en déplacement, tandis que Donovan Mitchell arrive au Garden en rythme au niveau du scoring bien. Jarrett Allen face à Karl-Anthony Towns Jarrett Allen CLE VS Karl-Anthony Towns NYK 8,4 Reb/match 8,8 Reb, 5 derniers 13,9 Reb/match 14,5 Reb, 5 derniers Jarrett Allen porte l’essentiel de la menace intérieure de Cleveland sans Evan Mobley, et Karl-Anthony Towns est le joueur le mieux placé pour le défier au rebond.

Jalen Brunson avait inscrit 31 points lors du succès du 7 novembre. La défense de New York se classe quatrième de la NBA pour le pourcentage de possessions adverses terminées, contre 21e pour Cleveland, un avantage qui profite aux arrières des Knicks malgré la forme de Donovan Mitchell.

Le duel intérieur met aux prises Karl-Anthony Towns et Jarrett Allen. Privé d’Evan Mobley, le pivot des Knicks dispose d’un espace plus important pour viser une grosse performance au rebond.

Nos paris joueurs pour Cleveland Cavaliers – New York Knicks

Paris sur les performances individuelles Karl-Anthony Towns NYK Rebonds Plus de 12,5 13,9 Saison 14,5 5 derniers 16/17 Matchs joués Cleveland perd un intérieur titulaire et Karl-Anthony Towns tourne déjà au-dessus de cette ligne sur ses derniers matchs. James Harden CLE Passes décisives Plus de 5,5 6,2 Saison 7,5 5 derniers 17/18 Matchs joués Son rendement à la passe dépasse sa moyenne de saison depuis quelques matchs, et Cleveland a besoin de sa création en déplacement. Jalen Brunson NYK Points marqués Plus de 25,5 26,5 Saison 26,4 5 derniers 17/17 Matchs joués La défense de Cleveland pointe au 21e rang pour les possessions adverses, et Jalen Brunson avait été efficace lors de sa dernière rencontre face aux Cavs.

Karl-Anthony Towns, James Harden et Jalen Brunson portent ici trois paris indépendants les uns des autres, à comparer sur le meilleur site de paris en ligne pour trouver la ligne la plus favorable avant de miser.

Cavaliers et Knicks, que disent les confrontations directes ?

Confrontations directes Cleveland Cavaliers VS New York Knicks New York Knicks 130-93 Cleveland Cavaliers Cleveland, finale Est, match 4 Cleveland Cavaliers 115-107 New York Knicks New York New York Knicks 109-97 Cleveland Cavaliers Cleveland

New York avait balayé Cleveland 4-0 en finale de la Conférence Est, après avoir effacé 22 points de retard pour l’emporter en prolongation lors du premier match, avant de conclure la série par un 130-93 à Cleveland le 25 mai.

Les confrontations cette saison sont toutefois plus équilibrées. Le succès des Cavaliers au Garden s’est appuyé sur les 32 points de James Harden pour décrocher la victoire au Garden.

Mike Brown et Kenny Atkinson ont été assistants ensemble à Golden State lors de la saison 2021-2022, tandis que Mike Brown a également dirigé Cleveland à deux reprises. Un passé commun qui ajoute une dimension supplémentaire au duel des coachs.

Notre pronostic pour New York Knicks – Cleveland Cavaliers

Pronostics Écart New York Knicks -5,5 1,90 Le différentiel à domicile des Knicks (+8,2) contraste avec celui de Cleveland à l’extérieur (-3,0), et les New Yorkais ont une journée de repos de plus face à des Cavaliers privés d’Evan Mobley. Total Moins de 220,5 points 1,90 Les matchs des Knicks à domicile totalisent 210,7 points en moyenne et leur rythme est nettement plus lent que celui de Cleveland, ce qui donne au moins de 220,5 une base plus solide que le profil offensif des Cavaliers à l’extérieur. Perf. joueur Karl-Anthony Towns plus de 12,5 rebonds Karl-Anthony Towns affronte une raquette sans Evan Mobley et tourne au-dessus de cette ligne sur les cinq derniers matchs. Perf. joueur James Harden plus de 5,5 passes décisives James Harden a intensifié sa distribution ces dernières rencontres, et Cleveland devra davantage s’appuyer sur sa capacité à créer, d’autant qu’il évolue sans son intérieur. Combiné Karl-Anthony Towns plus de 12,5 rebonds + James Harden plus de 5,5 passes décisives Deux joueurs de chaque équipe sur des catégories différentes, donc deux paris indépendants l’un de l’autre.

Pronostic sur le score du match Cleveland Cavaliers 104-112 New York Knicks Écart de points : 8 · Total de points : 216

New York part favori grâce à une défense nettement plus solide à domicile, à une journée de repos supplémentaire et à l’absence d’un intérieur titulaire chez les Cavaliers. Donovan Mitchell demeure toutefois la principale menace, lui qui monte en puissance ces derniers jours.

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