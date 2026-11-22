Lorsque l’un des titulaires de New York manque à l’appel, comme cette nuit OG Anunoby face à Portland, Mike Brown ne réfléchit pas longtemps.

Landry Shamet est automatiquement appelé pour compléter le cinq majeur. Et même lorsqu’il commence sur le banc, l’ancien Clipper peut terminer les rencontres à la place de Josh Hart ou de Mikal Bridges.

Pour son entraîneur, il ne s’agit plus vraiment d’un remplaçant. « Landry est le plus proche des titulaires chez nous », explique Mike Brown. « Il dispose peut-être d’un peu plus de marge que Pacôme Dadiet ou Dalton Knecht. Les temps de jeu peuvent évoluer, mais nos cinq titulaires et Landry seront toujours là. »

Un impact au-delà de l’adresse

Après 16 rencontres, Landry Shamet tourne à 11 points par match, son meilleur rendement en carrière, tout en affichant 44% de réussite derrière l’arc, le meilleur pourcentage des Knicks.

Mais son influence ne se limite plus à sa capacité à sanctionner les aides défensives. Mike Brown estime même que les données internes des Knicks en font leur meilleur défenseur sur le porteur de balle dans le « pick-and-roll », devant OG Anunoby et Mikal Bridges.

« Le plus important, c’est qu’il joue dur », souligne le technicien. « Même lorsqu’il ne met pas ses tirs, on ressent son impact. Il joue avec une telle intensité qu’il demande probablement à sortir plus souvent que tous les autres. Il se vide complètement sur le terrain, car chaque possession compte pour lui. »

Les Knicks l’utilisent aussi bien pour contenir les meneurs adverses que pour poursuivre des shooteurs loin du ballon. Sa résistance physique lui permet même de défendre ponctuellement sur des ailiers plus imposants.

« Nous le plaçons sur le porteur dans le pick-and-roll, mais aussi loin du ballon pour qu’il suive certains joueurs. Nous l’avons même opposé à des ailiers plus grands et il s’est battu remarquablement. Il a été phénoménal. »

Capable de débuter chez des champions NBA

Mike Brown avait personnellement insisté pour que les Knicks conservent Landry Shamet pendant son entretien d’embauche. Il imaginait alors un joueur de rotation fiable, pas forcément un élément aussi essentiel.

« Je ne savais pas qu’il deviendrait cela », reconnaît-il. « Je pense désormais qu’il pourrait être titulaire dans beaucoup d’équipes de cette ligue. Et je parle d’équipes qui gagnent, pas de n’importe quelles équipes. »

Au-delà de ses qualités techniques, l’entraîneur apprécie des éléments difficiles à mesurer ou à enseigner : l’activité, le sens du placement, l’abnégation et la faculté à s’intégrer immédiatement à n’importe quelle composition.

Les chiffres collectifs confirment son importance. New York affichait récemment un différentiel de +127 durant ses 360 minutes sur le terrain, contre -42 lorsqu’il se trouvait sur le banc.

La même approche, titulaire ou remplaçant

Landry Shamet ne modifie pourtant pas son jeu lorsqu’il intègre le cinq majeur. Une leçon acquise après plusieurs expériences moins réussies au cours de sa carrière.

« Par le passé, lorsque je débutais ponctuellement, j’avais tendance à vouloir trop changer de choses », explique-t-il. « Je pensais devoir devenir un joueur différent. Mais cela reste le même match de basket. Pour réussir, j’essaie désormais de conserver une approche aussi simple et constante que possible. »

Cette simplicité lui permet de remplacer n’importe lequel des ailiers titulaires sans déséquilibrer l’équipe. Voilà pourquoi Mike Brown parle désormais d’un « sixième titulaire », davantage que d’un sixième homme traditionnel.

Landry Shamet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHI/LAC 79 22.8 43.1 42.2 80.6 0.3 1.4 1.7 1.5 2.0 0.5 0.6 0.1 9.1 2019-20 LAC 53 27.4 40.4 37.5 85.5 0.1 1.8 1.9 1.9 2.7 0.4 0.8 0.2 9.3 2020-21 BRO 61 23.0 40.8 38.7 84.6 0.2 1.7 1.8 1.6 1.5 0.5 0.8 0.2 9.3 2021-22 PHO 69 20.8 39.4 36.8 84.0 0.2 1.6 1.8 1.6 1.3 0.4 0.6 0.1 8.3 2022-23 PHO 40 20.2 37.7 37.7 88.2 0.3 1.4 1.7 2.3 1.5 0.7 0.9 0.1 8.7 2023-24 WAS 46 15.8 43.1 33.8 82.6 0.3 1.0 1.3 1.2 1.7 0.5 0.7 0.2 7.1 2024-25 NYK 50 15.2 46.1 39.7 66.7 0.2 1.0 1.2 0.5 1.0 0.5 0.4 0.0 5.7 2025-26 NYK 51 23.0 43.7 39.2 71.1 0.5 1.4 1.8 1.4 1.5 0.6 0.6 0.2 9.3 2026-27 NYK 16 26.6 49.6 45.3 81.0 0.6 1.1 1.6 1.9 1.6 0.4 1.0 0.2 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.