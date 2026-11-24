Au moment de rejoindre les vestiaires à Philadelphie, on n’avait vu que lui. Deni Avdija venait d’inscrire 25 points en 17 minutes, avec de superbes 9/12 au shoot et 5/6 à 3-pts. Comment expliquer ce coup de chaud ?

« J’ai été agressif. Je ne réfléchis pas trop quand je joue. Je vais sur le parquet, je m’amuse, je suis agressif et j’essaie de faire le bon choix. J’étais dans le bon rythme en première période. C’était un bon soir pour moi et merci à mes coéquipiers de m’avoir trouvé », explique l’ailier de Portland.

Face à une défense de Philadelphie loin d’être impériale, l’ancien de Washington a parfaitement alterné entre les pénétrations tranchantes et les tirs de loin.

« Il a été phénoménal », réagit son entraîneur, Micah Nori. « On a su faire circuler le ballon et il a su aller vers le cercle. La défense a mis plusieurs défenseurs dans la raquette et parfois, il a un peu forcé, ce qui explique ses cinq ballons perdus. Il n’a pas eu beaucoup de lancers francs mais a su trouver ses tirs et conclure. »

Surtout, comme il le souhaite depuis le début de saison, le coach des Blazers se réjouit de voir l’Israélien capable de faire mal offensivement sans trop monopoliser le ballon.

« Ce qui peut l’aider, c’est de jouer sans ballon. On a des joueurs qui peuvent porter la balle et lui peut trouver ses positions. Ainsi, quand la défense se resserre, et ce fut le cas dans ce match, il peut obtenir des tirs. Il a de très bons tirs car on a des joueurs qui peuvent mettre la pression à l’intérieur », souligne Micah Nori.

Le collectif prend le relais

Sur les bases d’un énorme carton offensif, Deni Avdija a toutefois largement ralenti la cadence après la pause.

En deuxième mi-temps, il a ainsi manqué ses quatre tentatives de loin pour terminer avec « seulement » 31 points, mais toujours d’excellents pourcentages (12/19 au shoot, dont 5/10 à 3-pts). C’est davantage le collectif de l’Oregon qui a fait la différence après la pause face à LeBron James et compagnie.

« La première équipe qui allait défendre en deuxième mi-temps allait gagner. On l’a fait », analyse finalement l’ailier. « On aurait pu mieux défendre en première période. Je ne dirais pas qu’on a fait un match complet, mais on a clairement montré notre caractère. »

La meilleure manière de rebondir après la cruelle défaite au buzzer face aux Knicks, au Madison Square Garden, mais aussi de conclure ce « road trip » sur un bilan équilibré de trois victoires en six matches.

« Ce que j’aime dans cette équipe, c’est qu’on ne baisse pas la tête quand on perd et on ne s’emballe pas quand on gagne », conclut Deni Avdija, dont les Blazers (11-6) pointent à la 7e place de l’Ouest.

Deni Avdija Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 54 23.3 41.7 31.5 64.4 0.4 4.4 4.9 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 6.3 2021-22 WAS 82 24.2 43.2 31.7 75.7 0.6 4.5 5.2 2.0 2.3 0.7 1.1 0.5 8.4 2022-23 WAS 76 26.6 43.7 29.7 73.9 1.0 5.4 6.4 2.8 2.8 0.9 1.6 0.4 9.2 2023-24 WAS 75 30.1 50.6 37.4 74.0 1.1 6.1 7.2 3.8 2.5 0.8 2.1 0.5 14.7 2024-25 POR 72 30.0 47.6 36.5 78.0 1.5 5.7 7.3 3.9 2.4 1.0 2.7 0.5 16.9 2025-26 POR 66 33.3 46.2 31.8 80.2 1.1 5.8 6.9 6.7 2.5 0.8 3.8 0.6 24.2 2026-27 POR 15 32.5 51.9 41.5 69.1 0.8 5.4 6.2 6.1 2.4 1.0 3.3 0.5 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.