Deni Avdija, moins de ballons mais toujours autant d’impact

Le 30 juin dernier, après l’annonce de l’arrivée de Ja Morant à Portland, Deni Avdija a pris son téléphone pour appeler Micah Nori, son nouvel entraîneur. Pourquoi ? Parce qu’avec le retour à la compétition de Damian Lillard et l’arrivée de l’ancien joueur de Memphis, les Blazers allaient changer de visage.

L’Israélien sortait alors de sa meilleure saison. Il était le leader de Portland, mais cette hiérarchie pouvait être bouleversée par l’arrivée de deux meneurs All-Stars. « Il m’a demandé comment ça allait fonctionner », se souvient le coach de Portland, à propos de ce coup de fil.

Était-il inquiet pour sa place ? « Je ne pensais pas à mal mais avoir deux extérieurs dominants, de calibre All-Star, ça pose des questions », concède l’ex de Washington. Les premières réponses de Micah Nori se veulent rassurantes : Ja Morant aime faire des passes et Damian Lillard va attirer les défenses, libérant ainsi des espaces pour son ailier.

« Il était conscient de mes forces et voulait poursuivre ma progression de la saison dernière. Il m’a dit que c’était très important pour lui. Je l’ai ressenti. Il savait ce qui était le mieux pour l’équipe », insiste encore Deni Avdija.

Encore faut-il le démontrer sur le terrain. « Je lui ai montré comment ça pourrait fonctionner, en lui expliquant qu’il allait être encore plus efficace. Il n’allait peut-être pas avoir autant de ballons dans les mains, mais serait dans des positions où il pourrait en profiter », décrit le technicien.

Toujours aussi prolifique, mais plus efficace

Pour l’instant, les intuitions estivales de Micah Nori se confirment. Les Blazers ont gagné cinq matches sur six, et l’Israélien est effectivement plus efficace. Il tourne à 23,8 points de moyenne à 48,5% de réussite au tir, contre 24,2 points à 46% en 2025/26. Son volume de tirs reste quasiment identique et, surtout, il ne perd plus que 2,2 ballons par match, contre 3,8 la saison dernière.

Avec deux meneurs capables de mettre la pression sur les défenses (même si Ja Morant va manquer plusieurs semaines), l’ailier n’a plus à assumer autant de responsabilités dans la création. Il peut davantage choisir ses moments, recevoir le ballon dans de meilleures conditions et attaquer des défenses déjà déséquilibrées.

« S’il peut obtenir la balle côté faible et attaquer les défenses, ça ouvrira des choses pour nous », analyse son entraîneur. Les adversaires ne peuvent en effet plus concentrer aussi facilement leurs efforts sur Deni Avdija, sous peine de laisser des espaces au duo Lillard – Morant. De quoi permettre à l’Israélien de conserver son influence offensive sans avoir à tout créer lui-même. Et surtout, sans perdre son statut dans le vestiaire.

Car les deux meneurs ont également tenu à le rassurer : malgré leur arrivée, c’est toujours lui le leader des Blazers.

« Je lui ai dit que c’était lui le patron et Ja lui a dit la même chose », raconte Damian Lillard. « Il sait qu’on l’encourage à être notre leader, à attaquer, à aller au cercle. C’est bénéfique pour notre équipe. »

Deni Avdija Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 54 23.3 41.7 31.5 64.4 0.4 4.4 4.9 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 6.3 2021-22 WAS 82 24.2 43.2 31.7 75.7 0.6 4.5 5.2 2.0 2.3 0.7 1.1 0.5 8.4 2022-23 WAS 76 26.6 43.7 29.7 73.9 1.0 5.4 6.4 2.8 2.8 0.9 1.6 0.4 9.2 2023-24 WAS 75 30.1 50.6 37.4 74.0 1.1 6.1 7.2 3.8 2.5 0.8 2.1 0.5 14.7 2024-25 POR 72 30.0 47.6 36.5 78.0 1.5 5.7 7.3 3.9 2.4 1.0 2.7 0.5 16.9 2025-26 POR 66 33.3 46.2 31.8 80.2 1.1 5.8 6.9 6.7 2.5 0.8 3.8 0.6 24.2 2026-27 POR 6 31.9 48.5 33.3 66.7 1.2 5.2 6.3 5.5 2.3 0.8 2.2 0.2 23.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.