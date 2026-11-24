Pas besoin de monopoliser le ballon pour faire basculer une rencontre. Alors que certains s’interrogeaient sur sa relative discrétion en attaque depuis le début de saison, Kevin Durant a rappelé face aux Clippers qu’il restait un scoreur redoutable, capable de tuer un match en quelques possessions.

À son retour sur le parquet, à sept minutes du terme, le MVP 2014 affichait 20 points. S’il manque son premier tir du quatrième quart-temps, il se rattrape sur la possession suivante avec un panier primé pourtant contesté.

« Les Clippers ont rentré des tirs compliqués au début du quatrième quart-temps et nous ont mis dans une position délicate », reconnaît Kevin Durant, alors que les Californiens étaient revenus à cinq points. « Nos remplaçants sont entrés et ont apporté de l’énergie. J’ai essayé de m’en nourrir. Mes coéquipiers ont réussi à me trouver et j’étais démarqué derrière l’arc. Je devais rentrer ces tirs. »

L’ailier enchaîne avec un deuxième tir à 3-points, cette fois-ci dans le « corner », avant de laisser Fred VanVleet creuser un peu plus l’écart derrière l’arc. Puis c’est sa complémentarité avec Alperen Sengun qui fait la différence.

Servi au poste face à Brandon Ingram, le Turc profite de l’aide défensive d’Isaiah Jackson pour ressortir le ballon vers Kevin Durant, complètement oublié par Los Angeles derrière la ligne à 3-points.

Le cap des 33 000 points dans le viseur

« Alpi et lui ont une bonne connexion », apprécie Ime Udoka. « Quand une prise à deux arrive, ils font bien circuler le ballon. Nous essayons de lui donner le ballon tout le temps. Certains soirs, les équipes adverses font des prises à deux tandis que d’autres soirs, elles le laissent jouer en un-contre-un. Il prend ce que le jeu lui donne. »

Et lorsque les défenses lui offrent des tirs ouverts, Kevin Durant ne se fait évidemment pas prier. À nouveau servi par Alperen Sengun en fin de rencontre, alors qu’Isaiah Jackson est encore en retard, le double champion NBA plante son quatrième tir à 3-points du dernier acte pour sceller le sort du match.

« Nous nous attendions à ce que les Clippers trouvent des solutions. Nous avons parlé d’avoir une approche plus dominante », raconte Kevin Durant. « Quand nous menons, nous ne devons pas perdre cet avantage. Ce soir, nous les avons laissés un peu revenir, mais j’ai aimé la manière dont nous avons fini cette rencontre. Nous nous améliorons match après match. »

Avec 32 points à 11/19 au tir, dont 4/6 à 3-pts, Kevin Durant signe ainsi son record de la saison. Mercredi, face aux Suns, il lui suffira d’inscrire 14 points pour devenir le cinquième joueur à atteindre les 33 000 points en carrière.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34.6 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39.0 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39.5 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38.9 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38.6 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38.5 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38.5 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33.8 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35.8 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GSW 62 33.4 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GSW 68 34.2 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GSW 78 34.6 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRO 35 33.1 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRO 55 37.2 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BRO/PHO 47 35.6 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2023-24 PHO 75 37.2 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36.5 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 78 36.4 52.0 41.3 87.4 0.5 4.9 5.5 4.8 1.8 0.8 3.2 0.9 26.0 2026-27 HOU 18 33.5 51.0 42.3 88.3 0.3 5.1 5.4 3.8 1.8 0.4 2.8 0.9 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.