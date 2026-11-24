Sortie au cœur de l’été, la D.O.N. Issue 8 avait mis le paquet pour lancer la saison avec l’apparition des coloris « Cavs » et « Ying Yang », début octobre. La suite est enfin arrivée et adidas a choisi cette sixième version baptisée « Rose Gold » pour mettre le modèle signature de Donovan Mitchell.

Sa tige basse notamment dotée d’une empeigne multicouche mêlant mesh fin, textile respirant et néoprène, assortie d’un renfort en TPU à l’avant-pied et d’une plaque plus rigide au niveau du talon. Sa base en rose est complétée par du noir sur la partie supérieure notamment, et des finitions en doré, comme le logo adidas figurant sur le talon.

Côté semelle, adidas reconduit sa mousse Lightstrike Pro au niveau intermédiaire. La semelle extérieure adopte une architecture fendue avec une plaque de stabilité en TPU sous le milieu du pied.

La adidas D.O.N. Issue 8 « Rose Gold » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.