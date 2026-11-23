Il ne lui a manqué que la victoire pour réussir la soirée parfaite. Sorti du banc, Svi Mykhailiuk a en effet livré un véritable récital offensif face aux Mavericks, avec 39 points, dont 23 dans le dernier quart-temps, et surtout 10 paniers à 3-points sur 15 tentatives !

Un record personnel pour l’Ukrainien, qui signe au passage la deuxième meilleure performance de l’histoire du Jazz dans cet exercice. Une explosion d’autant plus inattendue que le shooteur de 29 ans avait traversé une série de 14 matchs sans atteindre les dix points avant de retrouver des couleurs lors des deux dernières rencontres.

« Il a été très agressif pour rechercher ses tirs en réception. Svi est un bon joueur, un bon shooteur », a salué Will Hardy, également séduit par sa capacité à attaquer le cercle lorsque les défenseurs venaient contester ses tirs.

Tout le monde le cherchait !

Car l’ancien joueur des Lakers et des Celtics a bien failli réussir l’impossible. Alors que Dallas menait de 16 points à 2 minutes 14 de la fin (114-98), Svi Mykhailiuk a inscrit neuf points de suite pour lancer un incroyable 16-0.

Isaiah Collier avait même conclu ce run pour égaliser à 114-114. « Je pense que les joueurs ont compris que Svi avait la main chaude dans le quatrième quart-temps et ils ont joué là-dessus », a poursuivi Will Hardy.

Le jeune meneur a notamment distribué cinq de ses sept passes décisives à l’Ukrainien, devenu la cible prioritaire de ses partenaires. Un choix payant… malgré la défaite finale (116-114), sur deux lancers de Cooper Flagg.

Dallas l’a laissé prendre feu…

Du côté des Mavericks, Zaccharie Risacher a reconnu que son équipe avait laissé le shooteur prendre beaucoup trop de confiance.

« Je pense qu’on l’a laissé être trop à l’aise », a regretté le Français, estimant que Dallas aurait dû être « un peu plus physique », notamment dans la gestion des écrans. « On aurait clairement pu faire un meilleur travail sur lui ».

Pour Will Hardy, cette folle remontée ne doit toutefois pas masquer les lacunes du Jazz, notamment ses 23 ballons perdus. Mais elle témoigne aussi du caractère de ses remplaçants. « Je trouve que ce groupe du quatrième quart-temps a été exceptionnel. Leur capacité à se battre pour nous ramener dans le match en dit long sur eux. »