Zaccharie Risacher trouve progressivement sa place à Dallas. Arrivé cet été dans le cadre d’un échange à trois équipes, le Français se fond de plus en plus dans le collectif texan, où il occupe désormais un rôle bien défini.

Compte tenu de son statut de premier choix de Draft, il était très attendu lors de ses premières années à Atlanta. Mais l’ailier semble avoir trouvé au Texas un contexte plus favorable à l’expression de ses qualités…

Propulsé dans le cinq majeur lors des deux dernières sorties des Mavericks, en raison de l’absence de P.J. Washington, l’ancien de la JL Bourg a parfaitement répondu présent. Face au Jazz cette nuit, il a compilé 15 points et 8 rebonds, compensant notamment son manque d’adresse extérieure (0/5 à 3-points) par son activité dans les autres secteurs du jeu.

« Comme je le dis toujours, je suis un joueur d’équipe. C’est ma force », a confié le principal intéressé. « Je suis capable de faire beaucoup de choses et d’avoir un impact sur le match de différentes manières. J’adore faire tout ça pour mon équipe et mes coéquipiers. Et c’est ce que je continuerai à faire tout au long de la saison. »

« Quand on a eu besoin de lui, il a répondu présent »

Aux côtés de Cooper Flagg et Kyrie Irving, Zaccharie Risacher dévoile plutôt une facette plus besogneuse de son jeu. Aligné au poste 4, il multiplie les efforts défensifs et s’investit particulièrement au rebond.

« C’est vraiment important », a expliqué l’ailier à propos de son activité sous les panneaux. « Je sais que c’est ce dont l’équipe a besoin de ma part et que je dois être capable de le faire à un très haut niveau chaque soir. J’en tire beaucoup de fierté, parce que je sais que c’est quelque chose que l’équipe attend de moi. »

Un domaine dans lequel il a particulièrement soulagé les siens cette nuit. Avec ses 8 prises, le Français a tout simplement terminé meilleur rebondeur des Mavericks face au Jazz !

Et son investissement ne passe pas inaperçu dans le vestiaire. Déjà décisif face aux Clippers lors de la précédente sortie de Dallas, Zaccharie Risacher confirme sa capacité à répondre aux besoins de sa nouvelle équipe.

« Zacch a été incroyable lors des derniers matchs », a ainsi déclaré Cooper Flagg. « En fait, il l’est depuis le début de la saison, notamment avec ses interceptions et ses contres. Mais quand l’équipe a eu besoin de lui, il a répondu présent. Il était prêt, vous savez, il a pris ses responsabilités en intégrant le cinq majeur et s’y est adapté presque naturellement, sans la moindre difficulté. »

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 75 24.6 45.8 35.5 71.1 1.1 2.4 3.6 1.2 2.0 0.7 1.2 0.5 12.6 2025-26 ATL 67 22.4 45.5 36.8 64.4 1.1 2.8 3.8 1.1 2.2 0.9 0.9 0.5 9.6 2026-27 DAL 17 23.9 45.6 27.9 57.9 1.7 3.3 5.0 1.2 2.0 1.1 1.0 0.9 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.