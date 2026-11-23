Les Warriors ne pouvaient plus espérer s’en sortir grâce à leur attaque. Privé de Stephen Curry, Jimmy Butler, Moses Moody et Brandon Williams, Golden State restait sur cinq défaites, toutes concédées à l’extérieur.
Lors de la séance vidéo organisée avant la réception de Boston, le staff a donc insisté sur les manquements défensifs observés durant ce déplacement.
« Certaines séquences étaient gênantes », a reconnu Draymond Green. « Jacob Rubin et Frank Vogel nous ont interpellés. Nous savions que nous devions être bien meilleurs de ce côté du terrain. »
Steve Kerr a transmis un message simple à ses joueurs : sans leur puissance de feu habituelle, ils ne pouvaient pas espérer battre leurs adversaires en multipliant les paniers.
« Penser que nous allions simplement marquer davantage que les autres aurait été insensé », a expliqué l’entraîneur. « La seule manière de mettre fin à cette série était de défendre et de prendre les rebonds. »
Prêt à sortir du banc
Pendant ce déplacement sans victoire, Draymond Green avait carrément proposé à son entraîneur de modifier son rôle si cela pouvait relancer l’équipe.
« Il m’a dit qu’il ferait tout ce dont nous avions besoin, et qu’il accepterait même de sortir du banc », a révélé Steve Kerr. « Je n’avais aucune envie de le faire, car nous devions justement nous sortir de cette situation grâce à notre défense. Or, il reste l’un des plus grands défenseurs de cette ligue. »
Le changement a plutôt concerné son utilisation offensive. Associé à Charles Bassey pour apporter davantage de taille, Draymond Green s’est retrouvé plus souvent installé dans les coins. Le staff lui a alors demandé de tirer sans hésiter. Le quadruple champion NBA a obéi en inscrivant trois paniers à 3-points dès le premier quart-temps. Sur le banc, Stephen Curry en est tombé à la renverse !
« Le coach m’a dit d’aller dans le corner et de dégainer », a raconté l’intérieur. « C’était mon état d’esprit. Yaxel m’a offert quelques très bonnes passes en début de rencontre et cela m’a donné confiance. »
Jayson Tatum stoppé sur la dernière possession
Son influence principale s’est toutefois située en défense. Jayson Tatum avait inscrit 23 points en première mi-temps, mais Golden State l’a limité à quatre unités après la pause. Sur la dernière possession, Draymond Green a empêché l’ailier All-Star de rejoindre le cercle et l’a contraint à prendre un tir difficile.
« Je voulais le forcer à partir sur sa gauche, où les probabilités sont un peu meilleures pour moi », a-t-il expliqué. « Je savais surtout que je ne pouvais pas le laisser aller jusqu’au cercle. S’il met ce tir contesté, c’est Jayson Tatum : il réussit ce genre de paniers pour une raison. Mais je pouvais vivre avec ce résultat. »
Le tir n’est pas rentré, permettant aux Warriors de conserver leur avance d’un point et de signer une septième victoire consécutive au Chase Center.
Golden State a également compensé sa maladresse par 19 rebonds offensifs. Charles Bassey et Gui Santos, auteur de 10 points en deuxième mi-temps, ont multiplié les efforts pour offrir de nouvelles possessions.
Une nouvelle accolade pleine de sens
« Nous n’avons pas demandé aux jeunes de remplacer Steph ou Jimmy, car personne ne le peut », a insisté Steve Kerr. « Nous leur avons demandé de défendre, de prendre des rebonds et d’apporter la bonne énergie. C’est collectivement que les joueurs se sont sortis de cette série de cinq défaites. »
Après l’ultime stop défensif, Steve Kerr et Draymond Green ont longuement échangé dans les bras l’un de l’autre. Cette fois, ce n’était pas pour des possibles adieux…
« Cette étreinte représentait les cinq défaites, sa proposition de sortir du banc et tout ce que nous avons traversé ensemble depuis douze ans », a confié le coach. « Je lui ai simplement dit qu’il était un champion. »
|Draymond Green
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2012-13
|GSW
|79
|13.4
|32.7
|20.9
|81.8
|0.7
|2.6
|3.3
|0.7
|2.0
|0.5
|0.6
|0.3
|2.9
|2013-14
|GSW
|82
|21.9
|40.7
|33.3
|66.7
|1.0
|3.9
|5.0
|1.9
|2.8
|1.2
|1.1
|0.9
|6.2
|2014-15
|GSW
|79
|31.5
|44.3
|33.7
|66.0
|1.4
|6.7
|8.2
|3.7
|3.2
|1.6
|1.7
|1.3
|11.7
|2015-16
|GSW
|81
|34.7
|49.0
|38.8
|69.6
|1.7
|7.8
|9.5
|7.4
|3.0
|1.5
|3.2
|1.4
|14.0
|2016-17
|GSW
|76
|32.5
|41.8
|30.8
|70.9
|1.3
|6.6
|7.9
|7.0
|2.9
|2.0
|2.4
|1.4
|10.2
|2017-18
|GSW
|70
|32.7
|45.4
|30.1
|77.5
|1.1
|6.6
|7.6
|7.3
|2.6
|1.4
|2.9
|1.3
|11.0
|2018-19
|GSW
|66
|31.3
|44.5
|28.5
|69.2
|0.9
|6.4
|7.3
|6.9
|3.0
|1.4
|2.6
|1.1
|7.4
|2019-20
|GSW
|43
|28.4
|38.9
|27.9
|75.9
|0.5
|5.7
|6.2
|6.2
|2.6
|1.4
|2.3
|0.8
|8.0
|2020-21
|GSW
|63
|31.5
|44.7
|27.0
|79.5
|0.9
|6.2
|7.1
|8.9
|3.1
|1.7
|3.0
|0.8
|7.0
|2021-22
|GSW
|46
|28.9
|52.5
|29.6
|65.9
|1.0
|6.3
|7.3
|7.0
|3.0
|1.3
|3.0
|1.1
|7.5
|2022-23
|GSW
|73
|31.5
|52.7
|30.5
|71.3
|0.9
|6.3
|7.2
|6.8
|3.1
|1.0
|2.8
|0.8
|8.5
|2023-24
|GSW
|55
|27.1
|49.7
|39.5
|73.0
|1.4
|5.9
|7.2
|6.0
|3.0
|1.0
|2.5
|0.9
|8.6
|2024-25
|GSW
|68
|29.2
|42.4
|32.5
|68.7
|1.1
|5.0
|6.1
|5.6
|3.2
|1.5
|2.6
|1.0
|9.0
|2025-26
|GSW
|68
|27.5
|41.8
|32.6
|70.2
|0.8
|4.7
|5.5
|5.5
|2.9
|0.9
|2.7
|0.6
|8.4
|2026-27
|GSW
|14
|25.6
|41.7
|33.3
|50.0
|1.1
|3.7
|4.8
|6.3
|2.4
|0.9
|2.5
|0.9
|3.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.