Les Warriors ne pouvaient plus espérer s’en sortir grâce à leur attaque. Privé de Stephen Curry, Jimmy Butler, Moses Moody et Brandon Williams, Golden State restait sur cinq défaites, toutes concédées à l’extérieur.

Lors de la séance vidéo organisée avant la réception de Boston, le staff a donc insisté sur les manquements défensifs observés durant ce déplacement.

« Certaines séquences étaient gênantes », a reconnu Draymond Green. « Jacob Rubin et Frank Vogel nous ont interpellés. Nous savions que nous devions être bien meilleurs de ce côté du terrain. »

Steve Kerr a transmis un message simple à ses joueurs : sans leur puissance de feu habituelle, ils ne pouvaient pas espérer battre leurs adversaires en multipliant les paniers.

« Penser que nous allions simplement marquer davantage que les autres aurait été insensé », a expliqué l’entraîneur. « La seule manière de mettre fin à cette série était de défendre et de prendre les rebonds. »

Prêt à sortir du banc

Pendant ce déplacement sans victoire, Draymond Green avait carrément proposé à son entraîneur de modifier son rôle si cela pouvait relancer l’équipe.

« Il m’a dit qu’il ferait tout ce dont nous avions besoin, et qu’il accepterait même de sortir du banc », a révélé Steve Kerr. « Je n’avais aucune envie de le faire, car nous devions justement nous sortir de cette situation grâce à notre défense. Or, il reste l’un des plus grands défenseurs de cette ligue. »

Le changement a plutôt concerné son utilisation offensive. Associé à Charles Bassey pour apporter davantage de taille, Draymond Green s’est retrouvé plus souvent installé dans les coins. Le staff lui a alors demandé de tirer sans hésiter. Le quadruple champion NBA a obéi en inscrivant trois paniers à 3-points dès le premier quart-temps. Sur le banc, Stephen Curry en est tombé à la renverse !

« Le coach m’a dit d’aller dans le corner et de dégainer », a raconté l’intérieur. « C’était mon état d’esprit. Yaxel m’a offert quelques très bonnes passes en début de rencontre et cela m’a donné confiance. »

Jayson Tatum stoppé sur la dernière possession

Son influence principale s’est toutefois située en défense. Jayson Tatum avait inscrit 23 points en première mi-temps, mais Golden State l’a limité à quatre unités après la pause. Sur la dernière possession, Draymond Green a empêché l’ailier All-Star de rejoindre le cercle et l’a contraint à prendre un tir difficile.

« Je voulais le forcer à partir sur sa gauche, où les probabilités sont un peu meilleures pour moi », a-t-il expliqué. « Je savais surtout que je ne pouvais pas le laisser aller jusqu’au cercle. S’il met ce tir contesté, c’est Jayson Tatum : il réussit ce genre de paniers pour une raison. Mais je pouvais vivre avec ce résultat. »

Le tir n’est pas rentré, permettant aux Warriors de conserver leur avance d’un point et de signer une septième victoire consécutive au Chase Center.

Golden State a également compensé sa maladresse par 19 rebonds offensifs. Charles Bassey et Gui Santos, auteur de 10 points en deuxième mi-temps, ont multiplié les efforts pour offrir de nouvelles possessions.

Une nouvelle accolade pleine de sens

« Nous n’avons pas demandé aux jeunes de remplacer Steph ou Jimmy, car personne ne le peut », a insisté Steve Kerr. « Nous leur avons demandé de défendre, de prendre des rebonds et d’apporter la bonne énergie. C’est collectivement que les joueurs se sont sortis de cette série de cinq défaites. »

Après l’ultime stop défensif, Steve Kerr et Draymond Green ont longuement échangé dans les bras l’un de l’autre. Cette fois, ce n’était pas pour des possibles adieux…

« Cette étreinte représentait les cinq défaites, sa proposition de sortir du banc et tout ce que nous avons traversé ensemble depuis douze ans », a confié le coach. « Je lui ai simplement dit qu’il était un champion. »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GSW 79 13.4 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GSW 82 21.9 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GSW 79 31.5 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GSW 81 34.7 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GSW 76 32.5 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GSW 70 32.7 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GSW 66 31.3 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GSW 43 28.4 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GSW 63 31.5 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GSW 46 28.9 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GSW 73 31.5 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GSW 55 27.1 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GSW 68 29.2 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GSW 68 27.5 41.8 32.6 70.2 0.8 4.7 5.5 5.5 2.9 0.9 2.7 0.6 8.4 2026-27 GSW 14 25.6 41.7 33.3 50.0 1.1 3.7 4.8 6.3 2.4 0.9 2.5 0.9 3.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.