Les Blazers sont passés à un cheveu de l’exploit cette nuit à New York. Sans le « buzzer beater » à 3-points de Mikal Bridges, les hommes de Micah Nori auraient pu faire sensation après avoir touché le fond face à des Knicks euphoriques, qui ont compté jusqu’à 26 points d’avance en toute fin de deuxième quart-temps (66-40).

La remontée avait pourtant tout d’un rêve, avec le 3-points de Damian Lillard pour égaliser à 94-94, puis les deux lancers francs de Deni Avdija pour faire passer son équipe devant à trois secondes de la fin, pour la première fois du match ! Jusqu’à ce que le 3-points assassin de Mikal Bridges ne prive Portland d’une « happy end ».

Une course épuisante contre la montre

Après le match, la frustration était palpable, d’autant que le même scénario s’est reproduit lors des trois dernières défaites de Portland, avec un premier quart-temps raté qui contraint l’équipe à courir après le score.

« Toutes ces possessions comptent, pas seulement les dernières. Ce n’est pas seulement le troisième et le quatrième quart-temps. On ne peut pas se permettre ces trous qui donnent à l’adversaire l’opportunité de gagner le match sur une action. Donc c’est de notre faute », a regretté Micah Nori.

Ce scénario qui se répète fait d’autant plus mal que les Blazers avaient déjà concédé un revers d’un petit point à Minnesota cette semaine, après avoir terminé le premier quart-temps à -12 (29-17). Cette nuit, la démonstration de force des Knicks avait relégué la franchise de l’Oregon à 17 longueurs (40-23) après douze minutes.

À chaque fois, les joueurs doivent ensuite batailler pour espérer recoller, avant de se retrouver à la merci d’un coup de poignard dans les derniers instants.

« Sur nos trois derniers matchs (perdus), on n’a pas bien débuté et c’est quelque chose qu’on se doit de corriger », a glissé Damian Lillard, passé à deux doigts d’être le héros du match. « Notre énergie, notre concentration et notre détermination doivent être meilleures dès le début. On ne peut pas laisser cette tendance continuer (…). J’étais fier de la façon dont on est revenu. Mais on ne peut pas se creuser ce genre de trou dans ce type d’environnement et espérer un bon résultat. Même si on s’est retrouvé en position de gagner le match, ça n’aurait pas dû se passer comme ça. On a changé en deuxième mi-temps, mais on finit encore trop court ».

Le dernier tir ne doit pas masquer le reste

Ce tir de Mikal Bridges renvoie en effet les Blazers à toutes les petites erreurs qui auraient pu tout changer, comme lorsque Deni Avdija a manqué trois lancers francs importants dans le « money-time ». Autant de détails qui empêchent de résumer cette défaite au seul exploit de l’ailier des Knicks.

« La défense de Toumani Camara a été bonne. Il a forcé Bridges à prendre et à mettre un gros tir », a souligné l’ailier israélien. « Le match de Minnesota, on aurait dû le gagner. Celui des Knicks, on aurait dû le gagner. Ce sont deux gros matchs qu’on aurait adoré gagner. Mais c’est le basket, un sport qui peut être impitoyable parfois ».

Micah Nori assure de son côté que ses troupes ont retenu la leçon, alors qu’un gros programme les attend encore cette semaine, avec un déplacement à Philadelphie lundi soir, puis les réceptions de San Antonio et Golden State.

« On va être meilleurs là-dessus, et je vous promets qu’on sera une très bonne équipe », a-t-il lancé. « On est une très bonne équipe. C’est ce que j’ai dit aux gars aussi. Je ne sais pas s’ils y croient ou non. Je pense, mais on est une très bonne équipe de basket, et on battra beaucoup d’adversaires et remporterons beaucoup de matchs ».