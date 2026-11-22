« Nous essayons de faire en sorte que JB soit démarqué et je devais être prêt si je me retrouvais avec un tir ouvert », a résumé Mikal Bridges à propos de son « buzzer beater » qui a offert la victoire aux Knicks face aux Blazers.

À trois secondes du terme, New York accuse deux points de retard, mais dispose d’un dernier ballon pour égaliser ou s’imposer. Josh Hart n’arrive pas à servir Jalen Brunson sur la remise en jeu. C’est donc Mikal Bridges qui hérite du ballon. Toumani Camara arrive trop tard et mord dans la feinte de l’ailier, qui part sur sa main gauche, replace ses appuis derrière la ligne à 3-points et fait mouche au moment où retentit la sirène finale.

« Ils avaient mis deux gars sur Jalen et ils ont laissé Mikal ouvert », analyse Mike Brown à propos de cette dernière possession. « Quand ils s’en sont rendu compte, ils sont venus pour contester le tir, mais ils ont été dépassés et Mikal a pu se trouver un tir fantastique. Si vous voulez faire des prises à deux sur Jalen en fin de match, vous allez avoir un autre gars qui va avoir l’occasion de vous battre. »

Mike Brown n’a jamais cessé de croire en Mikal Bridges

Ce tir décisif vient récompenser le récent regain d’adresse de Mikal Bridges. L’ancien joueur des Nets connaît pourtant un début de saison poussif, avec seulement 7,8 points de moyenne et 32 % de réussite à 3-points après 16 matchs. Deux chiffres qui constitueraient ses plus faibles marques en carrière sur une saison complète.

Mais depuis quelques rencontres, Mikal Bridges semble avoir retrouvé la mire. Sur ses cinq derniers matchs, il tourne ainsi à 44 % de réussite à 3-points, avec 3,6 tentatives derrière l’arc par soir. Une embellie qui trouve sa plus belle illustration dans ce tir de la gagne face à Portland.

« Il reste le même. Même lorsque vous pensez qu’il est en difficulté, il continue de jouer », souligne Mike Brown, qui n’a jamais perdu confiance en son ailier. « S’il est ouvert, il va tirer, s’il peut attaquer, il va attaquer. Lorsqu’il a un ballon comme celui-ci en fin de match, il est en confiance tandis que ses coéquipiers et le staff croient en lui. »

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 82 29.5 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHO 73 28.0 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHO 72 32.6 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHO 82 34.8 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 PHO/BRO 83 35.7 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2023-24 BRO 82 34.8 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NYK 82 37.0 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.5 0.9 1.6 0.5 17.6 2025-26 NYK 82 32.8 49.0 37.1 82.7 1.0 2.8 3.8 3.7 2.0 1.3 1.0 0.8 14.4 2026-27 NYK 16 26.1 41.8 32.7 75.0 1.0 2.4 3.4 2.3 1.4 1.1 1.3 0.5 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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