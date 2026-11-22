Au milieu de la maladresse générale des Celtics, Mike Conley a fait presque figure d’anomalie. Alors que Boston arrosait à 3-points, le vétéran a réussi 6 de ses 7 tirs, dont ses quatre tentatives derrière l’arc, pour inscrire 19 points en 18 minutes. Il ajoute quatre rebonds et trois interceptions.

L’ancien de Memphis et Minnesota s’est montré précieux au début du dernier quart-temps. Avec un panier avec la faute puis un tir primé, il avait ramené Boston dans une rencontre que Sacramento semblait avoir fait basculer.

« Il nous a maintenus dans le match », souligne Joe Mazzulla. « Il a été excellent des deux côtés du terrain. C’est exactement pour ce genre de soirée que vous avez un joueur comme lui dans votre effectif. »

« On ne sait jamais si ce sera la dernière fois »

Pour Mike Conley, cette fin de rencontre disputée au Golden 1 Center avait une saveur particulière. Dans sa 20e saison NBA, le meneur sait que chaque passage dans une salle peut désormais être le dernier.

« Cela représente beaucoup pour moi », reconnaît-il. « On ne sait jamais quand ce sera la dernière fois qu’on jouera dans une salle, ni si on aura encore l’occasion de participer à une fin de match. Pouvoir être sur le terrain, de batailler et essayer de trouver une manière de gagner, c’était important. »

Recruté pour guider les jeunes Celtics, Mike Conley n’a cependant aucune intention de se transformer en simple assistant installé au bout du banc.

« J’adore être un mentor et un coéquipier, mais je dis toujours que je suis l’un des plus grands compétiteurs qui soient », poursuit-il. « Je ne serais pas encore là pour une 20e saison autrement. Je ne vais pas entrer sur le terrain sans être prêt. Je sais que je suis encore capable de faire beaucoup de choses. »

Toujours prêt

Son professionnalisme lui permet de répondre présent malgré un temps de jeu irrégulier. Joe Mazzulla demande à tous ses remplaçants de se préparer à jouer entre 5 et 20 minutes, sans savoir quand leur chance arrivera.

« Je travaille chaque jour et je reste en forme », explique Mike Conley. « Je vais simplement continuer à me préparer au rôle que l’équipe me confiera, quel qu’il soit. »

Une prestation qui n’empêche toutefois pas la troisième défaite de suite de Boston, mais qui confirme que le vétéran peut encore être davantage qu’une voix respectée dans le vestiaire.

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26.1 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 30.6 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32.1 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.2 12.0 2010-11 MEM 81 35.5 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.0 6.5 2.2 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35.1 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.1 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 34.5 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 33.5 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 31.8 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31.4 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33.2 46.0 40.8 85.9 0.4 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31.1 38.1 31.2 80.3 0.0 2.3 2.3 4.1 2.0 1.0 1.5 0.3 17.1 2018-19 MEM 70 33.5 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTH 47 29.0 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 UTH 51 29.4 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTH 72 28.6 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.3 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 UTH/MIN 67 30.3 42.8 38.5 83.4 0.5 2.2 2.7 6.7 2.1 1.1 1.5 0.2 11.9 2023-24 MIN 76 28.9 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4 2024-25 MIN 71 24.7 40.0 41.0 90.0 0.5 2.1 2.6 4.5 1.6 1.1 1.1 0.2 8.2 2025-26 MIN 54 18.4 33.5 33.7 90.0 0.3 1.4 1.7 2.9 1.6 0.6 0.6 0.3 4.5 2026-27 BOS 4 7.9 66.7 66.7 0.0 0.3 0.5 0.8 0.5 0.8 0.5 0.5 0.3 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.