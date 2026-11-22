Face aux Sixers, les Bucks ont bien cru que leur série de 12 défaites consécutives allait prendre fin grâce à un incroyable Tyler Herro. L’arrière inscrit les premiers points de son équipe avec un tir à 3-points sur la tête de Joel Embiid.

L’ancien joueur du Heat compte déjà 15 points après douze minutes et 35 avant d’entrer dans le dernier acte, mais les Bucks accusent 11 points de retard. Tyler Herro s’emploie pour ramener les siens dans la partie.

Dès son retour sur le parquet, Milwaukee passe un 11-3 pour revenir à trois longueurs. Pendant ce «run», Tyler Herro égale son record en carrière puisque son compteur affiche 41 unités. L’arrière réalise aussi une interception qui donne lieu à un tir primé d’A.J. Green.

Même si Tyler Herro a l’occasion de battre son record personnel, il ne force pas le jeu et sert à deux reprises Brayden Burries.

«Il n’essayait pas de trop en faire sur le terrain«, salue Jaime Jaquez Jr. «Il a su profiter du rythme du jeu. Le ballon trouve toujours celui qui a de l’énergie et ce soir c’était lui. Il a été efficace à la réception, pour attaquer le cercle en transition et pour faire les bons choix. Il a fait un match exceptionnel.»

À deux minutes du terme, Tyler Herro plante à 3-points et ramène son équipe à sept points. Dans la dernière minute, il capte un rebond et efface Tyrese Maxey en contre-attaque pour finir au cercle. Ce panier lui permet d’atteindre la barre des 50 points pour la première fois de sa carrière.

À une seconde d’être le Herro de la rencontre

«Ce sont des choses qui arrivent. J’avais du mal la semaine dernière donc j’ai essayé de revenir aux fondamentaux et de me faciliter le jeu«, résume Tyler Herro. «J’ai fait un match correct face à Portland et j’ai essayé de rester concentré. Je n’ai rien ressenti de différent par rapport aux 20 derniers matchs.»

À cause d’une erreur arbitrale, les Bucks sont menés de trois points avec moins de deux secondes à jouer. Milwaukee a une occasion pour égaliser. Sans surprise, le ballon arrive dans les mains de Tyler Herro. Il arrive à se trouver un tir face à V.J. Edgecombe, qui tombe dedans. Malheureusement, la sirène finale retentit alors que le ballon est encore dans ses mains.

Les Bucks concèdent ainsi une treizième défaite consécutive malgré les 50 points de Tyler Herro à 15/23 au tir et 7/12 à 3-points.

«Cela fait du bien de retrouver du rythme même si j’aurais aimé que cela s’accompagne d’une victoire«, regrette Tyler Herro. «C’était un match intense et disputé des deux côtés du terrain. Ils ont fait un ‘run’, mais nous avons continué de nous battre. Tout le monde a apporté. Mes coéquipiers ont réussi à me trouver et nous avons réussi à rester au contact. Il faut continuer de se battre.»

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27.4 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30.3 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.6 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 32.6 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 34.9 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 33.5 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 2024-25 MIA 77 35.4 47.2 37.5 87.8 0.5 4.7 5.2 5.5 1.1 0.9 2.6 0.2 23.9 2025-26 MIA 33 31.3 48.0 37.8 91.7 0.4 4.4 4.8 4.1 1.9 0.7 1.9 0.4 20.5 2026-27 MIL 16 30.7 45.0 38.0 81.3 1.0 3.4 4.4 4.3 1.1 0.9 2.3 0.2 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.