Les Bucks n’étaient pas loin de mettre fin à leur série de défaites. Mais après avoir poussé les Sixers dans leurs derniers retranchements, Milwaukee a été victime d’une erreur d’arbitrage dans les ultimes secondes.

À 130-129, après le panier à 3-points de Brayden Burries, il reste moins de cinq secondes à jouer lorsque LeBron James effectue la remise en jeu. Le ballon arrive dans les mains de Joel Embiid, qui tente d’échapper à Tyler Herro en se dirigeant vers le coin du terrain.

Sauf que le pivot met clairement le pied en touche ! Les arbitres ne voient rien et sifflent ensuite une faute de Tyler Herro sur Joel Embiid, qui transforme ses deux lancers-francs pour donner trois points d’avance aux Sixers.

Milwaukee n’a alors plus de « challenge » pour contester la décision, Taylor Jenkins ayant déjà utilisé le sien quelques instants auparavant.

Après la rencontre, Tyler Herro ne contestait pas l’erreur, mais refusait d’en vouloir aux officiels.

« Embiid est bien sorti. Mais c’est une action difficile pour l’arbitre, parce que la remise en jeu s’effectuait de l’autre côté du terrain. Pour voir ça, il aurait fallu un arbitre sur cette ligne de fond », expliquait l’arrière.

Tyler Herro comprend les arbitres

« C’était difficile à voir pour un arbitre, je peux le comprendre. Ensuite, j’aurais simplement dû déclencher mon tir un peu plus rapidement. Je pensais avoir davantage de temps. »

Car les Bucks ont tout de même eu une dernière occasion d’arracher la prolongation. Avec 1.5 seconde au chronomètre, Tyler Herro a réussi un improbable tir à 3-points en déséquilibre. Mais après vérification vidéo, les arbitres ont cette fois constaté que le ballon avait quitté ses mains après le buzzer.

« Je pensais avoir battu le chronomètre. Mais je savais aussi que c’était très serré. C’est mon tir préféré, en reculant sur l’aile droite. Le coach le savait et a dessiné le système pour moi. Il m’a simplement manqué une demi-seconde, peut-être même moins », regrettait-il.

Son coéquipier Jaime Jaquez Jr. était plus critique sur le placement des officiels, estimant qu’aucun arbitre ne se trouvait du bon côté du terrain pour juger la sortie d’Embiid.

Au bout du compte, Milwaukee concède sa 13e défaite consécutive (1v-16d), tandis que Philadelphie poursuit son parcours presque parfait dans le « clutch » (12v-0d). Cette fois, les Sixers peuvent aussi remercier les arbitres…