« Vous savez ce que je pense de nos fans, ils le méritent tellement. Les voir traverser tout ça et pouvoir partager ce moment avec eux, c’est énorme. » L’enthousiasme de Doug Christie aujourd’hui contraste évidemment avec ce que viennent de vivre les supporters des Kings.

À savoir une entame de saison apocalyptique, la pire dans l’histoire de la franchise, avec une victoire et 14 défaites (les Kings de 1990-91 avaient démarré sur un 1v-13d). Et surtout pas le moindre succès à domicile pour donner un peu de baume au cœur au public local. Les Kings étaient parvenus à s’imposer à Dallas début novembre et c’est tout.

Après cette victoire, les Californiens avaient enchaîné sept matchs de suite à domicile en deux semaines, et autant de revers donc. On comprend alors mieux les sourires et l’énergie qui se sont dégagés du Golden 1 Center quand les Kings ont collectivement allumé leur « beam », avec un Maxime Raynaud très énergique, pour célébrer leur victoire face aux Celtics.

Darius Acuff Jr. lights his first beam in front of the home crowd 🟪 👑 https://t.co/I0vIEdUj5K — Sacramento Kings (@SacramentoKings) November 22, 2026

« On traverse des hauts et des bas. On perd un match, puis on monte ensemble dans l’avion, et on cherche ensuite comment communiquer avec eux pour les pousser à donner le meilleur d’eux-mêmes à chaque fois. Et il faut leur rendre hommage, ces deux derniers matchs ont représenté, jusqu’ici, le sommet de leur travail collectif en matière de régularité sur 48 minutes », juge le coach local.

La veille, son équipe avait échoué d’un rien sur le parquet des Lakers dans le cadre du premier « back-to-back » de leur saison. Selon Christie, cet enchaînement des deux matchs a pu jouer dans l’entame de match ratée des Kings, limités à 41 points à la pause, face aux Celtics.

Enfin un peu de lumière pour Keegan Murray

« On n’était pas au niveau de leur intensité. Ça fait partie du jeu. […] Les voir prendre les choses en main pendant ces 24 minutes (en seconde période), gérer les hauts et les bas du match, répondre à l’intensité et au défi physique, c’était vraiment du très haut niveau », salue le technicien.

Ce dernier estime que les passages aux lancers-francs de ses joueurs – 26/32 contre 15/25 côté Celtics – ont beaucoup joué dans cette partie. Parce que cela permet « de se replacer défensivement, surtout face à une équipe comme celle-là, qui applique bien ses systèmes ».

Ainsi, De’Andre Hunter, Domantas Sabonis ou Darius Acuff Jr. dans le final ont multiplié les passages sur la ligne de réparation. Mais le grand bonhomme du « money time » a été Keegan Murray (15 points et 12 rebonds), pour sa séquence doublement « clutch » avec une claquette de la gagne et une défense décisive pour éteindre Payton Pritchard.

« Je suis fier de lui. Il a eu un début de saison compliqué après toutes ses petites blessures et le reste. Il est resté dedans, professionnel, et on sait tous de quoi Keegan est capable », félicite Domantas Sabonis, auteur, comme son coéquipier d’un double-double (15 points et 17 rebonds).

« Il n’a jamais cessé de se battre, des deux côtés du terrain. Ça peut parfois être difficile, parce qu’on finit par être fatigué, les jambes peuvent peser. Mais claquette incroyable. Aller au rebond offensif était l’une de nos priorités ce soir. Puis il y a eu ce stop. Hier soir, c’était Luka (Doncic). Ce soir, c’est Pritchard, presque au même endroit. Il n’a pas reculé et a contesté le tir. Très bon boulot de Keegan », note Christie.

Une délivrance aux airs de bol d’air frais bienvenu pour le plus faible équipe de l’Ouest.