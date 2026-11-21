Les Suns se sont imposés face au Jazz mais, à quelques secondes du terme, Keyonte George tente sa chance derrière l’arc pour ramener son équipe à quatre longueurs, sans succès. La victoire est acquise, mais Jalen Green file vers le cercle et écrase le ballon dans le panier malgré la faute de Darryn Peterson.

Une action a priori anodine, mais qui prend tout son sens dans le contexte de la NBA Cup. Grâce à cette action à trois points, Phoenix s’impose finalement de dix points (111-101) et possède désormais un « point-average » de +3. Les Suns pointent actuellement à la troisième place de leur groupe derrière les Nuggets et les Mavericks.

« Nous avons déjà perdu un match de NBA Cup », rappelle Collin Gillespie. « Le différentiel de points est important, surtout si vous terminez à la deuxième place du groupe. C’est important pour la place de ‘wild card’. »

Déjà battus en NBA Cup par les Nuggets, les Suns n’ont en effet plus droit à l’erreur pour espérer se qualifier. Ils devront battre les Rockets et les Mavericks, tout en soignant leur différentiel de points pour espérer terminer premiers de leur groupe ou décrocher la place réservée au meilleur deuxième de l’Ouest.

Devin Booker pense aux primes de ses coéquipiers

« Nous n’avons rien contre le Jazz, mais vous devez penser aux rookies et à ceux qui ont un contrat two-way. 500 000 dollars, cela peut changer beaucoup de choses. Il faut penser à ces gars-là », souligne Devin Booker. « Ils sont là tous les jours et ils travaillent dur. Nous devons les récompenser. »

Car au-delà de la qualification, les primes distribuées aux joueurs constituent une motivation supplémentaire pour aller chercher chaque point.

Après l’action de Jalen Green, les Suns ont d’ailleurs continué de défendre avec une press tout-terrain. Keyonte George a ainsi perdu le ballon. Collin Gillespie s’est alors retrouvé en position de tirer à 3-points, sans déclencher. En conférence de presse, il révèle que Jordan Ott lui avait demandé de ne pas tirer.

Une consigne que Miles Bridges n’avait visiblement pas envie de respecter…

« J’aime le fait qu’on ne soit pas obligés d’arrêter de jouer lorsqu’il reste dix secondes », se réjouit-il. « C’est comme ça que Jalen Green a pu dunker. Je leur ai dit de tirer, mais ils ne m’ont pas écouté. C’est ce que j’aime dans cette compétition. Tant pis pour les sentiments des autres, nous sommes là pour gratter des points. »

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