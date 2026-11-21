On le sait, l’arrivée attendue de deux nouvelles franchises devrait provoquer une recomposition des conférences NBA. Comme Las Vegas et Seattle sont toutes deux situées à l’Ouest, une équipe actuelle de la Conférence Ouest devra logiquement basculer à l’Est afin de conserver cet équilibre avec 16 franchises de chaque côté des Etats-Unis.

Selon The Athletic, les deux candidats les plus sérieux sont Minnesota et Memphis. Les Wolves et les Grizzlies auraient d’ailleurs déjà commencé à défendre leur dossier auprès de la ligue, même si aucune décision n’a encore été prise. « Ces deux équipes se battent pour passer à l’Est », indique une source proche des discussions.

Des déplacements plus cohérents

Au-delà de l’aspect sportif, puisque la conférence Est demeure généralement considérée comme moins dense que celle de l’Ouest, ce changement permettrait de réduire les déplacements des deux franchises.

Memphis se trouve à moins de 900 km de Charlotte, Atlanta, Indianapolis, Chicago et Milwaukee. Pour sa part, Minneapolis est relativement proche de Milwaukee, Chicago, Indianapolis et Detroit.

La Nouvelle-Orléans constitue une troisième possibilité, mais sa proximité avec les trois franchises texanes et Oklahoma City joue en sa défaveur. « Je ne dirais pas que New Orleans est totalement écarté, car rien n’est encore décidé », précise toutefois une source.

La modification des conférences devra être approuvée par le bureau directeur de la NBA, et seulement après l’attribution officielle des deux nouvelles franchises. Pour l’instant, le processus semble actuellement plus avancé à Las Vegas qu’à Seattle.

Adam Silver vise toujours la fin de l’année 2026 pour soumettre l’expansion au vote, et en cas de validation, les nouvelles équipes pourraient effectuer leurs débuts en 2028/29, même si la ligue envisage également un lancement la saison suivante.

La dernière fois que la NBA a modifié les effectifs des conférences, c’était en 2004, lorsque les Pelicans avaient quitté l’Est pour rejoindre l’Ouest à la suite de la création des Charlotte Bobcats. Cette fois, Minnesota et Memphis espèrent effectuer le chemin inverse.