À 37 ans et pour sa 18e saison en NBA, James Harden sait toujours faire exploser un compteur. Les Pacers en ont fait l’expérience lors de leur défaite à Cleveland puisque le « barbu » signe carrément l’une des plus grosses perf’ de ce début de saison avec 51 points à 15/26 au tir, dont 7/11 à 3-points, auxquels il ajoute un parfait 14/14 aux lancers-francs, 6 rebonds et 6 passes décisives.

Il s’agit du 26e match à 50 points ou plus de sa carrière, et « The Beard » se permet ainsi de dépasser Kobe Bryant, qui en compte 25, et il s’installe seul à la troisième place de l’histoire. Seuls Michael Jordan (31) et l’intouchable Wilt Chamberlain (118) restent devant lui…

« Quand on parle de basket, Michael et Kobe sont tout simplement les meilleurs à avoir évolué à ce poste », souligne-t-il. « Le simple fait de faire partie de cette conversation est très gratifiant. C’est vraiment spécial. »

« Ce soir, c’était ma soirée »

Cette performance intervient après un début de saison délicat. Avant de croiser Indiana, James Harden tournait à seulement 16,2 points de moyenne, à 39% au tir. Il n’avait franchi la barre des 25 points qu’une seule fois.

Mais il a senti dès les premières minutes que ce serait une soirée particulière. À quel moment le comprend-il ? « Dès l’entre-deux », répond-il simplement.

Après ses 24 points en première mi-temps, le meneur de Cleveland en ajoute 18 dans le troisième quart-temps. Il inscrit notamment 13 points lors du 21-4 qui permet aux Cavaliers de prendre le contrôle.

« Je ne pense pas que cela vienne forcément de la défense. C’est surtout que je me sens beaucoup mieux », explique-t-il. « Nous avons un autre joueur capable de marquer à un niveau exceptionnel, donc je dois choisir les moments où je me montre agressif. Ce soir, c’était ma soirée. »

Apprendre à dominer autrement

Son rôle n’est plus celui qu’il occupait à Houston, lorsque toute l’attaque reposait sur lui. Son volume de jeu et de tirs a diminué, et James Harden doit désormais alterner davantage entre création et finition.

« Mon rôle n’est pas de marquer 50 points chaque soir. Nous avons quelqu’un qui peut le faire régulièrement », rappelle-t-il, en référence à Donovan Mitchell. « Mais certains soirs, je vais pouvoir me libérer et scorer. Et il ne s’agit pas seulement de marquer : je peux aussi offrir des tirs ouverts à mes coéquipiers. »

Pour lui, cette soirée constitue surtout une validation. Il n’a plus les jambes de ses débuts, mais il continue de chercher de nouvelles manières de déséquilibrer les défenses.

« À 23 ou 24 ans, on court partout, on saute haut, on va vite et on déborde les défenseurs. Maintenant, on est moins rapide. Il faut donc trouver comment continuer à les dépasser. C’est l’évolution de James Harden », expose-t-il en parlant de lui à la 3e personne. « Si je parviens à maîtriser tout cela, je peux encore être un joueur de premier plan. Cette soirée renforce ma confiance dans le fait que je peux toujours le faire à un très haut niveau. »

Le temps de savourer viendra plus tard

James Harden reconnaît même qu’il aimerait encore pouvoir s’élever pour dunker sur ses adversaires. À défaut, il transforme chaque possession en partie d’échecs.

« J’adore ça. J’aimerais encore pouvoir monter et dunker sur quelqu’un, mais je ne saute plus aussi haut. Il faut donc davantage contourner les défenseurs. C’est un jeu dans le jeu. Toute ma carrière a consisté à trouver comment garder un temps d’avance sur mon adversaire. »

Il ne semble pourtant pas décidé à s’attarder sur sa place dans l’histoire. Pas encore. « J’aurai beaucoup de temps pour y penser à la retraite », glisse-t-il. « Pour l’instant, je vis le moment présent. Ce qui m’enthousiasme, même dans ma 18e saison, c’est d’apprendre à trouver des solutions pour continuer à avoir de l’impact. »