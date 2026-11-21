Les Lakers ont connu une semaine difficile. Ils ont eu besoin d’une prolongation pour venir à bout des Hornets avant de s’incliner face au Jazz. Ce vendredi, Los Angeles recevait les Kings. L’occasion pour les « Purple & Gold » de retrouver de la confiance face à une équipe qui enchaîne les défaites. Mais ce fut encore compliqué…

Bousculés en première mi-temps, les hommes de JJ Redick accusent huit points de retard à la pause. Dans le vestiaire, le tacticien des Lakers hausse alors le ton. « Oui, il a crié, mais j’ai l’habitude », reconnaît Luka Doncic. « Cela nous a remis à l’endroit. Parfois, ça fait du bien de l’entendre. »

Walker Kessler a d’ailleurs été l’une des cibles de la colère de JJ Redick. À la mi-temps, l’ancien intérieur du Jazz comptait six points et trois contres, mais aussi quatre fautes, tandis que Domantas Sabonis dominait la raquette avec ses 15 points et 8 rebonds.

« Il m’a un peu secoué », avoue l’intérieur. « Mais il avait raison et c’était constructif. Il m’a dit : ‘Je sais que tu peux faire ça. Donc fais-le.’ Il a réussi à remotiver l’équipe et nous étions prêts pour jouer la deuxième mi-temps. »

Le discours porte ses fruits puisque les Lakers effacent leur retard dans le troisième quart-temps. Dès le début du dernier acte, Los Angeles passe même devant grâce à une flèche longue distance de Walker Kessler. Un petit événement puisqu’il s’agissait de la première tentative à 3-points du pivot cette saison.

Seulement 42 points encaissés après la pause

« C’était une possession vraiment désorganisée, je ne sais même pas comment il s’est retrouvé dans le corner », admet JJ Redick. « En présaison, nous avons dessiné un système en sortie de temps mort qui devait se finir près du cercle. Walker, lui, devait s’écarter du panier. Après le temps mort, il me dit : ‘Coach, qu’est-ce que je dois faire si j’ai le ballon et que nous ne pouvons pas finir près du panier ?’ Je lui dis qu’il peut tirer et il me répond : ‘Oh oui !’ Il sait que dans ces situations, il a le droit de tirer. »

Les Lakers prennent jusqu’à huit longueurs d’avance, mais ne sont pas encore tirés d’affaire puisque les Kings égalisent à deux minutes du terme. Los Angeles s’en remet finalement au seul panier primé de la rencontre de Quentin Grimes pour faire la différence.

Sans briller, les Lakers remportent ce derby californien grâce notamment à leur regain d’intensité défensive, puisqu’ils n’ont finalement encaissé que 42 points en deuxième mi-temps.

« Je trouve que j’ai bien réussi à les remettre en marche à la mi-temps », se félicite JJ Redick. « Ils ont certainement un avis différent et je ne peux pas répéter tous les mots que j’ai utilisés. Le message principal était que nous devions être plus durs et apporter un peu plus d’énergie. Ils ont relevé le défi. »