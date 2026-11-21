Si l’absence de Caleb Wilson a permis à Matas Buzelis de retrouver des couleurs, elle a tout de même de quoi inquiéter les Bulls. Victime d’une fracture de la main droite, le rookie de Chicago a en effet déjà connu pareille mésaventure à deux reprises ces derniers mois…

La saison passée, avec North Carolina, l’intérieur s’était ainsi fracturé le pouce droit puis la main gauche. Ça fait donc trois fractures aux mains, NCAA et NBA confondues, en l’espace de quelques mois. Faut-il s’en inquiéter ?

« Non, c’est simplement de la malchance. Je suis en bonne santé. Je fais ce qu’il faut, je bois du lait. Parfois, on n’a pas de chance », répond le jeune joueur de Chicago, interrogé sur la situation.

À l’infirmerie depuis le 13 novembre, au lendemain de la rencontre face aux Spurs, Caleb Wilson doit manquer au moins trois semaines de compétition, comme l’avait annoncé la franchise, même si une absence de quatre à six semaines était évoquée.

« Je n’ai pas de calendrier en tête. Je m’attends à jouer prochainement », annonce le rookie. « Je ne vais pas rater la suite de la saison ni manquer beaucoup de matches. Je jouerai quand je me sentirai en forme. »

En son absence, les Bulls ont d’ailleurs retrouvé quelques couleurs, avec trois victoires en cinq rencontres, alors qu’ils n’avaient remporté qu’un seul de leurs dix premiers matches.

De quoi donner encore un peu plus envie à Caleb Wilson de retrouver ses coéquipiers. « On jouait déjà plutôt bien avant que je ne me blesse et c’est génial de gagner désormais », conclut le quatrième choix de la dernière Draft.

Caleb Wilson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2026-27 CHI 10 30.8 42.0 32.4 73.2 1.7 4.5 6.2 1.9 2.4 1.8 2.7 0.9 18.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.