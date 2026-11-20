Comme les Bulls dans leur ensemble, Matas Buzelis a mal démarré la saison. On attendait beaucoup de lui mais, maladroit et peu tranchant, il est passé à côté des premières semaines de compétition. Dans ses dix premières sorties, il ne tournait qu’à 13.5 points de moyenne, à 43% de réussite au shoot et 31% à 3-pts.
« Je n’ai jamais été du genre à abandonner. J’ai fait bien trop de chemin jusque-là pour lâcher. Il faut continuer de se battre, de vivre des mauvais moments, c’est comme ça qu’on se construit et qu’on devient meilleur », dit-il.
Non seulement le Lituanien n’a pas baissé la tête mais, surtout, il a profité d’un événement interne pour sortir la tête de l’eau : la blessure de Caleb Wilson.
Le rookie de Chicago s’est fracturé la main droite et n’a plus rejoué depuis quatre matchs. Les statistiques de Matas Buzelis durant cette séquence ? 19.3 points de moyenne à 53% au shoot dont 50% derrière l’arc.
Un avant/après blessure de Caleb Wilson
Est-ce juste un hasard ou l’absence de son jeune coéquipier est-elle un tournant ? « Je joue, c’est tout. Rien n’a vraiment changé. Le ballon circule et c’est à mettre au crédit de mes coéquipiers », répond l’ailier. « Je lis les situations. L’équipe est nouvelle donc je cherche encore mes repères. »
Qu’en pense son entraîneur ? « Il se facilite la vie en ne forçant pas face à trop de défenseurs. Il trouve ses coéquipiers, prend les tirs ouverts et pénètre. Prendre les bons shoots et ne pas forcer », sont les clés, insiste Tiago Splitter. « On n’a pas besoin qu’il force. Si le ballon circule, d’un côté et de l’autre, tout le monde va avoir sa part et va pouvoir marquer. »
Pour ne rien gâcher, sur les quatre dernières rencontres, les Bulls ont remporté la mise à trois reprises. Matas Buzelis et ses coéquipiers ont-ils enfin lancé sa saison ?
« Ma mentalité est toujours de tuer mes adversaires. Je m’entraîne pour ça. Mes parents m’ont élevé ainsi. On joue bien dernièrement et c’est tout ce qui compte. On commence à trouver le rythme, on sait où se trouve chacun et chacun connaît son rôle. C’est assez simple. Le basket reste un jeu assez simple », conclut-il.
|Matas Buzelis
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2024-25
|CHI
|80
|18.9
|45.4
|36.1
|81.5
|0.7
|2.8
|3.5
|1.0
|1.6
|0.4
|0.9
|0.9
|8.6
|2025-26
|CHI
|77
|29.2
|46.3
|34.9
|78.6
|1.0
|4.8
|5.8
|2.1
|2.3
|0.7
|2.1
|1.5
|16.3
|2026-27
|CHI
|14
|27.4
|46.2
|37.7
|87.5
|0.7
|4.0
|4.7
|2.0
|2.4
|0.6
|2.6
|0.8
|15.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.