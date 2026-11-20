Comme les Bulls dans leur ensemble, Matas Buzelis a mal démarré la saison. On attendait beaucoup de lui mais, maladroit et peu tranchant, il est passé à côté des premières semaines de compétition. Dans ses dix premières sorties, il ne tournait qu’à 13.5 points de moyenne, à 43% de réussite au shoot et 31% à 3-pts.

« Je n’ai jamais été du genre à abandonner. J’ai fait bien trop de chemin jusque-là pour lâcher. Il faut continuer de se battre, de vivre des mauvais moments, c’est comme ça qu’on se construit et qu’on devient meilleur », dit-il.

Non seulement le Lituanien n’a pas baissé la tête mais, surtout, il a profité d’un événement interne pour sortir la tête de l’eau : la blessure de Caleb Wilson.

Le rookie de Chicago s’est fracturé la main droite et n’a plus rejoué depuis quatre matchs. Les statistiques de Matas Buzelis durant cette séquence ? 19.3 points de moyenne à 53% au shoot dont 50% derrière l’arc.

Un avant/après blessure de Caleb Wilson

Est-ce juste un hasard ou l’absence de son jeune coéquipier est-elle un tournant ? « Je joue, c’est tout. Rien n’a vraiment changé. Le ballon circule et c’est à mettre au crédit de mes coéquipiers », répond l’ailier. « Je lis les situations. L’équipe est nouvelle donc je cherche encore mes repères. »

Qu’en pense son entraîneur ? « Il se facilite la vie en ne forçant pas face à trop de défenseurs. Il trouve ses coéquipiers, prend les tirs ouverts et pénètre. Prendre les bons shoots et ne pas forcer », sont les clés, insiste Tiago Splitter. « On n’a pas besoin qu’il force. Si le ballon circule, d’un côté et de l’autre, tout le monde va avoir sa part et va pouvoir marquer. »

Pour ne rien gâcher, sur les quatre dernières rencontres, les Bulls ont remporté la mise à trois reprises. Matas Buzelis et ses coéquipiers ont-ils enfin lancé sa saison ?

« Ma mentalité est toujours de tuer mes adversaires. Je m’entraîne pour ça. Mes parents m’ont élevé ainsi. On joue bien dernièrement et c’est tout ce qui compte. On commence à trouver le rythme, on sait où se trouve chacun et chacun connaît son rôle. C’est assez simple. Le basket reste un jeu assez simple », conclut-il.

Matas Buzelis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHI 80 18.9 45.4 36.1 81.5 0.7 2.8 3.5 1.0 1.6 0.4 0.9 0.9 8.6 2025-26 CHI 77 29.2 46.3 34.9 78.6 1.0 4.8 5.8 2.1 2.3 0.7 2.1 1.5 16.3 2026-27 CHI 14 27.4 46.2 37.7 87.5 0.7 4.0 4.7 2.0 2.4 0.6 2.6 0.8 15.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.