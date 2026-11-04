Matas Buzelis doit encore trouver sa place à Chicago

Dans l’Illinois, les saisons se suivent et se ressemblent. Après seulement sept matchs, il est difficile de se montrer optimiste pour Chicago, qui a déjà enregistré six défaites depuis le début de l’exercice. Un contexte forcément difficile pour des jeunes Bulls en quête de progression.

À l’image d’un Matas Buzelis qui réalise un début de saison en dents de scie, et se retrouve souvent à attendre dans le corner lorsque son équipe a le ballon. Lui qui entamait pourtant sa troisième saison en NBA plein d’enthousiasme pâtit pour l’instant d’un manque de rythme et de responsabilités qui se répercute sur son adresse. Pour preuve, il tourne actuellement à 13 points de moyenne, à 40% au tir, dont 29% de réussite à longue distance.

À sa décharge, l’ailier doit encore s’adapter à un nouveau système. Avec les arrivées cet été de l’impressionnant rookie Caleb Wilson et du All-Star Norman Powell, les Bulls disposent désormais d’autres options offensives sur les postes 2-3-4. Moins sollicité avec le ballon, Matas Buzelis doit donc apprendre à peser autrement, sans perdre les qualités qui avaient fait sa force la saison dernière.

« Il reste le même joueur extrêmement talentueux »

« Sur demi-terrain, nous avons plusieurs joueurs capables d’être de véritables menaces offensives, donc nous essayons de trouver le bon équilibre dans notre attaque », a expliqué le meneur Josh Giddey. « La saison dernière, nous n’avions pas des joueurs comme Norman et Caleb, capables de marquer 20 points quasiment à volonté. Nous sommes tous en train d’apprendre à jouer ensemble. Que vous considériez que son rôle a changé ou non, [Buzelis] reste le même joueur extrêmement talentueux que vous avez découvert la saison dernière. »

Car en 2025/26, le natif de Chicago était justement devenu l’un des meilleurs joueurs de Windy City. Et ce, après avoir lui aussi connu une entame compliquée, avant de se reprendre complètement en deuxième partie de saison. Une expérience sur laquelle il compte s’appuyer pour ne pas céder à la frustration.

« Si vous vous souvenez, mes deux premières saisons ont été difficiles, notamment au début », a soufflé Matas Buzelis. « Ça n’a pas été facile. Vous savez, quand de nouveaux joueurs arrivent, cela complique encore les choses. Mais je me dis que c’est simplement Dieu qui me met constamment face à de nouveaux défis, et que je suis capable d’accomplir tout ce que je veux. »

Convaincu que la philosophie du nouveau coach Tiago Splitter correspond à son état d’esprit, Matas Buzelis reste persuadé que son heure viendra. « Il faut juste que je trouve mon rythme, et à partir de là, je serai lancé ».

Reste désormais à savoir comment les Bulls parviendront à lui redonner davantage de responsabilités sans freiner l’émergence de Caleb Wilson. Car pour Chicago, l’enjeu ne consiste pas seulement à relancer Matas Buzelis, mais aussi à ne pas freiner sa progression au moment où la franchise cherche à construire son avenir.

Matas Buzelis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHI 80 18.9 45.4 36.1 81.5 0.7 2.8 3.5 1.0 1.6 0.4 0.9 0.9 8.6 2025-26 CHI 77 29.2 46.3 34.9 78.6 1.0 4.8 5.8 2.1 2.3 0.7 2.1 1.5 16.3 2026-27 CHI 7 25.0 40.0 29.0 81.1 1.0 3.3 4.3 1.9 2.9 0.4 3.0 0.7 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.