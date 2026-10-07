Matas Buzelis veut tourner la page d’une saison « extrêmement difficile »

Les Bulls veulent enfin se remettre dans le droit chemin. Après n’avoir atteint les playoffs qu’une fois en six saisons sous la coupe de Billy Donovan, Chicago s’est séparé de son entraîneur cet été pour engager Tiago Splitter, auteur d’une première saison plutôt intéressante sur le banc des Blazers.

Avec le Brésilien aux manettes, Portland a été l’une des surprises de la Conférence Ouest et est parvenu à s’extirper de cette jungle pour disputer la postseason. Sa venue, couplée à celle de Bryson Graham, qui apporte une nouvelle philosophie à la direction, a de quoi insuffler un vent d’optimisme dans le vestiaire des Bulls.

Un changement de décor bienvenu pour Matas Buzelis, qui reconnaît avoir particulièrement mal vécu sa deuxième saison en NBA.

« Ça m’a appris à faire preuve de patience », a ainsi déclaré l’ailier de Chicago. « Tout ne peut pas arriver immédiatement. Cela a été difficile pour moi. Je discute avec beaucoup de personnes très avisées et intelligentes, qui me rappellent que chaque chose vient en son temps. »

« Ça sera plus structuré »

L’international lituanien a particulièrement souffert de cette saison galère, bouclée à 31 victoires pour 51 défaites, qui a vu les Bulls terminer à la 12e place d’une Conférence Est pourtant très ouverte.

La faute notamment à de nombreuses incertitudes dans les rotations et les plans de l’ancien coach.

« Cela a été difficile pour moi. La saison dernière a été compliquée », a reconnu l’ailier. « Il faut parfois traverser certaines épreuves dans la vie pour comprendre que l’on aspire à mieux. La saison dernière a été extrêmement difficile. Il n’y avait aucun rythme, aucune continuité. Nous ne savions pas qui allait jouer, ni de quelle manière nous allions évoluer. Désormais, il y aura davantage de structure. Chacun possède un rôle défini et sait à quoi s’attendre chaque soir. Il faut parfois affronter des difficultés, car elles vous construisent en tant que personne. »

Si la franchise de l’Illinois ne devrait pas tout de suite nourrir de grandes ambitions sur le plan sportif, cette première saison de Tiago Splitter à la tête de l’équipe va surtout servir au technicien à imprimer sa patte, tout en permettant aux jeunes Bulls de poursuivre leur progression.

« Tout est beaucoup plus intense », a déclaré Matas Buzelis. « Je pense que cela colle avec mon état d’esprit. Chaque jour, j’arrive avec la volonté de progresser. C’était déjà le cas la saison dernière, mais il est toujours possible d’en apprendre davantage et de continuer à remplir son bagage. C’est sur cela que je me concentre : progresser quotidiennement avec l’ambition de devenir le meilleur joueur possible. »

Matas Buzelis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHI 80 18:53 45.4 36.1 81.5 0.7 2.8 3.5 1.0 1.6 0.4 0.9 0.9 8.6 2025-26 CHI 77 29:12 46.3 34.9 78.6 1.0 4.8 5.8 2.1 2.3 0.7 2.1 1.5 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.