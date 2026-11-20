Arrivé à Phoenix en échange de Kevin Durant, Jalen Green peine toujours à s’imposer chez les Suns. Son temps de jeu a récemment diminué et ses 12,4 points de moyenne constituent son plus faible rendement en carrière.

De quoi alimenter les rumeurs, alors que Dejounte Murray a demandé son transfert aux Pelicans. Selon The Athletic, Phoenix et New Orleans ont bien discuté d’un éventuel échange entre les deux arrières. Mais ces conversations n’auraient duré que cinq minutes, sans la moindre avancée concrète…

« Il y aura toujours des rumeurs. Ça a toujours été comme ça dans ma carrière. Je ne sais pas pourquoi. C’est comme ça », relativise d’ailleurs Jalen Green au sujet des bruits de couloir qui l’entourent. « Au bout du compte, je joue au basket. Et en dehors de ça, je suis comme tout le monde. C’est le plus beau métier du monde de pouvoir jouer à un sport qu’on aime. Alors je me concentre sur ma progression et sur les victoires. »

Jordan Ott demande encore de la patience

Du côté des Suns, la priorité reste de trouver comment exploiter les qualités de l’ancien joueur des Rockets aux côtés de Devin Booker. Et malgré les difficultés de son arrière, Jordan Ott voit des progrès.

« Dès qu’il peut courir en transition, dès qu’il attaque le cercle, c’est ce dont nous avons besoin », explique l’entraîneur. « Nous sommes avant tout une équipe qui prend des tirs extérieurs. Jalen et Miles [Bridges] nous apportent cette capacité à mettre la pression sur la raquette. »

Le technicien rappelle aussi que Jalen Green avait très peu joué la saison passée, après avoir été freiné par une blessure aux ischio-jambiers qui a pourri sa première campagne dans l’Arizona.

« Nous pouvons continuer à le pousser et à l’intégrer à ce groupe. Il progresse. Tout cela est assez normal en début de saison régulière et nous sommes heureux des progrès qu’il a réalisés lors des deux derniers matchs. »

Avec six victoires sur leurs huit dernières rencontres, les Suns retrouvent des couleurs, ce qui pourrait aussi offrir davantage de sérénité à leur arrière. D’autant que les dirigeants lui ont déjà fait passer un message au sujet des rumeurs. « Simplement continuer à être moi-même », rapporte Jalen Green. « Jouer et faire abstraction du reste. »

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 31.9 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34.2 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 31.7 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 2024-25 HOU 82 32.9 42.3 35.4 81.3 0.5 4.0 4.6 3.4 1.5 0.9 2.5 0.3 21.0 2025-26 PHO 32 25.9 42.2 31.3 74.7 0.5 3.1 3.6 2.8 1.3 1.1 2.3 0.3 17.8 2026-27 PHO 14 26.9 42.1 31.5 68.3 0.5 3.1 3.6 3.2 1.7 0.9 2.5 0.4 12.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.