Depuis la blessure d’Austin Reaves, Quentin Grimes a changé de dimension. De retour dans le cinq de départ, l’ancien joueur des Sixers s’est notamment illustré avec un coup de chaud à 47 points face aux Hornets.

Sur les trois rencontres disputées sans Austin Reaves, l’arrière tourne ainsi à 29,7 points de moyenne, à 57,4 % de réussite au tir et 63,3 % à 3-points ! Une réussite exceptionnelle, forcément difficile à maintenir sur la durée, mais qui illustre l’importance de son rôle offensif en l’absence du premier lieutenant de Luka Doncic.

Car avant la blessure de son coéquipier, Quentin Grimes devait se contenter de huit points de moyenne, avec un maigre 24 % à 3-points. La question est donc désormais de savoir comment préserver sa dynamique lorsque les Lakers retrouveront leur effectif au complet…

« J’ai l’impression que nous respectons tous le jeu de chacun. Nous savons ce que tout le monde peut apporter », souligne Quentin Grimes. « JJ félicite tous ceux qui entrent sur le terrain. J’ai le sentiment que lorsque tout le monde reviendra, je pourrai continuer de jouer comme je joue actuellement. »

Lors de la présaison, JJ Redick avait déjà testé Quentin Grimes comme titulaire puis comme sixième homme. Une hésitation qui pourrait revenir, même si aucune date n’a encore été annoncée pour le retour d’Austin Reaves.

JJ Redick cherche encore les bons équilibres

L’enjeu sera notamment de permettre à Quentin Grimes de conserver suffisamment de responsabilités offensives, même en sortie de banc, sans forcément reproduire ses statistiques actuelles.

« C’est important pour lui d’avoir le sentiment de toucher le ballon et d’être en rythme même lorsqu’il joue sans ballon », explique JJ Redick. « Encore une fois, c’est une nouvelle équipe et nous essayons de comprendre les besoins de chacun. Notre travail, en tant qu’entraîneurs, c’est de tirer le meilleur de chaque joueur et de l’équipe, et cela implique une phase d’apprentissage. »

Pour trouver le bon équilibre, l’entraîneur des Lakers continue ainsi de réfléchir à la répartition des minutes et des responsabilités entre ses joueurs. Avec Luka Doncic et Austin Reaves comme principaux créateurs, il doit notamment identifier les séquences qui permettront aux autres extérieurs de trouver leur rythme.

Quentin Grimes peut débloquer des rencontres grâce à son adresse extérieure, tandis qu’un profil comme Matisse Thybulle offre davantage de garanties défensives. Autant d’options à prendre en compte pour composer les rotations, mais aussi choisir les cinq joueurs qui termineront les rencontres.

« C’est un bon problème d’avoir un entraîneur qui veut vous donner le ballon », apprécie Quentin Grimes. « Il est vraiment bon dans ce qu’il fait. Nous avons une bonne dynamique en ce moment. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il puisse me permettre de rester en rythme une fois que tout le monde sera revenu. »

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17.1 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 29.9 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 NYK/DET 51 20.1 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.5 0.1 7.0 2024-25 DAL/PHI 75 26.8 46.7 38.5 75.7 0.8 3.5 4.3 3.0 1.8 1.0 1.9 0.3 14.6 2025-26 PHI 75 29.4 45.0 33.4 84.0 0.6 3.0 3.6 3.3 2.1 0.9 1.8 0.4 13.4 2026-27 LAL 14 28.7 49.6 42.9 72.7 0.7 2.6 3.4 2.6 1.7 0.9 1.6 0.1 12.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.