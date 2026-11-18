Depuis le début de saison, les Lakers sont habitués aux explosions offensives. Sans Austin Reaves pour accueillir les Hornets cette nuit, tous les regards étaient naturellement braqués sur Luka Doncic, meilleur scoreur de toute la NBA en 2026/27 avec un début de campagne record.

Or, si le Slovène a en effet marqué 36 points, c’est un autre de ses coéquipiers qui a pris toute la lumière : Quentin Grimes. Incroyablement efficace derrière l’arc (10/14), l’arrière s’est en effet offert un nouveau record en carrière, et a terminé avec 47 points marqués !

Avec cette adresse diabolique à longue distance, l’arrière a, en plus de guider les siens vers une victoire renversante, rejoint un club très, très fermé dans l’histoire des Lakers. Avant lui, seul Kobe Bryant avait réussi autant de tirs à 3-points sur une rencontre avec le maillot des « Purple & Gold ».

« C’est fou », savourait l’ancien Mav. « C’est l’une de mes idoles, un joueur dont j’ai toujours voulu m’inspirer. C’est un honneur de porter le même maillot que lui, et encore plus de pouvoir être mentionné à côté d’un tel joueur. »

Une fin de match clutchissime

Déjà essentiel pour permettre aux siens de ne pas couler en première mi-temps, avec 16 points inscrits à la pause, c’est également lui qui a sonné la révolte dès l’entame du « money-time ». Toujours intraitable de loin, il a envoyé deux banderilles pour entamer l’ultime période et installer le doute dans les rangs de Charlotte.

Cela, avant de définitivement leur plonger la tête sous l’eau. Dans les derniers instants, il s’est occupé de ramener les Lakers à deux petits points sur un drive très compliqué, avant d’envoyer la rencontre en prolongation sur un tir à 3-points clutchissime, à peine une seconde avant que le buzzer final ne retentisse.

Pourtant, tout le monde s’attendait, malgré la folle soirée du natif de Houston, à voir Luka Doncic prendre le tir décisif. Mais le Slovène, plutôt maladroit sur l’ensemble de la rencontre, a intelligemment préféré déléguer à la main la plus chaude de toute la Californie, comme l’a expliqué l’entraîneur des Lakers, JJ Redick.

« Quentin Grimes a fait un match incroyable », a résumé le tacticien. « Sa capacité à mettre des tirs à été dingue. Il n’y a pas de plus gros tirs que celui qui nous permet de forcer la prolongation. Dans le quatrième quart-temps, Luka refusait mes tactiques, il ne voulait que donner la balle à Quentin. Il avait compris ce qui était en train de se passer, il savait qu’il fallait continuer avec celui qui avait la main chaude. »

Dans une prolongation peu prolifique, sa réussite s’est quelque peu estompée, mais c’est bien lui qui a permis aux Lakers de prendre le large, là aussi dans les derniers instants sur la ligne des lancers.

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17.1 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 29.9 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 NYK/DET 51 20.1 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.5 0.1 7.0 2024-25 DAL/PHI 75 26.8 46.7 38.5 75.7 0.8 3.5 4.3 3.0 1.8 1.0 1.9 0.3 14.6 2025-26 PHI 75 29.4 45.0 33.4 84.0 0.6 3.0 3.6 3.3 2.1 0.9 1.8 0.4 13.4 2026-27 LAL 12 27.0 46.7 33.3 71.1 0.5 2.3 2.8 2.4 1.8 1.0 1.5 0.2 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.