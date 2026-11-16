Luka Doncic 43 – Dillon Brooks 1

Sans surprise, les Suns avaient missionné Dillon Brooks sur Luka Doncic. Le duel n’aura pas vraiment tourné à l’avantage du spécialiste défensif de Phoenix : 43 points pour le Slovène, contre un seul pour son garde du corps.

« Magic Luka » a donné le ton dès les premières possessions en participant aux dix premiers points des Lakers, avec huit unités et une passe décisive. Il comptait déjà 14 points après quelques minutes, puis 25 à la pause, permettant à Los Angeles de mener 64-54.

« Il essaie toujours de commencer les matchs avec beaucoup d’agressivité au niveau du scoring », explique JJ Redick. « Cela prépare ensuite le terrain pour nous permettre de jouer à 4-contre-3. »

Luka Doncic trouve toujours la bonne réponse

Face à l’efficacité de Luka Doncic, Phoenix a multiplié les ajustements. Dillon Brooks a tenté de lui imposer un défi physique, tandis que les Suns ont alterné entre défense haute sur le pick-and-roll, prises à deux un peu lâches et couvertures plus attentistes.

Le meneur des Lakers a su étirer le premier rideau défensif pour créer des situations de deux-contre-un à l’opposé. Il termine ainsi avec 9 passes, en plus de ses 43 points inscrits à 13/28 au tir, 5/13 derrière l’arc et 12/14 aux lancers.

« Il a fait de l’excellent travail pour attirer la défense loin du panier et créer des opportunités de deux-contre-un derrière », poursuit JJ Redick. « Cela fait partie de ces matches où il a beaucoup marqué, mais aussi généré énormément de très bonnes situations offensives pour nous. »

Quentin Grimes en a notamment profité avec 22 points et un remarquable 5/6 à 3-points. Le remplaçant d’Austin Reaves dans le cinq de départ a reçu deux passes de suite de Luka Doncic pour sanctionner les rotations de Phoenix. À chaque fois, la défense était en retard sur une rotation, et ça se paie cash.

Dillon Brooks totalement neutralisé

Pendant que Luka Doncic pilotait l’attaque des Lakers, Dillon Brooks vivait une soirée cauchemardesque de l’autre côté du terrain. Limité à un point, sans le moindre panier réussi en deux tentatives, l’ailier a également perdu quatre ballons et terminé avec un différentiel de -20 en 22 minutes.

Los Angeles a ainsi porté son avance jusqu’à 31 longueurs dans le troisième quart-temps. Luka Doncic comptait alors déjà 37 points et pensait même pouvoir regarder la fin de la rencontre depuis le banc.

Le baroud d’honneur des remplaçants de Phoenix l’a obligé à reprendre du service. Collin Gillespie et Luke Kennard ont ramené les Suns à cinq longueurs dans la dernière minute, avant que Quentin Grimes ne réussisse un tir à 3-points avec la planche. Luka Doncic a ensuite scellé la victoire sur la ligne des lancers-francs, sous les chants de « MVP » du public de Phoenix.

« C’était très agréable », sourit-il. « Tout le monde a pu voir mon sourire aux lancers. Cela m’a rendu heureux. »

Après 12 matches, 39 points de moyenne !

Le Slovène signe déjà son 6e match à 40 points ou plus de la saison et il prolonge sa série à dix rencontres consécutives à plus de 30 unités. Après 12 matchs, il cumule 468 points et personne n’a fait mieux depuis 50 ans !

Les Lakers affichent désormais un bilan de 12 victoires pour 2 défaites, le meilleur de la NBA, à égalité avec San Antonio. Luka Doncic refuse pourtant de s’enflammer, surtout après avoir vu son équipe dilapider presque entièrement une avance de 31 points…

« Je pense honnêtement que nous avons encore une grande marge de progression », estime-t-il en conclusion. « Nous devons notamment arrêter de laisser filer certaines avances. Il faut simplement continuer à jouer de la même manière, imaginer que le score est de 0-0 et ne pas se relâcher. »

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32.2 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33.6 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34.3 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35.4 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36.2 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37.5 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL/LAL 50 35.4 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2025-26 LAL 64 35.8 47.6 36.6 78.0 0.6 7.1 7.7 8.3 2.4 1.6 4.0 0.5 33.5 2026-27 LAL 12 35.9 48.6 40.6 86.5 0.3 6.8 7.2 7.8 2.8 1.9 4.8 0.7 39.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.