Quentin Grimes, titulaire ou sixième homme de luxe ?

Pour le dernier match de présaison des Lakers, JJ Redick a modifié son cinq de départ puisque Quentin Grimes a débuté la rencontre sur le banc au profit de Ziaire Williams. Interrogé à ce sujet avant cette rencontre perdue face aux Nuggets, l’entraîneur des Lakers a précisé qu’il n’avait pas encore arrêté son cinq de départ définitif et que Quentin Grimes pourrait être titulaire lors du premier match de la saison face aux Warriors.

« Vous cherchez un certain équilibre avec des joueurs qui se complètent mutuellement », explique le coach. « Quentin Grimes va débuter beaucoup de rencontres. Je ne sais pas encore quel sera notre cinq définitif. »

Au début du mois d’octobre, Quentin Grimes avouait vouloir se frayer une place dans le cinq de départ des Lakers. Et il a tourné à 12,3 points de moyenne à 53,3 % de réussite au tir et 41,2 % à 3-points en présaison. Néanmoins, sa gestion du ballon peut susciter quelques interrogations puisqu’il a réalisé 13 passes décisives sur l’ensemble de la présaison pour 12 pertes de balle, dont un pic à six ballons perdus lors du second match face aux Kings.

Une « compétition saine » pour la dernière place de titulaire

« Jusqu’ici, avoir quatre manieurs de ballon, cela n’a pas été convaincant », reconnaît JJ Redick. « J’en ai parlé avec les gars et Quentin va avoir quelques opportunités balle en main. »

Ainsi, plutôt que de jouer systématiquement à côté de Luka Doncic et d’Austin Reaves, Quentin Grimes pourrait avoir un rôle plus important en sortie de banc, en endossant celui de sixième homme. Une façon de lui confier davantage de responsabilités offensives, sans multiplier les joueurs ayant besoin du ballon dans le cinq de départ.

À moins que JJ Redick préfère s’appuyer sur les qualités défensives de l’ancien joueur des Sixers pour le faire débuter le premier match de la saison. D’ailleurs, Quentin Grimes a finalement commencé la seconde période face aux Nuggets, preuve que les différentes options restent à l’étude.

L’entraîneur des Lakers ajoute qu’avec la blessure à la jambe de Collin Sexton, il avait déjà prévu de placer Quentin Grimes en sortie de banc face aux Kings, afin de tester une autre répartition des responsabilités.

« C’est une bonne compétition et tout le monde veut se battre pour quelque chose », souligne Quentin Grimes sur cette bataille pour être titulaire. « Rien n’est acquis et cela crée une compétition saine au sein de l’équipe. »

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17.1 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 29.9 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 NYK/DET 51 20.1 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.5 0.1 7.0 2024-25 DAL/PHI 75 26.8 46.7 38.5 75.7 0.8 3.5 4.3 3.0 1.8 1.0 1.9 0.3 14.6 2025-26 PHI 75 29.4 45.0 33.4 84.0 0.6 3.0 3.6 3.3 2.1 0.9 1.8 0.4 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.