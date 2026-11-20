« Je ne joue pas en ce moment, donc je ne sais pas quand. » Voilà ce que répond Paolo Banchero quand on lui demande quand il sera en capacité de retrouver les parquets.

Touché à la cheville droite face aux Wolves lors du deuxième match de l’année, le leader du Magic souffre d’une entorse qui devait l’éloigner des terrains pendant quatre à six semaines. Il n’a plus rejoué depuis, soit déjà un mois.

« Mais j’espère que ce sera dans les deux semaines », complète Paolo Banchero sur la perspective de ce retour. Bien qu’il ait déjà repris un travail léger sur les terrains, notamment des séances de tirs, le natif de Seattle souligne la complexité de ce genre d’entorses à la cheville haute.

Il dit aussi privilégier une guérison complète plutôt que de précipiter son retour, prenant l’exemple de son coéquipier Franz Wagner, qui avait connu une longue convalescence après une blessure similaire l’an passé.

Franz Wagner ne voulait pas rater Berlin

« Sa blessure était plus grave que la mienne. Mais c’était clairement la même blessure. Je lui ai donc posé quelques questions sur ses sensations à différents moments de sa convalescence, sur la façon dont il avait su qu’il était prêt à revenir ou qu’il avait encore besoin de temps. C’était positif d’échanger avec lui », rapporte l’intérieur.

Sauf que son coéquipier « était revenu un peu trop tôt et sa cheville le faisait encore souffrir. Il avait finalement dû manquer encore davantage de temps. J’en tire donc les enseignements et je ne veux pas prendre de risques avec cette blessure », complète le rookie de l’année 2023.

On se souvient qu’en janvier dernier, son coéquipier allemand avait lui-même avoué être revenu trop tôt pour avoir l’occasion de jouer lors du match NBA délocalisé à Berlin, dans son pays. « Bien sûr, je voulais vraiment jouer à Berlin, mais je n’étais sans doute pas encore prêt pour le faire », avait-il admis.

Paolo Banchero s’appuie donc sur cette expérience et veut laisser sa cheville guérir « complètement ». « La saison ne fait que commencer et l’objectif est d’être présent pour la suite, notamment les playoffs. Mais j’ai très envie de rejouer et j’ai hâte de retrouver les terrains. En même temps, les gars jouent très bien et c’est un plaisir de les regarder », affiche-t-il. En son absence, le Magic affiche un bilan équilibré à 6 victoires pour autant de défaites.

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 33.7 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 35.0 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 46 34.4 45.2 32.0 72.7 1.1 6.4 7.5 4.8 2.1 0.8 3.0 0.6 25.9 2025-26 ORL 72 34.7 45.9 30.5 77.5 1.2 7.2 8.4 5.2 2.0 0.7 3.1 0.6 22.2 2026-27 ORL 2 33.8 69.6 50.0 70.0 0.5 6.0 6.5 7.5 2.5 1.0 4.0 0.0 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.