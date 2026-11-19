L’heure était au rebond pour les Rockets. Sèchement battus par le Heat il y a deux jours, ils ont déjà réussi à laver leur honneur à l’occasion d’un déplacement dans l’Indiana, soldé par une victoire on ne peut plus convaincante, grâce notamment à l’adresse diabolique dont Houston a fait preuve (19/35 soit 54.3 % à 3-points).

En profitant du retour d’Amen Thompson, absent pour affronter Miami 48 heures plus tôt, les protégés d’Ime Udoka ont retrouvé leur énergie. C’était d’ailleurs l’une des premières fois de la saison que le tacticien pouvait s’appuyer sur tous ses hommes forts, ce qu’il attendait forcément avec impatience.

« C’est toujours un peu frustrant [de ne pas pouvoir compter sur tout le groupe] », a-t-il confié. « Mais c’est encourageant de voir d’autres joueurs prendre le relais. On a réussi à s’adapter depuis le début de la saison. Cela dit, c’est aussi agréable de pouvoir compter sur l’ensemble de son effectif de temps en temps. »

Mais cette abondance de cadres n’a pas duré. Avant la mi-temps, Alperen Sengün a dû quitter ses coéquipiers suite à une blessure au visage. Les Rockets ne sont pas encore fixés quant à la gravité de la blessure, mais ils refusent de tomber dans la fatalité, eux qui sont désormais habitués à devoir se passer de leurs leaders.

Kevin Durant en porte-étendard

« Ce n’est pas frustrant », a déclaré Kevin Durant à propos des absences. « Ce sont des choses qu’on ne peut pas contrôler. On ne peut pas s’énerver pour ce genre de choses. Ce qui nous importe avant tout, c’est la santé d’Alpi. J’espère qu’il se rétablira rapidement. Peut-être qu’on va bientôt lui envoyer des lunettes de protection, histoire de changer un peu son look ! Mais plus sérieusement, d’après ce que j’ai entendu, il allait plutôt bien. »

Une mentalité que le vétéran a retranscrite sur le parquet. Après son match compliqué face à Miami, qu’il a bouclé à 8/19 au tir, il a scoré 21 points face aux Pacers, meilleur total des rangs texans, en réussissant 7 de ses 9 tentatives.

« J’ai simplement fait preuve de patience, sans me précipiter. J’ai eu l’impression que lors du dernier match, j’avais forcé certains tirs juste pour pouvoir shooter », a-t-il expliqué. « J’ai donc essayé d’être plus patient dans ma sélection de tirs et de bien maintenir mon geste après mes tentatives à trois points. Je pense que c’est ce qui m’a permis de trouver mon rythme et de retrouver de l’adresse derrière l’arc. »

En bon leader, l’ancien MVP a également inspiré ses coéquipiers, Reed Sheppard en tête de file. Peu en vue depuis le début de saison, le jeune arrière est sorti de sa boîte dans l’Indiana, scorant 20 points à 6/7 derrière l’arc. Là aussi un beau symbole de patience et de la confiance mutuelle qui règnent dans le vestiaire des Rockets.

« Je l’ai déjà dit il y a un match ou deux : nous ne nous préoccupons pas vraiment des pourcentages ou des statistiques de Reed », a réitéré Ime Udoka. « Il parvient à se créer d’excellentes positions de tir, et son adresse finit par revenir. Nous avons une énorme confiance en chacun des tirs qu’il prend, et évidemment, lui aussi. Nous n’avons jamais été inquiets à ce sujet. Tant qu’il prend les bons tirs, la réussite finira forcément par tourner. »