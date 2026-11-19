« On a montré de la maturité, du professionnalisme et une capacité à faire la part des choses. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup d’histoires, d’énergie, d’impatience autour de ce match, des deux côtés », relate Erik Spoelstra en revenant sur ce duel face aux Bucks, qui n’allait sans doute pas être un défi sur le plan sportif, tant Milwaukee est faible, mais davantage sur le plan mental.

Surtout pour Giannis Antetokounmpo, qui retrouvait son ancienne équipe pour la première fois. Même si le Grec avait désamorcé la situation avant la rencontre. Il a confirmé son sentiment après la victoire du Heat.

« Je ne trouve pas que ce fut bizarre. Ça n’était pas bizarre. Le basket reste du basket. J’ai fait mon maximum sur le parquet, pour aider mon équipe à gagner », indique le double MVP. « Depuis que je suis gamin et que je joue au basket, je suis concentré. Je ne me disperse pas. Peu importe qui j’affronte, peu importe le maillot que je porte. »

En compilant 27 points, 14 rebonds et 9 passes, Giannis Antetokounmpo a en effet fait son travail comme d’habitude. Il n’a manqué qu’une passe pour obtenir un triple-double, qui aurait rendu la soirée encore plus réussie.

« Parfois, ça doit se faire et parfois non. Ce n’était pas pour aujourd’hui et il faut faire avec », réagit le « Greek Freak », qui a bien tenté de la délivrer dans les derniers instants de la rencontre, sans y parvenir donc.

Si la soirée fut sans réelle émotion pour la star du Heat, c’est aussi parce que ces retrouvailles étaient organisées à Miami. Ça ne sera sans doute pas la même histoire au moment de revenir à Milwaukee, dans son ancienne salle et face à son ancien public, le 28 janvier 2027.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24.6 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31.4 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35.3 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 35.6 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36.7 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32.8 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30.4 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33.0 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32.9 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32.1 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35.2 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34.2 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28.9 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6 2026-27 MIA 15 32.1 60.2 24.2 64.5 3.3 9.3 12.6 5.5 2.5 0.9 3.1 1.3 28.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.