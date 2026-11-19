Privé de Chet Holmgren, Jalen Williams ou encore Cason Wallace, le Thunder aurait bien aimé pouvoir compter sur Thomas Sorber d’ici la fin de l’année. Mais le jeune intérieur continue d’accumuler les pépins physiques…

En septembre 2025, quelques semaines seulement après avoir été sélectionné avec le 15e choix à la Draft, il s’était ainsi rompu le ligament croisé antérieur du genou droit, le contraignant à une saison blanche.

En juillet dernier, ce même genou avait nécessité une arthroscopie. Et cette semaine, bis repetita avec une nouvelle intervention du même type, cette fois pour traiter une inflammation.

Thomas Sorber devrait ainsi pouvoir reprendre les activités sur le terrain dans six à huit semaines, avant d’envisager enfin ses grands débuts en NBA. À 21 ans, l’ancien pivot de Georgetown espère désormais que 2027 sera l’année où il pourra lancer sa carrière avec Oklahoma City.

Une nouvelle contrariété pour le joueur, mais aussi pour Mark Daigneault, qui se réjouissait encore la semaine dernière de le voir se rapprocher d’un retour : « Il a fait un travail incroyable au long de son processus de montée en puissance. Quand il sera prêt, nous le mettrons sur le terrain. J’ai hâte de pouvoir le faire, car il le mérite. »