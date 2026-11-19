Encore en chantier avec son tir extérieur, Ausar Thompson a trouvé un autre moyen de peser sur l’attaque des Pistons. De plus en plus responsabilisé dans la création, l’ailier fait grimper sa moyenne à la passe saison après saison, avec désormais 5,5 offrandes par rencontre.

L’explication ? « Le ballon entre les mains et une bonne compréhension des solutions qui s’offrent à lui. Ses coéquipiers font aussi du bon boulot pour trouver les espaces, parce qu’ils savent qu’il est capable de créer le jeu », explique J.B. Bickerstaff à l’issue de la grosse victoire de sa formation sur le parquet des Spurs.

Un match au cours duquel son ailier a cumulé 12 passes décisives, un nouveau record en carrière, avec ses 14 points (7/13 aux tirs), 9 rebonds, 5 interceptions et 4 ballons perdus. Seul Victor Wembanyama a fait mieux à l’évaluation (34 contre 32 pour Thompson), avec ses 25 points et 18 rebonds.

« Je pense qu’il comprend de mieux en mieux le jeu et que celui-ci a ralenti pour lui de ce côté du terrain. Il sait désormais où les actions vont se construire et quelles solutions s’offrent à lui », analyse encore son coach.

Ausar Thompson ne possède évidemment pas la maîtrise du dribble ni la vision du jeu de Cade Cunningham. Ses passes décisives sont d’ailleurs souvent venues de relances ou de transmissions main à main (« handoffs »), plutôt que de véritables décalages créés face à une défense placée.

Proche d’un deuxième triple-double en quelques jours

À San Antonio, il ne lui a ainsi manqué qu’un rebond pour signer un deuxième triple-double en quelques jours. À Washington jeudi dernier, il avait cumulé 17 points, 11 rebonds et 11 passes dans un match terminé après deux prolongations. Il s’agissait de son premier triple-double en carrière.

« Mon frère (Amen) ne pourra plus dire que je ne fais jamais de triple-double, alors j’en suis heureux ! Et je suis aussi content qu’on ait gagné », réagissait-il ce soir-là.

« C’est l’homme de la situation. Il sait tout faire. Je ne voudrais personne d’autre à mes côtés sur le terrain. C’est un compétiteur, et il a montré cet état d’esprit de compétiteur ce soir », saluait Cade Cunningham.

Deuxième distributeur de sa formation, Ausar Thompson s’impose ainsi de plus en plus comme un relais précieux de Cade Cunningham dans le jeu des Pistons. Et lorsqu’il ne transmet pas le ballon, il peut toujours s’appuyer sur ses qualités athlétiques hors normes pour faire des différences.

« Il n’y a peut-être qu’une autre personne sur cette planète capable de faire ce qu’il fait (ndlr : son frère ?). Je parle de ses qualités offensives, de son explosivité, de sa vitesse et de sa finesse près du cercle. Il doit prendre l’habitude de faire ça encore et encore, jusqu’à ce que les défenses décident de changer leur approche », termine son coach.

Ausar Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DET 63 25.1 48.3 18.6 59.7 2.0 4.3 6.4 1.9 2.8 1.1 1.3 0.9 8.8 2024-25 DET 59 22.5 53.5 22.4 64.1 1.9 3.3 5.1 2.3 2.8 1.7 1.4 0.7 10.1 2025-26 DET 73 26.0 52.5 25.0 57.1 2.1 3.7 5.7 3.1 2.7 2.0 1.5 0.9 9.9 2026-27 DET 13 28.4 51.8 0.0 70.4 2.2 6.3 8.5 5.5 3.2 1.7 2.6 0.8 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.