Ausar Thompson cherche encore à libérer son tir

Depuis son arrivée en NBA, et comme pour son jumeau Amen, le tir extérieur représente la principale interrogation autour d’Ausar Thompson. L’ailier a beau être devenu l’un des défenseurs les plus redoutables de la ligue, ses limites offensives permettent encore à ses adversaires de faire l’impasse sur lui pour densifier la raquette.

La saison dernière, le joueur de Detroit n’avait ainsi tenté que 24 tirs à 3-points en 73 rencontres, pour seulement six réussites. Et malgré sa volonté affichée de devenir davantage une menace extérieure, la transformation n’est pas encore visible derrière l’arc : après six matchs cette saison, il n’a tenté que trois tirs primés, tous manqués…

Son évolution se situe pour l’instant quelques mètres plus près du cercle. Ausar Thompson se montre en effet beaucoup plus disposé à dégainer à mi-distance lorsque son défenseur recule. Sur ses 36 premiers tirs de la saison, 17 avaient ainsi été pris entre la raquette et la ligne à 3-points.

« C’est un tir que je dois continuer à prendre si la défense recule », explique-t-il sur cette évolution. « Je dois le tenter, accepter de le manquer et être prêt à prendre le suivant. »

Le « mid-range » comme première étape

Chère à DeMar DeRozan, cette zone intermédiaire occupe désormais une place majeure dans son arsenal. Selon les données de Cleaning The Glass rapportées par le Detroit Free Press, 47% de ses tirs étaient à mi-distance après six rencontres, contre 35% la saison dernière et seulement 19% lors de son année rookie.

Une évolution qui ne doit rien au hasard. Plutôt que de rester immobile derrière l’arc, Ausar Thompson profite de l’espace offert par son adversaire pour attaquer le un-contre-un. Si l’accès au cercle lui est coupé, il peut alors s’arrêter pour prendre un tir en suspension.

« C’est un tir qui a été diabolisé, alors que tous les joueurs préférés des fans l’utilisent », remarque-t-il en citant Michael Jordan, Kobe Bryant, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Devin Booker ou encore Jimmy Butler.

Reste évidemment à transformer ces tentatives en paniers. Mais JB Bickerstaff se préoccupe surtout de son changement de mentalité. Le coach de Detroit veut voir son ailier obliger la défense adverse à faire un choix.

« Quand il arrive à son spot, c’est simplement une question de réussite ou d’échec, car personne ne va contrer ce tir », estime le coach. « Nous avons besoin qu’il soit agressif et qu’il oblige les équipes à le défendre. C’est le tir sur lequel il a travaillé et celui que nous voulons qu’il prenne. »

Un rôle offensif élargi

L’objectif ne consiste donc pas encore à transformer Ausar Thompson en spécialiste du tir à 3-points. Detroit veut d’abord lui faire perdre sa réticence à tirer. Un défi avant tout mental pour un joueur naturellement porté vers la passe et toujours à la recherche d’une meilleure occasion pour ses coéquipiers.

Cette nouvelle agressivité accompagne aussi son développement comme créateur. Après six matchs, il compile 9.7 points, 7.2 rebonds et 5 passes de moyenne, contre 3.1 passes la saison précédente. En lui confiant davantage le ballon, les Pistons permettent notamment à Cade Cunningham d’évoluer plus souvent sans ballon. Et c’était aussi l’un des objectifs affichés par Ausar Thompson avant le début de la saison.

Pour le moment, le chantier du tir longue distance reste donc largement ouvert. Mais l’ailier a déjà franchi une première étape essentielle : il ne cherche plus systématiquement une échappatoire quand la défense lui offre un tir.

« Quand le tir ne semble pas bon, il faut tirer. Quand il semble bon, il faut tirer », résume-t-il. « Dans tous les cas, il faut simplement tirer. »

Ausar Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DET 63 25.1 48.3 18.6 59.7 2.0 4.3 6.4 1.9 2.8 1.1 1.3 0.9 8.8 2024-25 DET 59 22.5 53.5 22.4 64.1 1.9 3.3 5.1 2.3 2.8 1.7 1.4 0.7 10.1 2025-26 DET 73 26.0 52.5 25.0 57.1 2.1 3.7 5.7 3.1 2.7 2.0 1.5 0.9 9.9 2026-27 DET 6 26.5 55.8 0.0 66.7 1.3 5.8 7.2 5.0 3.0 1.0 2.5 0.7 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.