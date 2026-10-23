Ausar Thompson veut être le bras droit de Cade Cunningham

Son envol, conclu d’une superbe finition inversée de la main droite, a donné le ton dès le début de saison pour Ausar Thompson. Le jeune arrière/ailier des Pistons veut prendre une nouvelle dimension pour sa quatrième saison, lui qui vient d’ailleurs de parapher un joli contrat de 155 millions de dollars sur les cinq prochaines années.

Auteur d’un premier « double-double », avec 11 points (4/8 aux tirs), 11 rebonds mais aussi 5 passes dans la victoire renversante des Pistons face aux Celtics (121-113), il a été solide en lieutenant de Cade Cunningham. Un rôle qu’il devra assumer plus régulièrement si Detroit veut aller plus loin qu’un deuxième tour de playoffs.

C’est même lui, dans son style encore impulsif et parfois approximatif, qui a scellé le sort du match, d’un petit tir à mi-distance en tête de raquette. Soit l’un de ses gros chantiers de l’été…

« Les coachs me disent de croire en moi, quand Cade est un peu fatigué ou qu’on le cible défensivement, de mener le jeu, d’organiser les systèmes et les écrans pour libérer Duncan, par exemple », a-t-il expliqué au Detroit Free Press. « Mes coéquipiers me facilitent aussi les choses, même si je sais que je dois encore travailler sur ma lecture de jeu, pour être plus rapide dans mes décisions, notamment en regardant encore de la vidéo. »

Une menace offensive encore à développer

Amené à jouer davantage en tant que créateur cette saison, Ausar Thompson a préparé le terrain en travaillant son tir et sa tenue de balle durant l’été. Shooteur à 25% à 3-points en carrière, et seulement 60% aux lancers-francs, le membre du meilleur cinq défensif la saison passée a encore du pain sur la planche.

Notamment pour obliger son défenseur à sortir sur son tir extérieur, alors que Boston l’a régulièrement laissé seul derrière la ligne à 3-points lors du match d’ouverture…

« AT a bossé comme un dingue », assure pourtant Jalen Duren. « Depuis toutes ces années, il a énormément travaillé. C’est un rat de gymnase, il veut constamment s’améliorer et il adore le basket. Je ne suis pas surpris de sa progression, et je pense qu’il va encore continuer à progresser. Il apporte tellement grâce à sa polyvalence. On le fait jouer à tous les postes et il ne s’en plaint jamais. Je suis bien content d’être son coéquipier. »

Utilisé à tous les postes, Ausar Thompson doit désormais stabiliser son tir et progresser dans sa lecture du jeu pour devenir une menace offensive plus complète. Avec, à terme, pourquoi pas une candidature au All-Star Game ? Ses qualités athlétiques et défensives lui offrent déjà une base particulièrement solide.

Soulager Cade Cunningham, une priorité

Mais l’urgence est surtout collective. Car les derniers playoffs l’ont illustré : les Pistons manquent encore de création sur les postes extérieurs et restent très dépendants de Cade Cunningham pour organiser leur attaque.

En devenant un véritable créateur secondaire, Ausar Thompson pourrait permettre à son meneur de jouer davantage sans ballon, tout en obligeant les défenses adverses à revoir leurs plans.

« Il nous rend plus difficiles à défendre. Ses adversaires vont devoir s’adapter à son jeu. Pouvoir soulager Cade, mettre en place des systèmes et remonter la balle avec Ausar, ça permet de faire bouger la défense », explique JB Bickerstaff. « On veut qu’Ausar soit agressif et mette la pression sur la défense. J’ai beaucoup apprécié ses 11 rebonds, ce qui est important pour terminer les possessions, surtout face aux Celtics qui sont très forts au rebond offensif. Il a fait un super match, très complet. Il nous rend tout simplement meilleurs collectivement. »

Ausar Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DET 63 25.1 48.3 18.6 59.7 2.0 4.3 6.4 1.9 2.8 1.1 1.3 0.9 8.8 2024-25 DET 59 22.5 53.5 22.4 64.1 1.9 3.3 5.1 2.3 2.8 1.7 1.4 0.7 10.1 2025-26 DET 73 26.0 52.5 25.0 57.1 2.1 3.7 5.7 3.1 2.7 2.0 1.5 0.9 9.9 2026-27 DET 1 33.3 50.0 0.0 100.0 3.0 8.0 11.0 5.0 3.0 1.0 3.0 0.0 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.