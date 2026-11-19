Paris sportifs – Après un début de saison assez poussif, les New York Knicks (8-6) se sont remis la tête à l’endroit en remportant six de leurs huit derniers matchs et se déplacent au Target Center dans la nuit de jeudi à vendredi, à 2h00 heure française, pour défier les Minnesota Timberwolves (11-4). Ce pronostic NBA Timberwolves – Knicks marque la première confrontation de la saison régulière entre les deux équipes.

Portés par leur duo Jalen Brunson – Karl-Anthony Towns, les Knicks restent sur deux victoires contre les Toronto Raptors, continuent de grimper au classement de la conférence Est et occupent désormais la sixième place, à égalité avec Miami, quatrième. De leur côté, les coéquipiers de Rudy Gobert sont installés à la troisième place à l’Ouest et ont repris leur marche en avant après la contre-performance face aux Bulls à domicile en s’imposant à deux reprises contre Portland au Target Center.

Forme et perspectives des Timberwolves et des Knicks

Forme : 5 derniers matchs Minnesota Timberwolves 11-4 · 3e à l’Ouest · à domicile V V D V V 113,2 Pts/match 102,8 Pts encaissés +10,4 Différentiel 1j Repos New York Knicks 8-6 · 6e à l’Est · à l’extérieur V D D V V 110,2 Pts/match 103,2 Pts encaissés +7,0 Différentiel 1j Repos

Minnesota a gagné quatre de ses cinq derniers matchs, avec pour seule défaite un 106-117 à domicile contre Chicago, avant d’enchaîner deux succès face à Portland, dont le second d’un seul point (106-105). Plus globalement, les hommes de Chris Finch ont remporté sept de leurs huit derniers matchs.

Le 133-94 infligé à Dallas gonfle un différentiel de +10,4 points sur ces cinq rencontres, mais les quatre autres matchs laissent encore aux Timberwolves un solde positif de 13 points au total.

New York a remporté trois de ses cinq derniers matchs, dont deux à Toronto en trois jours, le premier après prolongation et après avoir compté 13 points de retard dans le quatrième quart-temps.

Les deux défaites des Knicks sont intervenues contre Cleveland (huit points d’écart) et Indiana (deux), tandis que le 117-85 contre Milwaukee représente 32 des 35 points de leur différentiel de +7,0.

Comparatif des équipes : saison Minnesota Timberwolves New York Knicks Knicks +0,3 114,5 114,8 Efficacité offensive Timberwolves -5,0 104,0 109,0 Efficacité défensive Timberwolves +1,1 48,6 47,5 Rebonds par match Knicks -1,5 16,1 14,6 Ballons perdus Timberwolves +2,8 % 47,0 % 44,2 % Réussite aux tirs

Les statistiques à domicile et à l’extérieur renforcent l’avantage des Timberwolves, qui affichent un bilan de 7-2 au Target Center avec +12,0 points de différentiel, contre un bilan de 4-3 et +2,9 pour les Knicks en déplacement.

L’écart se creuse en défense, où Minnesota concède 104,0 points pour 100 possessions contre 109,0 pour New York, alors que les deux attaques se valent presque, à 114,5 et 114,8.

Minnesota tire à 47,0 % contre 44,2 %, mais perd 16,1 ballons par match contre 14,6 pour les Knicks, ce qui explique pourquoi deux réussites aussi différentes débouchent sur une efficacité offensive comparable.

Ce contraste de rythme, avec 101,2 possessions pour Minnesota contre 94,9 pour New York, explique notre lecture du total de points dans le pronostic nba de ce soir, d’autant qu’un seul des sept déplacements des Knicks a dépassé 220 points cumulés.

Absences et cinq de départ probables chez les Timberwolves et les Knicks

Absences Minnesota Timberwolves Anthony Edwards, genou droit (opération) Retour estimé le 21 décembre Absent Jaylen Clark, ischio-jambiers Retour estimé le 29 novembre Absent Jonathan Kuminga, épaule droite Absent le 17 novembre contre Portland, retour estimé le 19 novembre Day-to-day Zyon Pullin, quadriceps Absent le 17 novembre contre Portland, retour estimé le 19 novembre Day-to-day Donte DiVincenzo, tendon d’Achille Retour estimé le 2 avril Absent New York Knicks Aucune absence signalée

Anthony Edwards a subi une arthroscopie du genou droit le 29 octobre après avoir inscrit un record de franchise de 133 points sur les quatre premiers matchs de la saison, et son retour est estimé autour du 21 décembre.

Jonathan Kuminga a quitté le premier des deux matchs contre Portland avec une blessure à l’épaule droite et, comme Zyon Pullin (quadriceps), il a manqué le second, et tous deux sont classés day-to-day pour cette rencontre.

Côté New York, aucun joueur n’apparaît à l’infirmerie, même si le rapport officiel n’est pas encore publié, et Josh Hart est de retour depuis le 11 novembre après trois matchs manqués entre une cheville douloureuse et une maladie.

Les cinq de départ probables sont Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby et Karl-Anthony Towns chez les Knicks, puis LaMelo Ball, Ayo Dosunmu, Cody Williams, Jaden McDaniels et Rudy Gobert chez les Timberwolves.

Les duels qui peuvent départager Timberwolves et Knicks

Gobert face à Towns Rudy Gobert MIN VS Karl-Anthony Towns NYK 11,1 Reb/match 10,0 Reb 5 derniers 14,1 Reb/match 15,0 Reb 5 derniers Karl-Anthony Towns domine aux rebonds sur les deux échantillons, la saison et les cinq derniers matchs. Ball face à Brunson LaMelo Ball MIN VS Jalen Brunson NYK 17,7 Pts/match 5,5 Passes/match 27,0 Pts/match 5,9 Passes/match Jalen Brunson est le meilleur marqueur des deux effectifs parmi les joueurs disponibles, tandis que LaMelo Ball mène Minnesota aux passes.

Karl-Anthony Towns tire à 40,0 % à trois points, ce qui offre aux Knicks un moyen d’éloigner Rudy Gobert du cercle et de contester sa domination dans la raquette. De son côté, le Français est en grande difficulté à la finition depuis le début de la saison avec seulement 45 % de réussite aux tirs, sa pire adresse en carrière.

LaMelo Ball inscrit 3,5 paniers à trois points par match, plus qu’aucun autre joueur disponible des deux équipes, et Minnesota a besoin de cette adresse dans son secteur arrière avec Anthony Edwards absent. Après avoir enchaîné un 4/19 face aux Bulls, puis un 2/9 derrière l’arc, le meneur a rectifié la mire avec un 3/8 lors du second match contre les Blazers.

Karl-Anthony Towns et Ayo Dosunmu en ligne de mire pour Timberwolves – Knicks

Paris sur les performances individuelles Karl-Anthony TownsNYK Rebonds Plus de 12,5 14,1 Saison reb 15,0 5 derniers 14/14 Matchs joués Sa moyenne sur les cinq derniers matchs dépasse celle de la saison, et aucun autre joueur des Knicks ne dépasse 7,5 rebonds de moyenne. Ayo DosunmuMIN Points marqués Plus de 16,5 18,6 Saison pts 21,2 5 derniers 15/15 Matchs joués Meilleur marqueur de Minnesota sur les cinq derniers matchs, il récupère naturellement une partie des tirs laissés par Anthony Edwards.

Karl-Anthony Towns a égalé le record des Knicks établi par Walt Bellamy pour les double-doubles en début de saison après la victoire à Toronto, ce qui soutient un pari sur ses rebonds.

De son côté, Ayo Dosunmu reste sur une performance à 30 points contre Portland, à 11/19 aux tirs dont 7/11 à trois points.

Les lignes sur les performances individuelles varient selon l’opérateur, d’où l’intérêt de comparer avant de choisir le meilleur bookmaker paris sportif pour ce type de pari.

Ce que disent les confrontations directes entre Knicks et Timberwolves

Confrontations directes Minnesota Timberwolves VS New York Knicks Timberwolves 115-104 Knicks Anthony Edwards 38 pts, Karl-Anthony Towns 40 pts Minneapolis Knicks 137-114 Timberwolves New York Timberwolves 116-99 Knicks New York Knicks 133-107 Timberwolves Minneapolis

Les deux équipes se sont partagé leurs rencontres de 2025-26, les Knicks s’imposant 137-114 à New York le 5 novembre 2025 avant la revanche des Timberwolves, 115-104 au Target Center le 23 décembre.

Anthony Edwards (38 points) et Karl-Anthony Towns (40) ont dominé ce second match, que Jalen Brunson a manqué pour repos, et c’était le premier succès de Minnesota contre Karl-Anthony Towns depuis son transfert.

Karl-Anthony Towns avait inscrit 32 points avec 20 rebonds lors de son premier retour au Target Center en décembre 2024 (133-107), mais il n’avait pas joué à New York en janvier 2025 (116-99 pour Minnesota).

Notre pronostic Timberwolves – Knicks

Pronostics Vainqueur Timberwolves vainqueurs Minnesota affiche un bilan de 7-2 à domicile et concède cinq points de moins que New York pour 100 possessions. Total Moins de 220 points Les matchs des Knicks à l’extérieur donnent 215,7 points cumulés en moyenne et ceux de Minnesota à domicile 218,2, deux moyennes sous la barre. Perf. joueur Karl-Anthony Towns plus de 12,5 rebonds Rudy Gobert est le seul joueur des Timberwolves au-dessus de sept rebonds de moyenne, ce qui laisse à Karl-Anthony Towns peu de concurrence directe dans la raquette. Perf. joueur Ayo Dosunmu plus de 16,5 points Il tourne à 21,2 points sur les cinq derniers matchs et son 46,4 % à trois points est le meilleur de l’effectif. Combiné Timberwolves vainqueurs + Towns plus de 12,5 rebonds Les deux volets reposent sur des éléments distincts, le bilan à domicile de Minnesota et la forme de Karl-Anthony Towns aux rebonds.

Pronostic sur le score du match Timberwolves 111-105 Knicks Écart de points : 6 · Total de points : 216

Minnesota possède la meilleure défense des deux équipes et le meilleur bilan à domicile, et cinq joueurs affichent au moins 13 points de moyenne sur les cinq derniers matchs, de quoi absorber l’absence d’Anthony Edwards.

Jalen Brunson, à 28,4 points de moyenne sur les cinq derniers matchs, et deux victoires à Toronto soutiennent le dossier des Knicks, mais le profil des Timberwolves pèse davantage dans ce pronostic.

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