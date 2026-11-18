Pour battre une deuxième fois en deux jours les Blazers, les Wolves ont été chercher des ressources là où ils le pouvaient. LaMelo Ball n’était pas dans un grand soir, Rudy Gobert non plus, plombé par les fautes, quand Jaden McDaniels était malade. Ça n’a pas empêché ce dernier de marquer le panier de la victoire.

Néanmoins, les belles performances sont à trouver ailleurs. Chez Ayo Dosunmu par exemple, auteur de 30 points.

Mais aussi chez Trey Lyles et Joan Beringer. Le premier a compilé 8 points, 7 rebonds, 4 passes et un contre en 31 minutes. Surtout, il a repoussé la tentative de Damian Lillard qui aurait pu donner la victoire à Portland.

« J’ai vu que mon coéquipier avait besoin d’aide, donc j’ai tenté le coup », raconte l’ancien des Kings. « Il est malin, athlétique et se bat dans les airs pour les rebonds, les contres. Il a été phénoménal », poursuit son entraîneur Chris Finch. « Il a fait plein de choses qui ont permis de gagner, en mettant des gros tirs dont on avait besoin. »

Trey Lyles fait l’unanimité

L’intérieur fut parfait pour combler les trous, réussir les choses que les autres ne faisaient pas. Après une année au Real Madrid et pour son retour en NBA, imaginait-il un rôle pareil ?

« Oui, à 100%. Je m’amuse et ça fait un moment que je n’ai pas dit ça d’un groupe de gars. Il est spécial. Jusqu’à maintenant, c’est incroyable », assure-t-il. « Il est génial », ajoute LaMelo Ball. « C’est un très bon joueur de plus pour nous. Il sait ce qu’il a à faire, connaît son rôle, comment le faire. J’adore jouer avec lui. »

Et alors que tous les titulaires des Wolves affichent un +/- négatif, Trey Lyles est à +4 et partage ce constat avec Joan Beringer, +6 durant les 25 minutes qu’il a passées sur le parquet.

Le Français est le second homme fort du banc de Minnesota dans cette victoire, avec 3 points, 13 rebonds et 4 contres. Tandis que Rudy Gobert n’était pas dans la partie, son compatriote a fait le travail pour deux.

« Il a été plus agressif que la veille. Il a été chercher beaucoup de rebonds offensifs et on en avait besoin. Il est très athlétique, possède beaucoup d’énergie. Il a été excellent dans cette rencontre », souligne Trey Lyles.

Moins de naïveté en défense chez Beringer

Le Français a gobé 6 rebonds offensifs en tout, quand ses 4 contres sont tous survenus en première période.

« Il avait une sacrée énergie. Il a fait beaucoup de choses, a protégé le cercle », réagit son coach. « Non seulement, il a été bon mais a donné en plus une certaine motivation aux autres, dans ce back-to-back face à la même équipe. Parfois, il faut quelqu’un qui change les choses. Il en a été capable. »

Le tout avec seulement trois fautes à son compteur. Lors de sa première saison, commettre énormément de fautes était son péché mignon. Trop tendre, inexpérimenté et attiré par les contres et l’envie de bien faire, il se faisait régulièrement piéger. Ce qui, in fine, limitait son temps de jeu. Dans ce duel face aux Blazers, Joan Beringer a été plus lucide, comme depuis le début de saison.

« Il joue comme un jeune et c’est ce qu’il est censé faire. Il continue de montrer ce dont il est capable et va continuer de progresser dans son rôle », annonce Trey Lyles en parlant de son coéquipier qui a fêté ses 20 ans la semaine dernière. « Parfois, il doit ralentir un peu mais on lui donne beaucoup de conseils et il a assimilé beaucoup d’informations. Qu’il soit capable de mettre ça en pratique au jour le jour, c’est dingue. Surtout à son âge. »

Joan Beringer Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 MIN 40 7.9 66.3 0.0 70.3 1.1 1.2 2.3 0.3 1.2 0.2 0.3 0.7 3.9 2026-27 MIN 15 17.1 58.5 0.0 56.3 2.8 3.8 6.6 0.5 1.6 0.3 0.6 1.1 5.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.