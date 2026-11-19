Entre Josh Hart et Mikal Bridges, lequel est le plus décevant depuis le début de saison ? Cette question cruelle trahit une vérité qui l’est tout autant. Ni l’un ni l’autre n’est à son niveau depuis un mois et, forcément, pour les Knicks, avoir deux titulaires aussi médiocres, ça se voit et ça se paye.

Le premier cité ne cache pas ses difficultés actuelles, notamment sur le plan mental. C’est pourtant une de ces forces depuis le début de sa carrière, mais là, les ressources peinent à se montrer. « Ce duel psychologique me botte les fesses depuis quelques semaines maintenant », confesse le champion NBA 2026, qui disait aussi dernièrement ne pas être « dans un bon état d’esprit ».

L’ancien des Blazers n’en dira pas plus sur les causes profondes de ce mal-être, qui vient s’ajouter à des soucis sur le plan physique également, afin de totalement noircir le tableau.

« Cette mauvaise période est encore plus dure car j’essaie d’avoir le bon état d’esprit et un bon physique. C’est plus facile quand on doit seulement gérer un problème. Je fais face aux deux », confirme-t-il.

Avec le même temps de jeu, l’homme à tout faire des Knicks est passé de 12 points à 50% de réussite au shoot, 41% à 3-pts la saison passée à 6.5 points, à 34% au shoot et 28% à 3-pts en 2026/27… Ses chiffres sont en chute libre et sur le parquet, le plaisir a disparu. Néanmoins, il affirme que son dernier match, contre Toronto, va « dans la bonne direction ». Notamment dans l’attitude.

« Je shoote mal, mais c’est une des situations où on ne voit plus que le négatif et plus le positif. C’est l’effet boule de neige », regrette le joueur de 31 ans. « On essaie de sortir du pétrin sans s’en donner les moyens. Il s’agit de jouer avec plaisir, de regarder le verre à moitié plein. »

Sa prolongation manquée dans un coin de sa tête ?

Surtout que ce passage à vide n’est pas le premier de sa carrière. Même à New York ces deux dernières saisons, Josh Hart a déjà connu des périodes où ses performances étaient moindres, où il semblait perdu. Il a toujours su ensuite se relancer, retrouver le feu intérieur et avoir un impact important sur le parquet. N’est-ce pas une bonne nouvelle ?

« Quand on est au milieu de ça, il n’y a pas grand-chose qui peut aider », répond-il sans offrir beaucoup d’optimisme, tout en insistant sur le fait que, dans cette victoire face aux Raptors, il avait « un peu plus le moral ».

Et si l’absence de prolongation de contrat avait cassé quelque chose chez Josh Hart (comme chez Mikal Bridges) ?

Les Knicks ont fait le choix de mettre les prolongations sur pause et il ne serait pas étonnant que le joueur soit touché par ce manque de reconnaissance après le titre, donc déçu par la franchise.

« C’est facile de dire ça. Certaines choses prennent une autre ampleur quand on est dans la dernière année de son contrat. C’est dans la nature humaine d’avoir ça dans un coin de sa tête mais dès qu’on commence à se focaliser là-dessus, des choses négatives arrivent », conclut-il, comme pour écarter cette explication, alors que les Knicks pourront ou non activer la dernière année de son contrat, en vue de la saison 2027/28.

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23.2 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 25.6 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOR 65 27.0 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOR 47 28.7 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 NOR/POR 54 33.2 50.4 34.3 75.8 1.1 6.0 7.2 4.1 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2022-23 POR/NYK 76 32.3 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2023-24 NYK 81 33.4 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NYK 77 37.6 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6 2025-26 NYK 66 30.2 50.8 41.3 72.0 1.4 6.0 7.4 4.8 2.5 1.1 1.9 0.3 12.0 2026-27 NYK 11 29.8 34.2 28.6 60.0 1.0 5.3 6.3 3.5 2.9 1.6 1.4 0.3 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.