Paris sportifs – La meilleure équipe de NBA au bilan, les Los Angeles Lakers (13-2), reçoit le Jazz d’Utah (2-13) à la Crypto.com Arena dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 novembre 2026, à 4h00, heure française. Ce pronostic NBA oppose une formation de Los Angeles en quête d’une dixième victoire consécutive à des visiteurs qui viennent de mettre fin à une série de douze revers.

Les deux formations jouent leur deuxième match en vingt-quatre heures, et le Jazz a battu les Clippers 132-107 mardi dans la même ville. Notre pronostic nba analyse ces deux équipes, l’infirmerie du Jazz et le cas Walker Kessler, qui retrouve son ancien club.

Forme et perspectives : les Lakers lancés, le Jazz tout juste sorti du creux

Forme : 5 derniers matchs Los Angeles Lakers 13-2 · 1er de l’Ouest · à domicile V V V V V 123,4 Pts/match 115,8 Pts encaissés +7,6 Différentiel B2B Repos Utah Jazz 2-13 · 14e de l’Ouest · à l’extérieur D D D D V 113,8 Pts/match 116,0 Pts encaissés -2,2 Différentiel B2B Repos

Invaincus sur leurs cinq dernières sorties, les Lakers affichent un différentiel moyen de +7,6 points sur cette période. Avec neuf victoires consécutives, ils ont également égalé leur plus longue série sous les ordres de JJ Redick.

Los Angeles a pourtant dû s’employer mardi pour venir à bout de Charlotte (118-114 après prolongation), après avoir compté jusqu’à 18 points de retard. Grand artisan de ce renversement, Quentin Grimes a établi son nouveau record personnel avec 47 points, en inscrivant notamment le panier primé qui a arraché la prolongation.

Luka Doncic a pour sa part terminé avec 36 points, malgré une adresse limitée à 13 tirs réussis sur 34 tentatives. Une soirée qui illustre la capacité des Lakers à trouver des relais lorsque leur meneur slovène manque d’adresse.

Utah a de son côté retrouvé le sourire sur le parquet des Clippers (132-107), mettant un terme à douze revers consécutifs, soit la quatrième plus longue série de défaites de son histoire. Sorti du banc, Brice Sensabaugh a porté le Jazz avec une performance à 40 points, dont 25 inscrits dans l’ultime quart-temps.

Comparatif des équipes : saison Lakers Jazz Lakers +14,4 121,6



107,2 Efficacité offensive Lakers -2,2 113,7



115,9 Efficacité défensive Jazz +2,9 41,4



44,3 Rebonds par match Jazz -0,1 16,6



16,5 Ballons perdus Lakers +5,0 % 49,6 %



44,6 % Réussite aux tirs

Avec 30 points et 11 passes décisives, Keyonte George a également contribué à ce premier succès du Jazz en déplacement, marqué par 20 paniers à trois points. Utah reste néanmoins en difficulté loin de ses bases, avec une seule victoire en sept matchs et 117,3 points concédés en moyenne.

Les Lakers présentent un tout autre bilan dans leur salle : six victoires pour une défaite et 127,4 points inscrits par rencontre. Les deux formations doivent toutefois composer avec un calendrier chargé, puisque Utah joue son quatrième match en six jours, tandis que Los Angeles en dispute un troisième en cinq jours.

La comparaison des rendements offensifs souligne aussi la différence entre les deux équipes : les Lakers marquent 121,6 points pour 100 possessions, contre 107,2 pour le Jazz, soit un écart de 14,4 points. Utah domine certes au rebond, avec 44,3 prises par match contre 41,4, mais cet avantage ne suffit pas à combler son retard en attaque.

Le constat défensif n’est guère plus favorable aux visiteurs. Leurs adversaires affichent 51,9 % de réussite aux tirs, ce qui place Utah au 24e rang de NBA dans ce domaine, contre une neuvième place pour Los Angeles. Le Jazz offre ainsi davantage de possibilités aux attaques qu’il affronte.

Quelles absences pèseront sur Lakers – Jazz ?

Absences Los Angeles Lakers Austin Reaves, contusion au talon gauche Décision de dernière minute Walker Kessler, douleur au bas de la jambe droite Décision de dernière minute Utah Jazz Lauri Markkanen, deux fractures sans déplacement à la main droite Absent Jaren Jackson Jr., déchirure du ligament collatéral médial du genou droit Absent Jusuf Nurkić, déchirure partielle de la plaque plantaire du pied droit Absent Jaxson Hayes, entorse au genou gauche Absent

Les Lakers attendent de connaître la disponibilité d’Austin Reaves, touché au talon gauche, et de Walker Kessler, gêné au bas de la jambe droite. Absents mardi, les deux joueurs feront l’objet d’une décision au dernier moment.

JJ Redick comptait évaluer Austin Reaves lors de l’entraînement de mercredi matin et se montrait confiant quant à la participation de Walker Kessler. Pour pallier leurs absences mardi, l’entraîneur avait titularisé Quentin Grimes et Kevon Looney.

Transféré d’Utah en juillet dans le cadre d’une opération accompagnée d’un contrat de quatre ans à 130 millions de dollars, Walker Kessler s’apprête à affronter son ancienne équipe pour la deuxième fois. Lors des premières retrouvailles, le 25 octobre, il s’était limité à 2 points et 7 rebonds, admettant avoir été perturbé par l’émotion.

Utah doit composer avec une infirmerie nettement plus remplie : Lauri Markkanen, Jaren Jackson Jr., Jusuf Nurkić et Jaxson Hayes sont tous forfaits. Déjà titulaire mardi, Mo Bamba semble donc le mieux placé pour débuter à nouveau au poste de pivot.

Les duels qui décideront de Lakers – Jazz

Luka Doncic face à Keyonte George Luka Doncic LAL VS Keyonte George UTA 38,8 Pts/match 47,6 % Tirs 21,0 Pts/match 43,4 % Tirs Le meneur des Lakers est plus prolifique et plus adroit, tandis que celui du Jazz sort d’une soirée à 11 passes décisives. Quentin Grimes face à Brice Sensabaugh Quentin Grimes LAL VS Brice Sensabaugh UTA 12,1 Pts/match 43,4 % 3P% 10,5 Pts/match 42,2 % 3P% Les deux sortent d’une soirée à 47 et 40 points, des marques qui dépassent largement leurs moyennes de saison. Walker Kessler face à Mo Bamba Walker Kessler LAL VS Mo Bamba UTA 10,9 Reb/match 14,5 Pts/match 6,2 Reb/match 9,8 Pts/match L’avantage dans la raquette n’existe pour Los Angeles que si Walker Kessler est présent ce soir.

Dans le face-à-face entre les meneurs, Luka Doncic présente une meilleure adresse avec 47,6 % de réussite aux tirs, contre 43,4 % pour Keyonte George. Utah espère néanmoins que son arrière, qui a distribué 11 passes décisives mardi, saura prolonger la dynamique actuelle.

À l’intérieur, la présence éventuelle de Walker Kessler pourrait peser dans la bataille du rebond face à un Jazz privé de Lauri Markkanen, de Jaren Jackson Jr. et de Jaxson Hayes. Si le pivot des Lakers ne peut pas tenir sa place, Kevon Looney devrait de nouveau intégrer le cinq de départ.

Paris joueurs : les performances à cibler pour Lakers – Jazz

Paris sur les performances individuelles Luka Doncic LAL Points marqués Plus de 32,5 38,8 Saison 35,8 5 derniers 13/15 Matchs joués Luka Doncic dépasse ce seuil en moyenne de saison comme sur ses cinq derniers matchs. Un match plié tôt peut écourter ses minutes, mais il joue 36,4 minutes de moyenne par rencontre. Keyonte George UTA Passes décisives Plus de 6,5 6,9 Saison 8,3 5 derniers 14/15 Matchs joués Avec Lauri Markkanen absent, la création du Jazz passe par Keyonte George, qui sort d’une soirée à 11 passes décisives. Brice Sensabaugh UTA Points marqués Plus de 12,5 10,5 Saison 17,0 5 derniers 15/15 Matchs joués Sa moyenne de saison reste sous le seuil, mais sa progression récente et les absences du Jazz lui offrent plus de tirs à prendre.

Les seuils ci-dessous sont nos propres lignes d’analyse, bâties sur les moyennes de saison et des cinq derniers matchs, car aucune cote vérifiée n’était disponible pour ces marchés.

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Cinq victoires de suite des Lakers sur le Jazz dans les confrontations directes

Confrontations directes Los Angeles Lakers VS Utah Jazz Jazz 123-132 Lakers Luka Doncic, 52 points Salt Lake City Lakers 131-107 Jazz Los Angeles Jazz 135-143 Lakers Salt Lake City Jazz 106-108 Lakers Salt Lake City Lakers 140-126 Jazz Los Angeles

Los Angeles reste sur cinq victoires consécutives face à Utah : les quatre duels de la saison 2025-26, puis celui du 25 octobre à Salt Lake City, remporté 132-123.

Lors de cette dernière confrontation, Luka Doncic avait marqué 52 points, tandis que les Lakers avaient converti 20 tirs primés. Malgré une nette supériorité au rebond (52 à 31), le Jazz avait payé cher ses 17 ballons perdus, transformés en 22 points par Los Angeles. Les Californiens avaient également dominé en contre-attaque, avec 18 points contre 4.

Mieux protéger le ballon, fermer les espaces derrière l’arc et limiter le jeu de transition : les trois priorités affichées par Utah pour ces retrouvailles répondent directement aux failles qui lui avaient coûté cher en octobre.

Pronostics : nos choix pour Lakers – Jazz

Pronostics Écart Los Angeles Lakers -10,5 1,88 Les Lakers sont à 6-1 à domicile et restent sur cinq victoires de suite contre Utah, qui n’a gagné qu’une fois à l’extérieur cette saison. Total Plus de 230,5 points 1,94 Les sept matchs des Lakers à domicile ont tous dépassé 230 points cumulés, et leur dernier duel avec Utah en a compté 255. Perf. joueur Luka Doncic plus de 32,5 points Il tourne à 38,8 points sur la saison et à 35,8 sur ses cinq derniers matchs. Perf. joueur Keyonte George plus de 6,5 passes décisives Il monte à 8,3 passes sur ses cinq derniers matchs, contre 6,9 sur la saison.

Pronostic sur le score du match Los Angeles Lakers 123-110 Utah Jazz Écart de points : 13 · Total de points : 233

Notre pari principal porte sur une victoire des Lakers avec plus de 10,5 points d’avance. Malgré un deuxième match en deux jours, Los Angeles dispose des atouts nécessaires pour creuser l’écart face à un Jazz amputé de quatre joueurs majeurs.

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