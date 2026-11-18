Brice Sensabaugh réalise un début de saison compliqué, avec moins de 10 points de moyenne alors qu’il en inscrivait 14,9 par match l’année dernière. Mais face aux Clippers, l’ailier a retrouvé toute son efficacité offensive. Entré en jeu alors que le Jazz était mené, il a immédiatement relancé son équipe.

Quelques minutes après son entrée, Utah passe ainsi un 12-3 auquel il contribue à hauteur de huit points, dont deux paniers primés. À la fin du premier quart-temps, il compte déjà 12 points. Mais il se fait ensuite plus discret, avec seulement trois points supplémentaires avant d’aborder le dernier acte.

C’est alors que Brice Sensabaugh prend feu. Après un 2+1 de Keaton Wagler qui redonne l’avantage aux Clippers, Josh Okogie remet le Jazz devant. L’ailier prend ensuite les choses en main, avec un tir à 3-points sur la tête de Gradey Dick, puis un panier à mi-distance face à Max Strus. Oublié par la défense californienne sur la possession suivante, il sanctionne à nouveau derrière l’arc.

« Tout au long de ma carrière, j’ai appris que continuer à faire les bonnes choses, encore et encore, peu importe le résultat, finit par payer », souligne-t-il. « C’est ce qui s’est passé ce soir. Nous avons partagé le ballon en fin de match et cela a fonctionné. »

Alors que le Jazz compte 13 points d’avance après un panier de Josh Okogie, Brice Sensabaugh ne lève pas le pied. Il ajoute deux nouveaux tirs primés, puis efface Keaton Wagler pour conclure près du cercle. Dans les dernières minutes, il inscrit son huitième panier à 3-points de la soirée, un record personnel.

Brice Sensabaugh en perd les mots

« Je n’ai pas les mots », raconte le héros de la soirée. « C’est vraiment une saison compliquée pour nous. J’ai essayé de réaliser de bonnes actions et je remercie Dieu de m’avoir permis de prendre feu ce soir. »

Pour que le Jazz mette fin à sa série de 12 défaites consécutives, il aura donc fallu 40 points de Brice Sensabaugh, à 16/21 au tir et 8/11 à 3-points, dont 25 dans le seul dernier quart-temps ! Le tout sans inscrire le moindre lancer franc, puisqu’il a manqué son unique tentative. L’ailier a également ajouté 11 rebonds et cinq passes décisives.

« Brice va recevoir beaucoup d’amour parce qu’il a mis 40 points. Il a fait ce qu’il sait faire sur des situations de 1-contre-1, mais il a aussi été le destinataire de bonnes passes », précise Will Hardy après la rencontre.

Car derrière cet exploit individuel, l’entraîneur du Jazz a également apprécié la circulation du ballon de son équipe.

Ses joueurs ont distribué 35 passes décisives, bien au-dessus de leur moyenne habituelle de 24,9, le huitième plus faible total de la Ligue. De quoi permettre à Utah de retrouver, enfin, le goût de la victoire.

Brice Sensabaugh Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 UTH 32 18.3 39.0 29.6 90.2 0.5 2.7 3.2 1.7 1.3 0.4 1.5 0.2 7.5 2024-25 UTH 71 20.2 45.9 42.2 89.0 0.6 2.4 3.0 1.5 1.6 0.6 1.5 0.1 10.9 2025-26 UTH 75 23.5 46.0 36.7 82.6 0.7 2.3 3.1 1.9 1.9 0.7 1.7 0.2 14.9 2026-27 UTH 14 16.8 40.4 35.8 88.2 0.7 2.5 3.2 1.4 1.2 0.4 1.4 0.3 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.