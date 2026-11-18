Le Jazz se déplaçait à Los Angeles avec l’espoir de mettre fin à sa série de douze défaites consécutives. Si Josh Green ouvre le score, ce sont les Californiens qui dominent les premières minutes. Darius Garland inscrit sept points en trois minutes et Rui Hachimura réussit le premier tir primé de son équipe (12-5).

Mais l’entrée de Brice Sensabaugh (40 points) change la donne. L’ailier permet au Jazz de reprendre les commandes, même si Darius Garland répond avec un 3+1 (20-19). Il poursuit son festival avec deux tirs primés et un panier à mi-distance. Il compte déjà douze points en seulement huit minutes et Utah termine le premier quart-temps devant (35-29).

Svi Mykhailiuk ouvre la période suivante avec deux réussites à longue distance et l’avance du Jazz atteint douze points. Keaton Wagler sonne alors la révolte des Clippers. Le rookie provoque deux pertes de balle qui rapportent quatre points, avant de marquer dans la raquette puis quasiment depuis le logo. Darryn Peterson lui répond derrière l’arc pour redonner de l’air à Utah (47-40).

Mais les Clippers terminent la première mi-temps sur un 13-0, conclu par un panier primé de Brook Lopez, et rejoignent les vestiaires avec quatre points d’avance (62-58).

Au retour des vestiaires, Keyonte George inscrit son quatrième tir à 3-points, puis Josh Green redonne l’avantage au Jazz sur un lay-up. Utah creuse un nouvel écart grâce à Mo Bamba, qui marque près du cercle avant de sanctionner derrière l’arc (73-66).

Brice Sensabaugh prend feu et noie les Clippers

Mais les Clippers ne lâchent rien, notamment grâce à Brook Lopez. Le pivot enchaîne deux tirs à 3-points pour ramener son équipe à une possession, avant que Keyonte George ne lui réponde avec un 2+1 (80-75). Malgré plusieurs égalisations californiennes et les 15 points de Lopez dans la période, le Jazz conserve une courte avance à l’issue du troisième quart-temps (88-86).

Les Clippers recollent dès le début du dernier acte grâce à un panier avec la faute de Keaton Wagler. C’est alors que Brice Sensabaugh reprend son festival. Discret depuis son excellent premier quart-temps, l’ailier inscrit onze points en trois minutes pour redonner les commandes à Utah et creuser l’écart. Josh Okogie ajoute un panier primé et le Jazz prend treize longueurs d’avance (106-93).

Les Californiens ne trouvent plus aucune solution pour arrêter Brice Sensabaugh. L’ailier s’offre un dunk seul sous le cercle, puis un nouveau tir primé. Dans son sillage, Utah déroule et Josh Okogie porte l’écart à vingt unités, une première pour le Jazz cette saison.

À quatre minutes du terme, Tyronn Lue rend les armes et ouvre son banc. Le Jazz peut savourer : après douze défaites consécutives, les joueurs de Will Hardy renouent enfin avec la victoire, et avec la manière (132-107).

CE QU’IL FAUT RETENIR :

– Le Jazz remporte enfin un match ! Sans victoire depuis le 23 octobre, Utah a mis fin à sa série de douze défaites consécutives avec une prestation offensive de premier ordre. Si Brice Sensabaugh a été le grand artisan de ce succès, Keyonte George a également brillé avec 30 points. Le Jazz termine la rencontre avec 58 % de réussite au tir et 53 % derrière l’arc. Une adresse exceptionnelle qui a fini par faire craquer les Clippers.

– Brice Sensabaugh a été immense. Entré en jeu alors que les Clippers avaient pris les commandes, l’ailier a immédiatement changé la dynamique avec douze points dans le premier quart-temps. Plus discret ensuite, il ne comptait que 15 points à l’entame du dernier acte, avant de prendre feu. Avec 25 points dans le seul quatrième quart-temps, il a fait exploser la défense californienne. Will Hardy l’a même laissé sur le parquet après la sortie des titulaires adverses, et Brice Sensabaugh termine avec 40 points à 16/21 au tir, dont 8/11 à 3-points.

– L’inutile coup de chaud de Brook Lopez. Les Clippers semblaient avoir pris l’ascendant en rejoignant les vestiaires avec quatre points d’avance. Mais Utah a repris les commandes au retour de la pause, avant que Brook Lopez ne se charge de relancer les siens. Auteur de 15 de ses 23 points dans le troisième quart-temps, le pivot a permis aux Californiens de rester au contact. Keaton Wagler a même ramené les deux équipes à égalité au début du dernier acte, mais les Clippers n’ont ensuite rien pu faire face au festival de Brice Sensabaugh.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

TOR 102 NYK 111 MIN 106 POR 105 SAS 93 DET 105 LAC 107 UTH 132 LAL 104 CHA 107