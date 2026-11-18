Paris sportifs – Battu à trois reprises depuis la blessure de Stephen Curry, les Golden State Warriors (8-6) se déplacent à l’American Airlines Center dans la nuit de mercredi à jeudi, à 2h00 heure française pour défier les Dallas Mavericks (7-7). Ce pronostic NBA Mavericks – Warriors marque la première confrontation entre les deux équipes cette saison.

Blessé dès l’entame du match face à Houston il y a une semaine, Stephen Curry sera le grand absent de cette rencontre, lui la principale menace offensive des Warriors avec ses 27,8 points de moyenne. De son côté, Dallas, également sur trois revers de rang, pourra s’appuyer sur un Cooper Flagg performant depuis le début de la saison et un Kyrie Irving en forme après avoir été mis au repos contre Boston le 15 novembre. Des éléments que l’on retrouve dans notre pronostic nba du jour.

Forme et perspectives : Dallas Mavericks et Golden State Warriors en pleine glissade

Forme : 5 derniers matchs Dallas Mavericks 7-7 · 10e de l’Ouest · à domicile V V D D D 112,0 Pts/match 121,2 Pts encaissés -9,2 Différentiel 2j Repos Golden State Warriors 8-6 · 9e de l’Ouest · à l’extérieur V V D D D 110,2 Pts/match 111,8 Pts encaissés -1,6 Différentiel 1j Repos

Avec un Stephen Curry sorti au bout de cinq minutes sur le parquet des Rockets, Golden State a perdu à Houston de sept points, à San Antonio de 38 et à New Orleans de 21, ce qui ramène son bilan à 2-3 sur les cinq derniers matchs, avec 110,2 points marqués pour 111,8 encaissés.

Cette rechute intervient après la deuxième plus longue série de victoires de l’histoire de la NBA depuis un départ à 0-3 ou pire, derrière celle des Mavericks de 2006-07, qui avaient gagné 12 matchs de suite après un 0-4.

Dallas présentait un bilan de 7-4 avant d’enchaîner sa série de défaites. Les Mavericks ont perdu 133-94 à Minnesota, 127-117 à Cleveland puis 131-94 à Boston, où ils étaient menés 42-9 après le premier quart-temps.

Sur les cinq derniers matchs, Dallas marque 112,0 points mais en encaisse 121,2, soit un différentiel de -9,2 très inférieur au -1,6 de Golden State.

Comparatif des équipes : saison Dallas Mavericks Golden State Warriors Warriors +2,8 111,8 114,6 Efficacité offensive Warriors -2,2 114,5 112,3 Efficacité défensive Warriors +1,7 43,2 44,9 Rebonds par match Égalité 16,0 16,0 Ballons perdus Mavericks +0,9 % 46,0 % 45,1 % Réussite aux tirs

Sur l’ensemble de la saison, les Warriors affichent la meilleure efficacité, avec 114,6 points inscrits pour 100 possessions et 112,3 encaissés, contre 111,8 et 114,5 pour les Mavericks.

Dallas tire un peu mieux (46,0 % contre 45,1 %), mais Golden State prend l’avantage aux rebonds, 44,9 par match contre 43,2, et les deux équipes perdent 16,0 ballons.

Le lieu de la rencontre inverse pourtant la tendance, puisque Dallas affiche un bilan de 5-2 à domicile avec un différentiel de +7,1 alors que Golden State est à 2-5 à l’extérieur, à -10,3, et qu’une seule victoire sépare les deux clubs au classement de l’Ouest.

La défense des Warriors est en difficulté en déplacement, avec 119,9 points encaissés par match, et leur attaque ne marque que 50,0 points avant la pause à l’extérieur contre 57,3 pour Dallas chez lui.

Absences et rotations côté Dallas Mavericks et Golden State Warriors

Absences Dallas Mavericks Kyrie Irving, genou Day-To-Day Max Christie, cheville Day-To-Day Santi Aldama, cheville Day-To-Day Dereck Lively II, pied Absent Tarik Biberovic, talon Absent Sergio De Larrea, genou Absent Golden State Warriors Stephen Curry, oblique Absent Brandon Williams, ischio-jambiers Absent Kristaps Porzingis, en retrait du basket Absent Moses Moody, genou Absent Jimmy Butler III, genou Absent Gui Santos, cheville Day-To-Day

Golden State est toujours privé de Stephen Curry, touché à un oblique et réexaminé environ deux semaines après le diagnostic posé le 12 novembre, ainsi que de Brandon Williams, absent avec une blessure aux ischio-jambiers.

Kristaps Porzingis a annoncé qu’il se mettait en retrait du basket et Moses Moody comme Jimmy Butler III restent absents sur blessure au genou, ce qui laisse Brandin Podziemski (32,2 minutes) et Yaxel Lendeborg (31,7) porter l’équipe.

Côté Dallas, Kyrie Irving, Max Christie et Santi Aldama sont en Day-To-Day après avoir tous manqué le déplacement à Boston, tandis que Dereck Lively II, Tarik Biberovic et Sergio De Larrea sont absents.

Kyrie Irving, qui tourne à 22,7 points, devrait être présent pour épauler Cooper Flagg pour cette rencontre, lui qui avait simplement été laissé au repos à Boston. Les Mavericks auront deux jours de repos contre un seul pour les Warriors.

Les duels qui peuvent faire basculer Mavericks – Warriors

Cooper Flagg face à Yaxel Lendeborg Cooper Flagg DAL VS Yaxel Lendeborg GSW 23,5 Pts 6,7 Reb 20,8 Pts 7,4 Reb Cinq derniers matchs : 23,8 points pour Cooper Flagg (jusqu’au 14 novembre) et 20,4 pour Yaxel Lendeborg. Deux ailiers qui portent le scoring de leur équipe, et celui qui imposera son rythme pèsera sur l’issue de la rencontre. P.J. Washington face à Brandin Podziemski P.J. Washington DAL VS Brandin Podziemski GSW 13,5 Pts 6,7 Reb 16,3 Pts 5,0 Reb Brandin Podziemski joue 32,2 minutes dans une rotation sans Stephen Curry, tandis que P.J. Washington apporte à Dallas du rebond et un troisième relais offensif.

Cooper Flagg face à Yaxel Lendeborg prend une saveur particulière, puisque Yaxel Lendeborg a évolué à Michigan sous les ordres de Dusty May, devenu entraîneur de Dallas pour sa première saison en NBA.

Brandin Podziemski a pris davantage de responsabilités en l’absence de Stephen Curry et répond présent, avec 40,0 % à trois points, alors que P.J. Washington lui oppose du volume au rebond comme troisième marqueur de Dallas.

Quels paris joueurs privilégier entre Dallas Mavericks et Golden State Warriors ?

Les trois joueurs ci-dessous dépassent 31 minutes de jeu par match, et leurs moyennes de saison comme des cinq derniers matchs se situent au-dessus du seuil retenu.

Paris sur les performances individuelles Cooper Flagg DAL Points marqués Plus de 22,5 23,5 Saison pts 23,8 5 derniers (jusqu’au 14 nov.) 13 Matchs joués Dallas lui confie la création avec 33,3 minutes et 6,2 passes décisives par match, et son scoring tient malgré 27,4 % à trois points. Yaxel Lendeborg GSW Points marqués Plus de 19,5 20,8 Saison pts 20,4 5 derniers 14 Matchs joués Premier marqueur disponible de Golden State avec 31,7 minutes de jeu, il tourne au-dessus de 20 points en saison comme sur la période récente. Brandin Podziemski GSW Points marqués Plus de 15,5 16,3 Saison pts 17,0 5 derniers 12 Matchs joués Il shoote à 40,0 % à trois points et ses deux moyennes au scoring (au général et sur les cinq derniers matchs) dépassent la marque de 15,5, ce qui laisse une marge.

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Warriors et Mavericks se connaissent bien, retour sur les confrontations directes

Confrontations directes Dallas Mavericks VS Golden State Warriors 23 mars 2026 Warriors 137-131 Mavericks (a.p.) Dallas 22 janvier 2026 Mavericks 123-115 Warriors Dallas 25 décembre 2025 Warriors 126-116 Mavericks Chase Center

Golden State a remporté la série de la saison dernière 2-1, avec une victoire 126-116 le jour de Noël à San Francisco, avant un succès de Dallas 123-115 le 22 janvier grâce à 30 points de Naji Marshall et 21 de Cooper Flagg.

La dernière manche est revenue aux Warriors 137-131 après prolongation le 23 mars à Dallas, une défaite qui a porté à 12 la série de revers à domicile des Mavericks.

Les deux franchises se sont aussi croisées en finale de la conférence Ouest 2022, et les Warriors, huitièmes de l’Ouest, avaient éliminé en sept matchs les Mavericks, premiers, en 2007 sous la direction de Don Nelson, qui a entraîné les deux clubs et est décédé en août.

Notre pronostic pour Dallas Mavericks – Golden State Warriors

Pronostics Vainqueur Dallas Mavericks Dallas a gagné cinq de ses sept matchs à domicile avec un différentiel largement positif, alors que Golden State a perdu cinq de ses sept déplacements. Total Moins de 229,5 points Dallas n’a dépassé 230 points cumulés que lors d’un seul de ses sept matchs à domicile, contre quatre sur sept pour Golden State à l’extérieur, un profil qui penche vers le moins. Perf. joueur Cooper Flagg plus de 22,5 points Dallas lui confie la création et plus de 33 minutes de jeu, ce qui soutient un volume de tirs régulier. Perf. joueur Yaxel Lendeborg plus de 19,5 points Principal marqueur des Warriors dans une rotation privée de Stephen Curry, il est au-dessus de 20 points de moyenne sur le début de la saison. Combiné Cooper Flagg plus de 22,5 points + Yaxel Lendeborg plus de 19,5 points Deux marqueurs d’équipes opposées qui n’ont pas besoin du même scénario de match pour atteindre leur seuil.

Pronostic sur le score du match Dallas Mavericks 113-109 Golden State Warriors Écart de points : 4 · Total de points : 222

Dallas vient de perdre trois déplacements de suite, à Minnesota, Cleveland et Boston, et le retour à l’American Airlines Center redonne aux Mavericks un terrain où ils affichent 5-2.

Golden State a inscrit 85 et 94 points lors de deux de ses trois défaites et se présente sans Stephen Curry ni Brandon Williams, ce qui rend plus probable un premier succès de Dallas en quatre matchs.

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