Paris sportifs – Ce pronostic NBA Nuggets Celtics concerne le match programmé à 3h30, heure française, dans la nuit de mercredi à jeudi à la Ball Arena, où Boston, deuxième de la conférence Est (11-3), rend visite à Denver, huitième à l’Ouest (7-5).

Les Celtics ont concédé 99,7 points par match à l’extérieur cette saison, contre 122,6 pour les Nuggets devant leur public, et c’est autour de cette statistique que s’articule notre pronostic NBA, avec les absences, les duels et les paris joueurs.

Forme et perspectives : Nuggets et Celtics sur des trajectoires différentes

Forme : 5 derniers matchs Denver Nuggets 7-5 · 8e de l’Ouest · à domicile V D V V D 111,6 Pts/match 111,0 Pts encaissés +0,6 Différentiel 1j Repos Boston Celtics 11-3 · 2e de l’Est · à l’extérieur V V V V D 114,8 Pts/match 100,0 Pts encaissés +14,8 Différentiel 1j Repos

Boston présente un bilan de quatre victoires sur ses cinq dernières sorties, avec notamment trois succès en déplacement à Milwaukee, Philadelphie et Toronto. Cette dynamique a toutefois été freinée lundi par Orlando (105-115), dans une rencontre où le Magic a rappelé les Celtics à l’ordre en leur infligeant 40 points dans l’ultime période.

La solidité défensive reste le moteur de cette bonne série : Boston n’a encaissé que 100,0 points par match sur la période, pour un différentiel moyen de +14,8.

De son côté, Denver a remporté trois de ses cinq derniers matchs. Les Nuggets se sont notamment imposés à Memphis (123-118), avant de céder dans le Colorado face à Phoenix lundi (105-117).

Le Ball Arena ne leur réussit guère jusqu’ici, avec seulement deux victoires en cinq réceptions. Denver y inscrit 119,6 points par rencontre mais en concède 122,6, soit un différentiel de -3,0.

Comparatif des équipes : saison Denver Nuggets Boston Celtics Celtics +2,2 116,0



118,2 Efficacité offensive Celtics -8,6 114,7



106,1 Efficacité défensive Celtics +3,2 41,7



44,9 Rebonds par match Nuggets -0,6 13,8



14,4 Ballons perdus par match Nuggets +2,9 % 48,6 %



45,7 % Réussite aux tirs

Les Nuggets se montrent bien plus à l’aise en déplacement, où ils ont remporté cinq de leurs sept matchs. Sur un échantillon encore limité, leur bilan à la Ball Arena est donc moins favorable qu’à l’extérieur.

À l’échelle de la saison, Boston inscrit 118,2 points et en concède 106,1 pour 100 possessions. Les Celtics présentent ainsi un différentiel net de +12,1, nettement supérieur aux +1,3 de Denver.

Les Nuggets sont plus adroits, avec 48,6 % de réussite aux tirs contre 45,7 % pour leur adversaire. Boston prend toutefois le dessus au rebond, avec 44,9 prises par match contre 41,7.

Les Celtics compensent également leur moindre adresse par une production supérieure derrière l’arc : ils convertissent 16,8 paniers à trois points par rencontre, contre 10,7 pour Denver.

Absences et cinq majeurs probables chez les Nuggets et les Celtics

Absences Denver Nuggets Julian Strawther, entorse au genou gauche Absent Boston Celtics Neemias Queta, repos Décision de dernière minute

Denver ne compte pour l’instant qu’un seul forfait : Julian Strawther, victime d’une entorse au genou gauche. Aucun autre joueur ne figure sur la liste des blessés. Dans la rotation intérieure, les Nuggets peuvent aussi compter sur le précieux travail de Marvin Bagley III en sortie de banc. Auteur de 7 points et 7 rebonds en seulement 13 minutes à La Nouvelle-Orléans, il a reçu les compliments de David Adelman pour sa constance depuis le début de saison.

À Boston, la participation de Neemias Queta sera décidée au dernier moment. Son statut relève de la gestion de la fatigue plutôt que d’une blessure, une précaution qui l’avait déjà privé de la rencontre de lundi face à Orlando.

Les Celtics devraient débuter avec Derrick White, Jordan Walsh, Jayson Tatum, Paul George et Luka Garza. La place de ce dernier pourrait toutefois revenir à Neemias Queta s’il obtient le feu vert. Denver devrait de son côté s’appuyer sur Jamal Murray, Christian Braun, Cameron Johnson, Aaron Gordon et Nikola Jokic.

Chaque équipe bénéficie d’une journée de repos, mais Boston arrive après avoir joué dimanche puis lundi, avant de prendre la direction de Denver. Les Celtics poursuivront ensuite leur déplacement à Sacramento et à Golden State, tandis que les Nuggets accueilleront Houston.

Duels Nuggets – Celtics, entre Jamal Murray et Jayson Tatum puis Nikola Jokic et Neemias Queta

Jamal Murray face à Jayson Tatum Jamal Murray DEN VS Jayson Tatum BOS 26,1 Pts/match 6,0 Passes/match 26,5 Pts/match 7,1 Passes/match Un duel attendu sur les les lignes arrières entre deux joueurs performants cette saison au scoring. Nikola Jokic face à Neemias Queta Nikola Jokic DEN VS Neemias Queta BOS 24,1 Pts/match 10,9 Reb/match 9,1 Pts/match 6,6 Reb/match Neemias Queta, cinquième marqueur de Boston, est le pivot de référence des Celtics, mais son statut reste incertain.

Meilleurs marqueurs de leurs formations respectives, Jamal Murray et Jayson Tatum affichent des moyennes différentes de seulement 0,4 point sur la saison. Le meneur de Denver se montre toutefois plus prolifique sur les cinq dernières rencontres.

Nikola Jokic se distingue à la création avec 8,9 passes décisives par match, tandis qu’aucun Celtic ne dépasse 7,1. Boston devra donc trouver le bon équilibre entre les aides défensives sur le pivot des Nuggets et la surveillance de Jamal Murray, auteur de 3,4 paniers primés par rencontre.

Paris joueurs pour Nuggets – Celtics, trois lignes à suivre

Les trois paris sur les performances individuelles ci-dessous partent de l’écart entre la moyenne de saison et celle des cinq derniers matchs, avec des seuils fixés sous ces deux repères.

Paris sur les performances individuelles Nikola Jokic DEN Rebonds Plus de 10,5 10,9 Saison 12,6 5 derniers 12/12 Matchs joués Sa production au rebond est en hausse sur les cinq derniers matchs, face au pivot de Boston encore incertain. Jamal Murray DEN Points marqués Plus de 24,5 26,1 Saison 27,0 5 derniers 12/12 Matchs joués Il joue 36,4 minutes par match et reste au-dessus de ce seuil sur la saison comme sur les cinq derniers matchs. Jayson Tatum BOS Points marqués Plus de 22,5 26,5 Saison 24,4 5 derniers 13/14 Matchs joués Il reste au-dessus de ce pari, que ce soit sur la saison et sur la période récente, et joue 33,8 minutes par match.

Si Neemias Queta ne joue pas, Boston devrait se rabattre sur Luka Garza, qui capte 3,0 rebonds de moyenne en 12,8 minutes, ce qui laisse à Nikola Jokic davantage d’espace pour dominer le jeu dans la raquette.

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Nuggets – Celtics, que disent les confrontations directes ?

Confrontations directes Denver Nuggets VS Boston Celtics Nuggets 103-84 Celtics Denver Nuggets 114-110 Celtics Boston Celtics 110-103 Nuggets Boston Celtics 118-106 Nuggets Denver

Les deux duels de la saison 2025-26 ont tourné à l’avantage de Denver : les Nuggets l’ont emporté 114-110 à Boston le 7 janvier, puis 103-84 sur leur parquet le 25 février.

Privés de Nikola Jokic lors de la première rencontre, ils avaient notamment fait la différence grâce à leurs remplaçants, auteurs de 49 points contre 31 pour ceux des Celtics.

Neemias Queta s’était distingué ce soir-là avec 20 rebonds en moins de 25 minutes. Ces précédents sont toutefois à relativiser au regard des changements d’effectif : Paul George a remplacé Jaylen Brown à Boston, tandis que Peyton Watson a quitté Denver.

Notre pronostic Denver Nuggets – Boston Celtics

Pronostics Vainqueur Boston Celtics Boston compte quatre victoires sur ses cinq derniers matchs et un net rating supérieur de plus de dix points à celui de Denver. Total Plus de 220 points Les cinq matchs de Denver à domicile ont tous franchi ce seuil cette saison. Perf. joueur Nikola Jokic plus de 10,5 rebonds Il capte 12,6 rebonds de moyenne sur ses cinq derniers matchs, au-dessus de ce pari. Perf. joueur Jamal Murray plus de 24,5 points Meilleur marqueur de Denver, il a vu sa moyenne progresser sur les cinq derniers matchs. Combiné Boston Celtics + plus de 220 points Associer la victoire des Celtics à un match à haut score, deux lectures qui reposent sur des données distinctes.

Pronostic sur le score du match Denver Nuggets 112-117 Boston Celtics Écart de points : 5 · Total de points : 229

Boston présente davantage de garanties défensives, avec seulement 99,7 points encaissés par match en déplacement. Denver reste de son côté sur trois défaites en cinq réceptions, malgré une meilleure adresse et la progression de Nikola Jokic au rebond. Nous privilégions néanmoins un total élevé : les cinq matchs disputés à la Ball Arena ont tous franchi la barre des 220 points cumulés, même si les rencontres des Celtics à l’extérieur sont moins prolifiques.

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