En s’inclinant face au Magic, les Celtics ont connu leur troisième défaite de la saison régulière, la première à domicile. Mais davantage que ce troisième revers, c’est la manière qui interpelle les joueurs.

« C’était une soirée inhabituelle pour le groupe, mais une leçon. On sera meilleurs. On va apprendre et on sera prêts pour le prochain match », annonce d’ailleurs Paul George.

Après une entame poussive, les Celtics ont réagi dans le troisième quart-temps, au point de prendre les commandes au début du dernier acte. Avant de s’effondrer dans les douze dernières minutes, encaissant 40 points et se faisant notamment écraser au rebond (16-4 pour Orlando !).

« C’est la première fois qu’on ne joue pas bien et qu’on est battus. Parfois, on a mal joué et on a gagné, à d’autres moments, on a bien joué mais on était derrière », décrit Joe Mazzulla. « Regardons le troisième quart-temps : c’est bien, on l’a gagné de onze points. Ensuite, on prend 40 points dans le dernier. Ils ont été meilleurs que nous. »

Une bataille de l’énergie perdue

Le coach des Celtics rappelle d’ailleurs que « si une équipe arrive à Boston et veut nous battre, cela nous montre le standard que l’on doit tenir chaque soir ». Le Magic a su le faire en multipliant les efforts.

« On sait que parfois, collectivement, les tirs ne vont pas rentrer, donc le rebond et les ballons disputés sont les petits détails sur lesquels on doit faire la différence. On se donne alors une chance de gagner si on ne shoote pas aussi bien que d’habitude », prévient Jayson Tatum.

Avec le deuxième meilleur bilan de la conférence Est et le quatrième de toute la NBA (11 victoires – 3 défaites), les Celtics n’ont aucune raison de paniquer après ce revers. Mais cette défaite rappelle que leur talent ne suffit pas toujours, et qu’ils doivent répondre chaque soir à l’intensité de leurs adversaires.

« On n’est pas la seule équipe qui va affronter ce type d’adversité », tempère Paul George. « On se bat pour ça, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes malgré les obstacles. On regarde toutes les situations comme si on n’avait aucune excuse. Peu importe le moment, on doit être préparés et jouer dur. »