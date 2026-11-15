Marvin Bagley III, travailleur de l’ombre chez les Nuggets

Les Nuggets auront dû patienter jusqu’au dernier quart-temps pour se débarrasser des Pelicans. Après avoir vu La Nouvelle-Orléans revenir à deux longueurs en fin de troisième période, Denver a ouvert le dernier acte par un 9-0 pour reprendre le contrôle de la rencontre.

Si Nikola Jokic a encore guidé les siens avec 26 points, 10 passes et 8 rebonds, accompagné par Jamal Murray (23 points, 9 passes), David Adelman a tenu à mettre en avant le travail beaucoup moins spectaculaire de Marvin Bagley III : 7 points, 7 rebonds, dont 3 offensifs, et un contre en seulement 13 minutes, avec un différentiel de +10.

Des actions qui changent le match

L’ancien 2e choix de la Draft a notamment contré un tir au cœur d’un temps fort des Pelicans, avant de multiplier les rebonds offensifs et les finitions près du cercle.

« Il a réalisé des actions qui ont changé le match », souligne David Adelman. « Il y a eu ce contre pendant leur ‘run’, puis tous ces ballons qu’il a gardés en vie, les rebonds et sa capacité à finir près du cercle. Il est très régulier depuis le début de la saison. C’est vraiment l’un de nos points positifs. Nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir le recruter. »

Dans une rencontre où les Nuggets ont encore laissé trop de secondes chances à leur adversaire, l’énergie de l’ancien intérieur des Mavericks a permis de rééquilibrer la bataille du rebond. Denver a également compensé son manque d’adresse extérieure (4/16) en inscrivant 60 points dans la raquette et en obtenant 37 lancers-francs.

« Tout part de l’effort », résume Bagley. « J’essaie de suivre le plan de jeu, de jouer dur, d’apporter de l’énergie et une présence. Je veux simplement réaliser le plus d’actions positives possible. »

« Je suis dans une meilleure situation »

Cette activité est d’autant plus précieuse qu’elle soulage Nikola Jokic dans le travail intérieur.

« Le rebond doit être un effort collectif », poursuit Bagley. « Cela facilite la tâche de Jokic. Quand tout le monde vient au rebond, on peut courir, obtenir des secondes chances et remettre le ballon en mouvement. »

Interrogé sur le regain d’énergie que pourrait provoquer le fait de jouer enfin des matchs à enjeu, l’ancien joueur des Kings, des Pistons et des Wizards a toutefois tenu à rectifier la perception.

« Je suis simplement dans une meilleure situation », explique-t-il. « J’ai toujours joué avec cette énergie et cette rage. Cela ne se voyait peut-être pas autant parce que mes anciennes équipes perdaient, que nous n’étions pas souvent diffusés ou que nous ne disputions pas ce genre de rencontres. Mais j’ai joué comme ça toute ma carrière. »