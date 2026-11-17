Denver a toujours autant de mal à enchaîner. Alors que la franchise restait sur deux victoires de suite au moment d’accueillir les Suns, jusque-là sans le moindre succès à l’extérieur, les Nuggets se sont effondrés devant leur public. Après un premier acte serré, les locaux ont craqué au retour des vestiaires.

Une nouvelle fois, ils ont été battus dans l’intensité, et ont largement perdu la bataille aux rebonds (51 à 35 dans le domaine). Une faiblesse que les Nuggets cherchent à régler depuis le début de saison, et qui n’a parfois par empêché la formation du Colorado de s’imposer.

Mais quand on ajoute à cela 18 pertes de balle, difficile de ne pas tomber dans la frustration. À l’image de Nikola Jokic, qui malgré son gros double-double (27 points, 15 rebonds), a commis 7 pertes de balle.

« Je pense qu’on peut accepter de perdre un match, mais quand l’adversaire vous domine au rebond et que vous perdez autant de ballons, que vous commettez autant d’erreurs, c’est différent », a ruminé le Serbe en après-match. « On peut perdre en ayant réussi à se créer des tirs ouverts, mais qu’on les a simplement manqués, parce que ce n’était pas notre soir ou pour une autre raison. Mais perdre un match simplement parce qu’on n’a pas fait le travail au rebond ou parce qu’on a manqué de concentration dans nos passes, c’est autre chose. Ce genre d’erreurs fait vraiment mal et finit par casser complètement notre dynamique. »

« C’est inexcusable »

Au-delà de l’investissement de ses joueurs, David Adelman a pointé du doigt un fait de jeu : la quatrième faute de Jamal Murray, sifflée au Canadien trois minutes après le retour des vestiaires. Immédiatement remplacé par son entraîneur, le meneur a beaucoup manqué aux siens.

La plupart des ballons sont donc passés par les mains du « Joker », autour duquel la défense de Phoenix s’est resserrée. Sur le seul troisième quart-temps, le pivot a ainsi égaré 5 ballons, résultat d’un manque criant de « spacing », les Nuggets n’ayant pas réussi à trouver de réussite derrière l’arc (9/30).

« [Sur la quatrième faute de Jamal Murray], j’ai l’impression qu’il était le premier sur la balle. J’ai challengé, mais au final, j’ai été très déçu de cette décision. Ça nous a tués », a déploré David Adelman. « Les pertes de balles de [Nikola Jokic] sont aussi dues à un problème de spacing. Certaines sont de sa faute, d’autres sont de celle de l’équipe. On se doit d’être meilleurs dans ce genre de situations où il a le ballon et qu’il attire des aides défensives. »

Mais s’il y a bien un compartiment où le tacticien n’a pas cherché à excuser ses disciples, ce sont bien les rebonds.

Avec un seul rebond cumulé à eux deux, Aaron Gordon et Cameron Johnson ont personnifié les maux des Nuggets, dominés sous le cercle par des Suns pourtant plus petits.

« Ce n’est pas une histoire de match-ups. Neuf joueurs de Phoenix ont pris des rebonds offensifs, et la plupart sont des petits, c’est inexcusable » a enchaîné le tacticien. « En tant que groupe, on doit faire valoir notre présence. Il faut s’adapter à la situation et à ta position sur le terrain. Ils nous ont fait beaucoup de mal sur les longs rebonds. Sur certaines possessions, ils en ont pris trois ou quatre. C’est très dur de rester dans un match quand on donne autant de possessions à l’adversaire, que ça soit via des rebonds offensifs ou des pertes de balle. »